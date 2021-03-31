Англия - Польша. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 31.03.2021

Отбор на Чемпионат Мира 2022

Группа I, третий тур

31 марта, 21:45. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды)

Прямая трансляция: Футбол 2

"Битва за шесть очков" - такое название подходит для описания этого противостояния. В группе I европейского отбора на ЧМ-2022 именно Англия и Польша претендуют на прямую путевку на Мундиаль. Венгрия может навязать этим сборным борьбу, и даже пока это ей удается, но давайте будем откровенными: "мадьяры" способны запрыгнуть максимум на вторую позицию. Но вот сможет ли Польша без лидера противостоять англичанам на "Уэмбли"?

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Англия

В подопечных Саутгейта все в группе прекрасно: два матча, шесть очков и семь голов разницы забитых-пропущенных. Битыми были Албания (2:0) и Сан-Марино (5:0). Вырисовывается основной состав, по два игрока на одну позицию - в общем все хорошо. Кроме давления на англичан. С 1966-го сборная “трех львов" не побеждала на престижных международных турнирах. На предыдущем Мундиале Англия дошла до полуфинала, где ее остановили хорваты. По подбору исполнителей и их потенциалу эта сборная если не лидер следующих Евро и Мундиаля, то точно один из них. Но надежды нужно еще реализовать.

В Лиге Наций британцы откровенно провалились, позволив опередить себя в группе бельгийцам и датчанам. Единственное объяснение таких результатов - отсутствие мотивации у футболистов и чрезмерно тяжелый сезон в АПЛ. Лишь один Беллингем с их заявки не представляет английский чемпионат. В сборной подопечные Саутгейта не выкладываются на полную мощность, а позволяют себе немного отдохнуть. Результаты на лицо.

Кадры хозяев

Молодое дарование, одноклубник того же Беллингема в "Боруссии Д" Джейдон Санчо травмировался в начале марта и не приехал на сбор. Только-только он нашел свою игру, отметившись шестью голами и двумя ассистами в восьми матчах, так сразу попал в лазарет. Также Рашфорд и Сака не примут участия в поединке. Они были в расположении национальной сборной, но из-за повреждений вернулись в клубы. В предыдущих двух матчах Саутгейт тасовал состав, подбирая основных игроков, поэтому на поединок против поляков его команда подходит почти в полной боевой готовности. Только Мейсон Маунт тренируется по индивидуальной программе.

Польша

После неожиданной смены тренера из отечественного Ежи Бженчека на португальца Пауло Соузу команда провела два матча: в одном дважды отыгралась с Венгрией (3:3), а в другом разгромила Андорру 3:0. Пока иностранный наставник занимается изменением тактических настроек своего предшественника, соперники могут пользоваться этим. Соуза едет на "Уэмбли" с уже минусом от англичан в таблице. Явно не то, на что надеялись наши соседи.

После квалификации на Евро с откровенно не самой сильной группы (Австрия, Северная Македония, Словения, Израиль и Латвия) поляки не сумели прыгнуть выше головы в Лиге Наций, заняв третье место в квартете с Италией, Нидерландами и Боснией и Герцеговиной.

Кадры гостей

Основная проблемы не только сборной Польши, но и "Баварии", это то, что Роберт Левандовский выбыл на месяц , и, соответственно, не сыграет против Англии. Вообще не понятно зачем его нужно было выпускать в предыдущем поединке с карликовой Андоррой. Это останется на совести Соузы. Несмотря на это в Польше есть еще Пйонтек, Милик, Гросицкий, Зелиньский, да и вообще добротный состав. Однако на фоне сборной "трех львов" он выглядит очень скромным. К тому же в Крыховяка положительный тест на коронавирус. Правда, футбольная федерация Польши пытается получить допуск лидера опорной зоны команды к матчу, ведь Гжегож уже перенес самый известный вирус 2020-21 гг.

???? Reprezentacja Polski na @wembleystadium! ????



Już się nie możemy doczekać meczu! ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/Pah9wE3g3z — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 30, 2021

Англия - Польша: последние матчи команд

Последние игры Англии

Последние игры Польши

Личные встречи Англии и Польши

История противостояния тянется еще с 1973-го года. С тех пор эти две сборные сыграли 17 раз. Польша лишь однажды победила Англию, и то в том же 1973-м году. В активе Англии 10 побед и шесть ничейных результатов.

Последние пять игр между командами

Турнирная таблица группы I

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Англия 2 2 0 0 7-0 6 2 Венгрия 2 1 1 0 6-3 4 3 Польша 2 1 1 0 6-3 4 4 Албания 2 1 0 1 1-2 3 5 Андорра 2 0 0 2 0-4 0 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-8 0

Ставки и коэффициенты на игру Англия - Польша

Прогноз на матч Англия - Польша от UA-Football

Очевидное преимущество в поединке имеют именно хозяева. Букмекеры без колебаний отдают на победу "трех львов" низкий коэффициент, делая Польшу полным аутсайдером. После того, как "Кадра" потеряла Роберта Левандовского, это так и есть. Дело в том, что не просто один сильный игрок выбыл из состава, но и лидер, мотиватор команды.

Конечно же гости не будут мальчиками для битья, однако после поединка их отставание от англичан в турнирной таблице все-таки увеличится до пяти очков. Да и атакующего потенциала не хватит даже на один гол.

Прогноз на матч: Англия - Польша 2:0.