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Ювентус - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.02.2024
Получится ли опомниться после поражения в Дерби Италии?
Faisal HQ / Автор неизвестен
После поражения в Дерби Италии "Ювентус" надеялся, что "Интер" впадет в эйфорию и сразу же потеряет очки на сложном выезде к "Роме". Но и этого не случилось, и на данный момент отставание от него составляет семь очков при равенстве матчей. Возможно, Скудетто уже потеряно. Даже "Милан" с третьего места приближается. Остается держать удар и держаться в игре.
12 февраля. 21:45. Серия А. 24-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Удинезе"
Главный арбитр: Розарио Абиссо
Состояние команд
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"Интеру" "Юве" проиграл из-за одного автогола Федерико Гатти. Но на самом деле разрыв в игровом плане был гораздо большим, и Войцех Щенсны и стойка спасли от разгрома, а Ян Зоммер, как отметил наставник лидера лиги Симоне Индзаги, совсем не работал. Удар Влаховича через себя ножницами, удар Гатти издали, момент Влаховича, когда споткнулся в убойной ситуации...
Критика в адрес "зебр" после такой игры была весьма интенсивной, и их настроение паршивое. Массимилиано Аллегри заявил в который раз, что "Интер" - явный фаворит сезона, а цель "Ювентуса" - не более чем место в Топ-4, и нужно смотреть на пятое место, а не первое. Даже хвалил своих игроков за достойную равную игру против сильного соперника, делающего неординарные вещи.
Он призывает не выбрасывать всю хорошую работу, сделанную в последнее время, и вернуться на путь побед. А вернуться нужно после двух матчей без них подряд. Ведь в предыдущем домашнем "бьянконери" не переиграли дома аутсайдера "Эмполи" - 1:1. А теперь вновь играть в Турине против аутсайдера.
При этом Аллегри предостерегает, что по качеству и игре "Удинезе" заслуживает быть гораздо выше, чем сейчас. Предостерегает от физической мощи "зебретте" и от хороших ударов по воротам и техники Лоренцо Лукки, Флориана Товена и Лазара Самарджича.
Фриуланцы и вправду по игре заслуживают находиться выше. Они - короли ничьих с 13-ю, на четыре больше, чем у ближайшего преследователя в этом компоненте. И поражений набрали не так много - восемь. Столько же у "Ромы", "Наполи", "Лацио" и "Фиорентины". Неспособность превратить ничью в победу - в этом их главная проблема.
В последнее время они много играли против Топ-команд. Разнесли "Болонью" (3:0), потеряли победу в гостях над "Фиорентиной" из-за пенальти на 87-ой минуте, проиграли "Лацио" и "Милану" с разницей в один мяч, причем против последнего на 82-ой минуте вели в счете, а на 91-ой играли вничью. А в ноябре переиграли "Милан" в гостях и потеряли победу дома над "Аталантой" на 95-ой минуте.
Так что "Ювентус" ожидает опасный матч. В котором придется играть на полную силу. В котором придется доминировать, что он не любит. Ведь по владению мячом он лишь 12-ый, но "Удинезе" и вовсе последний. Силовая игра, глубокая оборона, быстрые контратаки, удары издали, продавливание соперников мощным Луккой - фриуланцы способны сковать и удивить туринцев.
Последние матчи команд
Кадры
Душан Влахович забил шесть голов в четырех турах, получил приз лучшему игроку января в лиге, затем провалил матч против "Интера", а затем вылетел из-за травмы. Его заменит Милик, который как раз вернулся после дисквалификации. Пару же ему составит скорее Йилдиз, чем вечно травмированный или не готовый после травмы Кьеза.
В обороне Данило дисквалифицирован, и выйдет скорее Алекс Сандро, чем Ругани. На ее правом фланге - скорее Камбиазо, чем Веа. В центре поля - скорее МакКенни, чем Миретти.
У "Удинезе" давно отсутствуют важные игроки Деулофеу и Бийол и игрок ротации Эбосс. На этот раз еще и лидер команды Роберто Перейра дисквалифицирован. Но Лукка, Товен и Самарджич, а также Ловрич представляют угрозу. Последними двумя интересуются гранды, и саги с переходами Самарджича уже порядком надоели. Но игрок высокого уровня.
"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Милик, Йилдиз
"Удинезе": Окойе, Эбоселе, Джанетти, Н. Перес, Т. Кристенсен, Земура, Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен, Лукка
Цифры и факты
- "Ювентус" победил "Удинезе" в шести из семи последних очных матчей лиги при одной ничьей. Прямо перед этим, в 2020-ом году, фриуланцы побеждали этого соперника в последний раз
- В Турине "Ювентус" выиграл все семь последних очных матчей лиги. Прямо перед этим, в 2015-ом году, побеждал "Удинезе"
- "Ювентус" забивал "Удинезе" в 16-ти последних очных матчах на всех полях в лиге. "Удинезе" не забивал "Ювентусу" в четырех последних таких, но прямо перед этим забил в шести таких подряд
- Поражение от "Интера" прервало серию "Ювентуса" из 17-ти матчей лиги без них - 13-ти побед и четырех ничьих
- В матче против "Интера" прервалась серия "Ювентуса" из матчей лиги с забитыми мячами - на 15-ти
- "Удинезе" лидирует в лиге по ничьим - 13. У ближайшего преследователя в этом компоненте девять
- Матч против "Удинезе" должен стать для Массимилиано Аллегри 405-ым во главе "Ювентуса" во всех турнирах. Столько же провел Марчелло Липпи
Прогноз: Ювентус - Удинезе 3:1
По ударам по воротам за матч обе команды в Топ-10. "Ювентус" - четвертый, "Удинезе" - девятый. Так что на интересную игру, на опасные моменты мы можем рассчитывать. Можно рассчитывать, что обе забьют и ставить на это.
А вот искать сенсационный результат вряд ли следует. Хотя "Удинезе" нужно выбираться из зоны вылета. Да, в предыдущем домашнем матче "Юве" потерял очки против аутсайдера, но ведь тогда остался вдесятером на 18-ой минуте. А в позапрошлом домашнем играл против другого аутсайдера ("Сассуоло") в полных составах и победил со счетом 3:0.
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