Милан - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.12.2023

В июле 2020-го года после победы над "Сассуоло" Стефано Пиоли заключил новый контракт с "Миланом", хотя казалось ясным, что Ральф Рангник заменит его. В мае 2022-го победа над "Сассуоло" принесла им Скудетто. В январе 2023-го поражение от "нероверди" со счетом 2:5 поставило Стефано на грань отставки. В декабре 2023-го он вновь на грани отставки, и вновь ожидают "нероверди". Счет сравняется?

30 декабря. 19:00. Серия А. 18-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

1 "Інтер" 18 14 3 1 45 2 Ювентус 17 12 4 1 40 3 "Мілан" 17 10 3 4 33 4 "Фіорентина" 18 10 3 5 33 5 "Болонья" 17 8 7 2 31 6 Рома 17 8 4 5 28 7 "Наполі" 18 8 4 6 28 8 "Лаціо" 18 8 3 7 27 9 "Аталанта" 17 8 2 7 26 10 "Торіно" 18 6 6 6 24 11 Монца 18 5 7 6 22 12 Лечче 17 4 8 5 20 13 "Дженоа" 18 5 5 8 20 14 "Фрозіноне" 18 5 4 9 19 15 "Сассуоло" 17 4 4 9 16 16 "Еллас Верона" 17 3 5 9 14 17 "Удінезе" 17 1 11 5 14 18 "Кальярі" 17 3 4 10 13 19 "Емполі" 17 3 3 11 12 20 "Салернітана" 17 1 6 10 9

Много экспертов и инсайдеров заявляют, что Пиоли не удержится в случае неудачи сегодня, что вера руководства клуба в него на дне. Немало также считают, что ему дадут более одного шанса, поскольку команда точно встретит 2024-ый год в зоне Лиги Чемпионов, но и они согласны, что терпение боссов на исходе.

В последних пяти матчах лиги он набрал десять очков, что неплохо, выиграл последний матч Лиги Чемпионов. Но вылет из главного клубного турнира Европы и неровная, часто просто слабая игра в лиге, выводят из себя многих, и прежде всего - болельщиков. В предыдущем туре в Салерно он открыл счет против последней команды лиги, но затем играл крайне разобранно и апатично и еле-еле спас ничью на 90-ой минуте.

Если Филиппо Индзаги заявляет, что его подопечные, игроки "Салернитаны", выглядели страшно разочарованными по итогам матча, это многое говорит об игре обеих команд. А игрок "Милана" Рубен Лофтус-Чик заявил, что в раздевалке его команды после матча чувствовалось, будто она проиграла. Арриго Сакки же просто заявляет, что "Милан" ныне не команда, каждый играет за себя, атака не помогает обороне и т.д.

Некоторый оптимизм "россонери" черпают в недавнем прошлом. Пиоли уже дважды был на грани увольнения - в ноябре и середине декабря, но всякий раз его спасали большие победы. А также - в своей домашней форме. На "Сан Сиро" в лиге они победили в трех последних матчах, причём в двух последних - крепких середняков "Фрозиноне" и "Монцу" с результатами 3:1 и 3:0. А "Сассуоло" ниже этих двух.

Алессио Дионизи ныне также под прямой угрозой отставки. Хотя здесь руководство как раз заявляет, что предоставит ему больше шансов. Рассчитывает на зимнее трансферное окно. Указывают на драматичные последние минуты последних матчей команды. Но на данный момент в целом сезон "нероверди" очень слаб. Они всего в трех очках над зоной вылета, выиграли лишь один матч из последних 11-ти.

В предыдущем туре дома они открыли счет, но в итоге пропустили на 87-ой минуте и проиграли "Дженоа", причём довольно заслуженно. В позапрошлом пришлось отыгрываться с 0:2, и удалось сделать это лишь после удаления в составе "Удинезе" и на 88-ой минуте. А прямо перед этим победа над "Кальяри" из-за двух пропущенных после 93-ей минуты превратилась в поражение.

Все же "нероверди" остаются единственным победителем "Интера" и "Ювентуса" в лиге в этом сезоне. Пусть и было это в сентябре. Их умение выходить из-под прессинга через короткий пас и стремительные контратаки неудобны для любого гранда. В последнем матче против такого третьего декабря "Сассуоло" вел в счёте против "Ромы" и лишь после удаления Болоки на 64-ой минуте пропустил дважды и проиграл.

Перед матчем Дионизи указывает на домашнюю силу "Милана" ("он никогда не ошибается дома, пропустил дома лишь четыре мяча"), о физической силе его игроков. Говорит о проблемах в обороне своей команды и о том, что заслужила больше очков, чем набрала. Пиоли же требует от своих компактность, реализацию и улучшение в обороне, беспокоится о неумении сохранять стабильность на протяжении матча.

