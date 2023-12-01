  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. Дидье Дешам: Англия - это фаворит евро
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дидье Дешам: Англия - это фаворит евро

Франция

Тренер сборной Франции рассказал о впечатлениях от английской команды

Дидье Дешам: Англия - это фаворит евро

Фото: fff.fr

UA-Футбол
Новина українською

Национальные сборные Франции и Англии встречались во время ЧМ в Катаре 2022 года в матче четвертьфинала, который завершился победой команды Дешама

В разговоре с прессой тренер сборной Франции признался, что считает Англию сильнейшей командой на Евро-2024.

Журналист спросил: "Англия - это самый тяжелый соперник на Евро?"

"Англия - самый тяжелый соперник на Евро? Да, мы играли с ними во время Чемпионата мира, и у них замечательное поколение. У них крепкая команда", — сказал он BeIn Sport

Читайте такжеФранция - фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия - 2-я, Италия - 11-я
По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 24.11.2023
yellow-arrow
Ле Классик. ПСЖ – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 24.09.2023
yellow-arrow
Чемпион против вице-чемпиона. ПСЖ – Ланс. Прогноз матча Лиги 1 на 26.08.2023
Англия Дидье Дешам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости