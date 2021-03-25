Италия - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 25 марта 2021

25 марта. 21:45. Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С Парма. "Эннио Тардини" Италия - Северная Ирландия Главный арбитр: Али Палабийик (Турция)

"Манчини, на твоих плечах реванш всей страны", - такой заголовок статьи на Gazzetta Dello Sport. Президент государственного канала RAI Марчелло Фоа надеется, что сборная поможет стране выйти из тяжелого кризиса как Италия-1982 "повела нас от свинцовых семидесятых к более радостному десятилетию". Из-за Апокалипсиса невыхода на Чемпионат Мира-2018, Апокалипсиса клубов в Еврокубках-2021 и Апокалипсиса коронавируса ожидания от сборной выходят за рамки пропорций и футбола вообще. Впрочем, и наставник сборной Северной Ирландии желает "сделать что-то особенное" для страны, пребывающей в локдауне. Еще какая ноша!

В 2019-20 годах "Скуадра Адзурра" сделала все для выхода из Апокалипсиса. Она выиграла Отбор на Евро с десятью победами в десяти матчах и разницей мячей 37:4, выиграла группу Лиги Наций. Атмосфера в сборной замечательная, она сохраняет принципы игры в пас, атаки, даже при больших кадровых потерях, что особенно радует капитана Джорджо Кьеллини. Возможно, ей не хватает немного опыта, таланта и лидеров, чемпионов в составе, но ей будет что сказать на Евро. Иэн Береклаф считает ее одним из фаворитов Чемпионата Европы и надеется отобрать очки только благодаря ее сырости в начале кампании и запредельному настрою своих подопечных.

Такой вариант, в принципе, реален. Тот же Береклаф вспоминает, что в каждом Отборочном турнире итальянцы теряют очки против более слабых на бумаге команд - Польши, Боснии, Северной Македонии, Армении. Если отбросить последний Отбор на Евро - это правда. Причем чаще всего это происходит в начале кампании. Роберто Манчини также признает, что первый матч кампании наиболее тяжел, и всегда непросто начинать после месяцев отсутствия. Также заявляет, что побаивается соперника, играющего в "типичном англо-саксонском стиле", то есть силовом. К тому же - с мощной обороной и контратаками. На таких сборная Манчини иногда оступалась.

Хотя способны ли именно североирландцы помешать ей? Береклаф пришел в главную сборную летом из молодежной. Он заменил популярного Майкла О'Нила, ушедшего в "Сток". Результат? Пять поражений, две ничьи и победа в плей-офф Лиги Наций над Боснией лишь по пенальти. Да и этот плей-офф в итоге был проигран, Словакии дома в дополнительное время. В стране чувствуют, что зубастая еще в 2019-ом году сборная, давшая яростный бой в Отборе на Евро Германии и Нидерландам, подошла к концу эры. Береклаф подтягивает молодежь, ему повезло, что никто из ветеранов не закончил со сборной. Но вряд ли она сейчас способна удивить Италию в Парме.

Следует отметить, что несколько недель назад тренерский штаб сборной Италии усилил Даниэле Де Росси. Присутствие Чемпиона Мира-2006 должно компенсировать некий недостаток чемпионского духа.

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Италия не может обойтись без кадровых проблем. Потому Манчини вновь предусмотрительно вызвал много игроков - 38. Наибольшая проблема - в центре поля. Жоржиньо и Кристанте травмированы, Лоренцо Пеллегрини под вопросом из-за повреждения. Барелла только-только вышел из изоляции, Сенси не играет в "Интере". Возможно, шанс получит новая звезда центра поля "Аталанты" Пессина. Главный форвард Иммобиле не забивал в десяти из 11-ти последних матчей, Белотти только-только вернулся после коронавируса и страдает вместе с аутсайдером Серии А "Торино". Бернардески страдает вместе с "Ювентусом".

В обороне проблема скорее в форме и тактике. Бонуччи и Кьеллини тонут вместе с "Ювентусом", Романьоли из "Милана" даже не приглашен. 30-летний новичок сборной уроженец Бразилии Толой из "Аталанты" говорит о мечте, но ведь он привык играть в схеме с тремя центральными защитниками. Как и Манчини из "Ромы" и Ачерби из "Лацио".

В отличной форме лишь несколько игроков. Доннарумма - скала "Милана" в воротах, Верратти громил "Барселону" с ПСЖ, Спинаццола - "Шахтер" с "Ромой". Вингер Кьеза - чуть ли не единственный в "Ювентусе", кто играет. А вингер Инсинье установил второй сезонный результат в карьере в высших дивизионах по забитым.

Главная проблема североирландцев - прежде всего в общем уровне. Лишь пятеро играют в АПЛ, причем для вратарей Пикока-Феррелла из "Бернли" и Хьюза из "Ливерпуля" "играют" - очень сильное слово. Защитник "Ньюкасла" Льюис под вопросом из-за травмы. Из-за чего рассматривается переход на игру с тремя центральными защитниками. Под вопросом и полузащитник МакНейр. Игроки атаки немало забивают в своих клубах, но речь о клубах второго и третьего английских дивизионов. Ожидается, что сборную по-прежнему будут тянуть 33-36-летние Стивен Дэвис, Кайл Лафферти, Джонни Эванс, автор гола в ворота Украины на Евро-2016 Нейлл МакГинн.

Отмечу, что Стивену Дэвису не хватает лишь одного матча за сборную до всебританского рекорда Питера Шилтона. Ныне у нового чемпиона Шотландии (в составе "Рейнджерс") 124.

Прогноз: Италия - Северная Ирландия 2:0

Дважды подряд Италия начинала розыгрыш Лиги Наций с унылой ничьей дома - против Польши и Боснии. Она часто слишком увлекается владением мячом ради владения. Давление на сборную с громкими заявлениями способно помешать. Форма большинства игроков не лучшая. Но ведь и форма соперника далеко не лучшая, а тренер гостей кажется недостаточно компетентным. От Словакии Северная Ирландии пропускала из-за глупых ошибок. Таких итальянцы не простят. Не простят и неповоротливость Эванса, Кэткарта, Дэвиса. Не простят себе недооценки соперника и повторения 2016-2017 годов. Потому получится не разгромно, но солидно.