Последние матчи команд

Кадры

Эпидемия травм "Милана" не стихает. В Салерно вылетел и лучший центральный защитник Томори, один из семи игроков команды, избегавших травм с начала сезона. В центре обороны вновь выйдет левый защитник Эрнандес, на его место - правый защитник Флоренци, справа от Тео - не готовый на полные матчи Кьер. 18-летний Шимич, уже забивший первый гол за клуб, будет ждать в запасе.

Не готов на полные матчи и опорник Беннасер, вышедший лишь однажды в стартовом составе после семи месяцев травмы. Но претенденты на его место - Адли и Крунич - давно не в фаворе у Пиоли. А других кандидатов нет.

В атаке под вопросом Йович, автор трех голов и ассиста в пяти последних матчах. Так что, скорее всего, вновь будет вызван 15-летний Камарда.

Лидеры атаки команды Оливье Жиру и Рафаэль Леау не забивали дома в лиге уже несколько месяцев. Первый - с августа, второй - с сентября.

У "Сассуоло" должен вернуться после одного матча отсутствия из-за травмы Доменико Берарди. Ночной кошмар "Милана", автор 18-ти очков по схеме "гол+пас" против него. В 2014-ом году во главе с ним "Сассуоло" победил "Милан" и уволил его главного тренера Массимилиано Аллегри. Несмотря на повреждения, Доменико тащит команду на горбу с пятью голами и ассистом с 26-го ноября.

Партнёры Берарди по атаке Лорьенте и Пинамонти сделали гол против "Дженоа". Для обоих это второе результативное действие с того самого матча против "Ювентуса" в сентябре.

Проблемы в центре поля с травмами Обьянга, Болоки и Рачича. По сути, лишь два настоящих опорника из первой команды здоровы - Энрике и Торстведт. Придётся выпустить атакующего - Байрами, Вольпато, Кастильехо. Также нет главного левого защитника Виньи.

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Эрнандес, Флоренци, Беннасер, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Педерсен, Энрике, Торстведт, Байрами, Берарди, Лорьенте, Пинамонти

Цифры и факты

В трех из последних пяти очных матчей побеждал "Сассуоло". В одном из них побеждал "Милан", в еще одном состоялась ничья. Перед этим в девяти матчах семь раз побеждал "Милан" и дважды состоялись ничьи. В шести последних очных матчах на "Сан Сиро" "Милан" побеждал лишь однажды и дважды сыграл вничью, а "Сассуоло" побеждал в трех последних. В том числе со счетом 5:2 в последнем

"Милан" выиграл три последних своих домашних матча лиги, но до этого проиграл два таких подряд со счетом 0:1. Ничьей дома в лиге не было в его последних 11-ти матчах

"Сассуоло" пропустил как минимум два мяча в семи своих последних матчах в лиге

"Сассуоло" пропускал в 15-ти своих последних гостевых матчах во всех турнирах

В последних семи матчах во всех турнирах с участием "Сассуоло" забивалось как минимум три мяча. Как и в последних шести матчах с участием "Милана"

После побед подряд над "Ювентусом" и "Интером" "Сассуоло" одержал лишь одну в 11-ти турах лиги - над "Эмполи" из зоны вылета. Кроме этого, добыв четыре ничьи и проиграв шесть матчей

В последних шести гостевых матчах в лиге результаты "Сассуоло" равны - по две победы, две ничьи и два поражения. В том числе победа над "Интером" в сентябре

Последние шесть матчей "Сассуоло" получились драматичными. Он вернулся с 0:2 на 2:2 против "Салернитаны" и "Удинезе", победил "Эмполи" (4:3) благодарю голу в добавленное время, вел в счёте против "Ромы", "Кальяри" и "Дженоа", но проиграл первой из-за голов на 76-ой и 82-ой минутах, второму - на 94-ой и 99-ой, а третьей - на 64-ой и 87-ой

"Милан" уже пропустил в 2023-ем году 64 мяча во всех турнирах - его худший результат с начала таких подсчетов в 1929-ом году. "Сассуоло" пропустил в лиге в 2023-ем году 71 - его худший результат в истории выступлений в Серии А

Прогноз: Милан - Сассуоло 2:2

Обе должны бороться за своего тренера, при этом обе не уверены в себе. Обе потеряли много игроков, связанных с обороной. "Милан" добавил дома, но "Сассуоло" - специалист по грандам, в том числе и по нему самому. Тот 5:2 почти год назад не скоро забудут. "Нероверди" побеждали и "Интер" на "Сан Сиро" в сентябре.

Почти наверняка в матче будут как минимум три гола. Хорошая ставка также - как минимум на один гол "Сассуоло". С результатом же сложнее, и любой реален. Может быть и ничья.