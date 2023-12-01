Дидье Дешам: Англия - это фаворит евро

Национальные сборные Франции и Англии встречались во время ЧМ в Катаре 2022 года в матче четвертьфинала, который завершился победой команды Дешама

В разговоре с прессой тренер сборной Франции признался, что считает Англию сильнейшей командой на Евро-2024.

Журналист спросил: "Англия - это самый тяжелый соперник на Евро?"