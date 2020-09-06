Сербия - Турция. Прогноз на матч Лиги наций

И сербы, и турки неудачно начали свою еврокампанию в 2020-м. Сборная Турции на своем поле неожиданно уступила Венгрии, хотя владела существенным преимуществом, а пропустила в конце встречи. А сборная Сербии просто не могла не сделать "искренний" подарок во время "братского" визита на дальний северо-восток, единственный союзник ведь мог неправильно понять. Поражение сербов от подопечных Черчесова 1:3.

Лига наций. Второй тур. Лига В

Стадион: Райко Митич (Белград)

Главный арбитр: Алексей Кульбаков (Белорусь)

Сербия 21:45 Турция

Телетрансляция – канал "Футбол 3"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Напомним, что Сербия не выполнила задачу попадания на Чемпионат Европы 2020, в одной группе с Украиной и Португалией сербы заняли только третье место. Сейчас от них болельщики ждут реабилитации за прошлогоднюю неудачу. А вот турки заняли второе место в отборе на Евро, уступив лидерство Франции, и с нетерпением ожидают континентального первенства.

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Сербия и Турция ранее не встречались на футбольных полях, но до 1991-го года сборная Югославии имела опыт противостояния с турками. В 20-м веке Сербия плюс еще пять республик Федеративного государства Югославия девять раз обыгрывала янычар. У Турции всего одна победа в 14 очных матчах, еще 4 встречи завершились вничью.

Выше мотивация на игру будет у хозяев, хотя болельщики им не смогут помочь, возможно, только за пределами стадиона, но Сербия считается явным фаворитом этого противостояния. При этом необходимо помнить, что обе эти сборные известны нестабильностью и вполне могут допустить неожиданные ошибки и проиграть выигрышный поединок. Скорее всего, меньше ошибаться будут сербы. Прогноз: победа хозяев 2:1.