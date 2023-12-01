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Дидье Дешам: Англия - это фаворит евро
Тренер сборной Франции рассказал о впечатлениях от английской команды
Фото: fff.fr
Национальные сборные Франции и Англии встречались во время ЧМ в Катаре 2022 года в матче четвертьфинала, который завершился победой команды Дешама
В разговоре с прессой тренер сборной Франции признался, что считает Англию сильнейшей командой на Евро-2024.
Журналист спросил: "Англия - это самый тяжелый соперник на Евро?"
"Англия - самый тяжелый соперник на Евро? Да, мы играли с ними во время Чемпионата мира, и у них замечательное поколение. У них крепкая команда", — сказал он BeIn Sport
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