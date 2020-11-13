Германия - Украина. Анонс и прогноз на матч Лиги наций

Лига наций, дивизион А, группа 4, пятый тур. 14 ноября. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

Рефери – Овидиу Хацеган (Румыния)

Германия 21:45 Украина

Телетрансляция – Украина, Футбол 1, OLL.TV, Megogo, Київстар ТБ, Vodafone TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Аудио трансляция – UA-Футбол

После исторической победы над Испанией Андрей Шевченко сказал, что Испания и Германия будут бороться за первое место, а задача Украины – остаться в лиге А. Однако турнирное положение после четырех туров не настолько однозначно. Лидер Испания имеет семь очков и всего на один пункт опережает Германию и Украину. Швейцария, единственная команда, не выигравшая пока ни одного матча, замыкает таблицу с двумя очками.

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Украина и Германия перед встречей друг с другом провели товарищеские матчи со своими географическими соседями. Германия, играя без футболистов “Баварии” и Тимо Вернера, минимально переиграла Чехию. В этой игре за Бундестим дебютировали фланговые защитники Филипп Макс и Ридле Баку. Оба футболиста сыграли хорошо, но если Баку уже отправился в молодежку, то 27-летний Макс является единственным кандидатом на позицию левого защитника. Именно после ассиста Макса, который играет в нидерландском ПСВ, Германия забила свой единственный гол (Вальдшмидт).

Украина проиграла Польше, и эта игра оставила неоднозначное впечатление. Команда Шевченко играла первым номером, создавала моменты, но подводила реализация. Ярмоленко не забил пенальти, хорошие шансы были у Цыганкова, Яремчука и других. У Польши практически не получалась игра в атаке, но в итоге соперник Украины забил два гола, а “сине-желтые” остались ни с чем.

Однако результаты товарищеских матчей не стоит принимать во внимания. Йоахим Лев, рассказывая об Украине, сказал, что это серьезный соперник, который “не случайно обыграл Испанию и Швейцарию”. “Шевченко проделал хорошую работу”, – отметил тренер сборной Германию, похвалив своего будущего соперника за хорошую игру в обороне. При этом, нельзя не прочитать в словах Лева отношение к Лиге наций как к второстепенному турниру. “Мы еще можем выиграть эту группу, но для меня важны и другие вещи”, – сказал 60-летний тренер. Для Лева важно подготовить команду к Евро или скорее даже к ЧМ-2022, чем успешно выступить в Лиге наций.

Цифры и факты

Германия еще ни разу не проигрывала Украине. “Сине-желтые” смогли свести вничью три матча, еще четыре закочнились поражениями нашей национальной сборной. Общий счет – 14:6 в пользу Германии.

Фланговые защитники сборной Германии Баку и Макс, сыгравшие против Чехии в среду, стали 111 и 112 дебютантами Бундестима при Йоахиме Леве.

Также в игре с “Чехией” Германия впервые за шесть матчей, или с ноября 2019 года, смогла не пропустить.

В последний раз Украина побеждала на выезде более года назад, разгромив в сентябре 2019 Литву 3:0. Три последних гостевых матча закончились для Украины поражениями с общим счетом 1-13.

Германия не проигрывает в 11 матчах подряд. Последней Бундестим обыграла сборная Нидерланды, выиграв матч в отборе в сентябре прошлого года в Гамбурге со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

Большинство сборных и клубов мира уже давно забыли, как это – играть основными составами, но потеря перед самим матчем из-за коронавируса Цыганкова и Ярмоленко (в меньшей степени Коваленко и Сидорчука) – это большой вызов для Украины. Вероятно на позиции вингеров сыграют Зубков и Марлос. Скорее всего стоит ожидать возвращения в ворота сборной Андрея Пятова, не в последнюю очередь из-за того, что перед ним сыграет пара центрбеков из “Шахтера”.

Немало потерь и у сборной Германии. Левый бек Филипп Макс получил вызов только потому, что травмированы сразу три игрока на его позиции, также есть проблемы и с правым флангом. Bild прогнозирует, что на позиции правого флангового защитника сыграет номинальный центрбек Маттиас Гинтер, забивавший Украине в первом матче. По сравнению с тем поединком полностью сменится пара центрхавов – Кроос дисквалифицирован, а у Киммиха травма. Не помогут Бундестиму также Кай Хавертц и Юлиан Дракслер.

Германия: Нойер – Рюдигер, Кох, Зюле – Макс, Гюндоган, Горетцка, Гинтер – Сане, Вернер, Гнабри

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Зубков, Яремчук, Марлос

Прогноз на матч Германия – Украина

Учитывая кадровые проблемы, Шевченко вероятно стоит выбрать прагматичную модель игры на матч против Германии. Такие игроки как Сане, Вернер и Гнабри обладают очень хорошей скоростью и умело используют свободное пространство. У Германии очень сильная атака, но крайне проблемная защита. Если бы Цыганков и Ярмоленко были бы доступны, шансы украинцев на положительный результат были бы выше. Обстоятельства сыграли против команды Шевченко. Прогноз – победа Германии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.