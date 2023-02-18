Монца - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2023

"Президент, как я, когда говорит о "Милане", говорит "мы". Это будут наши против наших. Я попытаюсь оставаться невозмутимым, не двигая ни мускулом, во время голов и "Монцы", и "Милана". Я тренирую это. Мое сердце разрывается на две половины". Так говорит Адриано Галлиани. Сам же президент "Монцы", Сильвио Берлускони, и вовсе говорит, что хотел бы ничью в сегодняшнем матче. После таких заявлений следить за игрой будет еще интереснее.

18 февраля. 19:00. Серия А. 23-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Милан"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

2 "Інтер" 22 14 2 6 44 3 "Аталанта" 22 12 5 5 41 4 "Мілан" 22 12 5 5 41 5 Рома 22 12 5 5 41 6 "Лаціо" 22 11 6 5 39 7 "Торіно" 22 8 6 8 30 8 "Удінезе" 22 7 9 6 30 9 Монца 22 8 5 9 29 10 "Ювентус" 22 13 5 4 29 11 "Болонья" 22 8 5 9 29

Берлускони также заявил, что ничья не причинит боль никому. Вот здесь он ошибается. Ничья совершенно не подходит "Милану". Он только-только вышел из тяжелейшего январского кризиса, одержал лишь одну победу в лиге после пяти матчей без нее. В том числе 0:4 и 2:5. При этом в первом тайме победного матча над "Торино" играл слабовато. Фабио Капелло даже заявил, что выступал зрителем. Лишь во втором нашел один гол и победил.

После той победы "россонери" добыли еще одну с таким счетом. В Лиге Чемпионов над "Тоттенхэмом". Там открыв счет рано и затем обороняясь. Такой прогресс в обороне - большие новости, и в клубе очень довольны. Но вопросов к игре все еще предостаточно, и запаса прочности, позволяющего выигрывать матчи по инерции, еще не видно и близко. Да и обе эти победы одержаны дома, а в гостях гораздо тяжелее - одна победа в шести.

"Монца" более чем способна испортить соседям выход из кризиса. Дебютант Серии А в отличной форме. Не проиграл в восьми последних матчах лиги (четыре победы и четыре ничьи). В том числе остановив дома "Интер" и переиграв в гостях "Ювентус". Причем каждому из грандов забил по два мяча. Он играет быстро, смело, организованно. А отставание лишь на одно очко от Еврокубкового места дает ясную цель.

Сегодня "Милану" придется играть с максимальными интенсивностью и собранностью, если он хочет уехать домой с тремя очками. И не выключаться до конца. Его единственная легкая победа в 12-ти последних турах состоялась как раз над "Монцей" - 4:1. Но то было дома, да и соперник тогда пребывал в гораздо худшей форме. А сами "россонери" - в гораздо лучшей.

Последние матчи команд

Кадры

Пиоли сообщил, что схема с тремя центральными защитниками останется. Хотя Беннасер не успел восстановиться, а капитан Калабрия вылетел. Томори вернулся в заявку, но не факт, что готов к первым 11-ти. Его коллега по амплуа Кьер отыграл три матча подряд и в своем возрасте нуждается в отдыхе. Значит, придется выпускать в центр обороны молодого и крайне невразумительного Габбию?

В атаке автора гола "Тоттенхэму" Диаса может подменить Де Кетеларе. В центре поля Крунича - Вранкс. Оливье Жиру принес победу над "Торино", то есть проснулся. Но устал и может уступить место Ориги, свой первый гол за клуб забившему как раз "Монце". Немалое внимание на Рафаэля Леау, который в последнее время в плохих форме и настроении. Он не забивал и не ассистировал в шести матчах во всех турнирах подряд.

"Монца" играет с тремя центральными защитниками еще с осени. И также с тремя игроками атаки. У нее травмированных меньше. Латерали Виньято и Карлос Аугусто. Последний - один из лучших ее игроков, лучший бомбардир (четыре гола), так что потеря серьезная. В предыдущем туре в Болонье в латерали переквалифицировали вингера Чуррию. Игру в обороне, правда, это не ухудшило, поскольку гости победили со счетом 1:0.

За команду Берлускони и Галлиани играют немало известных игроков. Сенси, Пессина, Капрари, Петанья, Иццо - все с не таким и давним прошлым в сборной Италии. Их опыт существенно помогает команде, особенно в тяжелых матчах.

"Монца": Ди Грегорио, Мари, Марлон, Иццо, Донати, Сенси, Ровелла, Чуррия, Пессина, Капрари, Петанья

"Милан": Татарушану, Тиав, Габбия, Калулу, Салемакерс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Де Кетеларе, Леау, Ориги

Статистика

В Серии А "Милан" и "Монца" встречались лишь однажды. В первом круге нынешнего сезона на "Сан Сиро" чемпион победил - 4:1. Голы у хозяев забивали Диас (дубль), Ориги и Леау, ответил на них Раноккия

Впервые с августа "Милан" не пропустил в двух матчах подряд во всех турнирах. В трех подряд он не пропускал в последний раз в апреле

"Монца" выиграла два последних гостевых матча лиги - 2:0 у "Ювентуса" и 1:0 у "Болоньи". А вот дома не побеждала в трех последних - дважды 2:2 и 1:1. В целом на всех полях в Серии А она выиграла четыре и свела четыре вничью из восьми последних. "Милан" два последних гостевых проиграл, не забив. Три поражения в гостях подряд в лиге он не терпел с октября 2017-го года, а не забивал в трех подряд в последний раз в 2005-ом

Раффаэле Палладино был назначен главным тренером "Монцы" 13-го сентября. С тех пор в лиге она набрала 28 очков в 16-ти турах. Три команды - "Наполи", "Ювентус" и "Интер" - набрали больше. "Милан" набрал 27

Ни одна команда не забила больше голов в лиге в этом сезоне силами итальянских игроков, чем "Монца" - восемь. Итальянцы "Милана" забили четыре

Лишь один из своих семи голов в лиге в этом сезоне Оливье Жиру забил в гостях. Десятого сентября с пенальти против "Сампдории"

Прогноз: Монца - Милан 1:1

Пиоли заявляет, что именно этот матч покажет, вышел ли "Милан" на самом деле из кризиса. Однако добыть победу на таком сложном выезде будет крайне непросто. Неизвестно, сколько сил "россонери" оставили против "Тоттенхэма". "Монца" более чем способна не проиграть девятый матч подряд и взять хотя бы частичный реванш за первый круг.