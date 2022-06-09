Це ж було вже. Швейцария – Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 09.06.22

Лига наций, дивизион А

Группа 2, раунд 3

9 июня, 21:45. "Стад де Женев" (Женева)

Главный арбитр: Сердар Гозюбуюк (Нидерланды)

Прямая телетрансляция: Футбол 2

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Не только на Евро-2020, но и в прошедшем сезоне Лиги наций Швейцария и Испания встречались в личных противостояниях. Теперь же (по всем известным обстоятельствам с врачом из кантона) в дивизионе А остались только эти две команды и судьба их свела вместе снова.

Оба коллектива не слишком удачно стартовали и сейчас замыкают турнирную таблицу. Хуже начало нового сезона далось швейцарцам – у них все еще ноль очков. Смогут ли сегодня хозяева завоевать первый зачетный пункт?

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Швейцария

“Нати” стали еще одной командой, которую недолюбливают итальянцы. Именно швейцарцы опередили "скуадру адзуру" в квалификации на Чемпионат мира в Катар и получили прямую путевку. За весь отбор команда Якина пропустила два гола, а вот за два матча этого розыгрыша Лиги наций умудрилась шесть раз вытаскивать мяч из сетки своих ворот.

Пока в этом году швейцарцы идут без побед. В четырех матчах они трижды уступили, только раз сыграв вничью против Косово. Да, с косоварами (1:1) и с Англией (1:2) были товарищеские встречи, но вот против Чехии (1:2) и Португалии (0:4) уже официальные. Поражение в этих матчах увеличивает шансы Швейцарии на вылет из дивизиона А, поэтому нужно набирать очки уже сегодня. Затем вряд ли какой-нибудь врач поможет исправить ситуацию.

Кадры хозяев

Лидеры швейцарцев последние годы неизменны: Сеферович, Шакири, Родригес и Зоммер. Всем уже около 30-ти лет (и больше), поэтому их эра подходит к концу. Пока звездная замена не выросла, именно эти исполнители должны тянуть игру на себя. Такое ощущение, что им уже не хочется или уже не могут, хотя, казалось бы, все показатели для хорошего результата есть.

Испания

В "фурии рохи" с квалификацией на Мундиаль дела обстояли легче – особенно во втором круге им помогли шведы (навредив себе). В финальных двух матчах был достаточно прагматичный футбол, ведь нужно было получать максимум очков. Греки и шведы пытались сопротивляться, в первую очередь мощной защитой, однако испанцы за счет индивидуального мастерства все равно заняли первое место в группе.

В марте Энрике решил сыграть с не очень сильными соперниками, и в результате его подопечные дважды победили. С албанцами были некоторые проблемы, ведь победа со счетом 2:1 была вырвана на 90-й минуте, а вот против Исландцев все было гладко: пять голов без ответа. В Лиге наций уже соперники были серьезнее. Поединок против Португалии оказался достаточно напряженным, собственно и счет на табло отразил события на поле – ничья 1:1 со спасительным голом португальцев в конце встречи. А вот против чехов испанцы сами смогли спастись от поражения только на опять же той 90-й минуте. Пока без проигрышей, но и без побед.

???? ¿Alguien ha pedido una ración de goles?



???? Pues ahí va... ¡¡CON CELEBRACIÓN Y TODO!!#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/ba0EQ6ckQf — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 8, 2022

Кадры гостей

Состав, а особенно стартовый, у испанцев почти не меняется: все же та же смесь опыта и молодости. Особенно из новеньких выделяется Гави. Испанский полузащитник выполняет очень большой объем работы с минимальной видимой нагрузкой, что дает ему возможность даже в 17 лет за четыре дня сыграть 170 минут за сборную и забить гол.

Пять последних матчей Швейцарии и Испании

Пять последних встреч хозяев

05.06.22. Португалия – Швейцария 4:0 (Лига Наций)

02.06.22. Чехия – Швейцария 2:1 (Лига наций)

29.03.22. Швейцария – Косово 1:1 (ТМ)

26.03.22. Англия – Швейцария 2:1 (ТМ)

15.11.21. Швейцария – Болгария 4:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Пять последних встреч гостей

05.06.22. Чехия – Испания 2:2 (Лига наций)

02.06.22. Испания – Португалия 1:1 (Лига наций)

29.03.22. Испания – Исландия 5:0 (ТМ)

26.03.22. Испания – Албания 2:1 (ТМ)

14.11.21. Испания – Швеция 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы 2

Последние пять личных встреч между командами

02.07.21. Швейцария – Испания 1:1 (1:3 с. п.) (Евро-2020)

14.11.20. Швейцария – Испания 1:1 (Лига наций)

10.10.20. Испания – Швейцария 1:0 (Лига Наций)

03.03.18. Испания – Швейцария 1:1 (ЧМ-2010)

16.06.10. Испания – Швейцария 0:1 (ТМ)

Цифры и факты

Мората и Сарабия наиболее результативные игроки сборной Испании в последних шести матчах. На счету первого четыре гола, а второго – три мяча и один ассист.

В официальных матчах Швейцария дома не уступает с сентября 2014 года – тогда сильнее была Англия (0:2).

Испания на выезде забила в последних восьми матчах подряд. В последний раз "фурия роха" не могла отличиться в гостях в поединке против Украины на НСК "Олимпийский" (1:0).

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Ставки и коэффициенты на матч Швейцария – Испания

Прогноз матча Швейцария – Испания от UA-Football

Хотя и швейцарцы стартовали в ЛН, мягко говоря, "не очень", но они наконец-то возвращаются на свои родные стадионы, поэтому стоит им ожидать заряженность на результат. Однако не только статистика играет в футбол. “Нати” не уступают дома в официальных встречах уже почти восемь лет, но и испанцы – очень серьезный соперник, чтобы посягнуть на разрушение этого достижения. Прогноз: Обе забьют.