Ювентус - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.02.2024

После поражения в Дерби Италии "Ювентус" надеялся, что "Интер" впадет в эйфорию и сразу же потеряет очки на сложном выезде к "Роме". Но и этого не случилось, и на данный момент отставание от него составляет семь очков при равенстве матчей. Возможно, Скудетто уже потеряно. Даже "Милан" с третьего места приближается. Остается держать удар и держаться в игре.

12 февраля. 21:45. Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

1 "Інтер" 23 19 3 1 60 2 Ювентус 23 16 5 2 53 3 "Мілан" 24 16 4 4 52 4 "Аталанта" 23 13 3 7 42 5 "Болонья" 23 10 9 4 39 6 Рома 24 11 5 8 38 7 "Лаціо" 23 11 4 8 37 8 "Фіорентина" 23 11 4 8 37 9 "Наполі" 23 10 5 8 35 10 "Торіно" 23 8 9 6 33 11 Монца 24 7 9 8 30 12 "Дженоа" 24 7 8 9 29 13 Лечче 24 5 9 10 24 14 "Фрозіноне" 24 6 5 13 23 15 "Емполі" 24 5 6 13 21 16 "Сассуоло" 23 5 5 13 20 17 "Еллас Верона" 24 4 7 13 19 18 "Удінезе" 23 2 13 8 19 19 "Кальярі" 24 4 6 14 18 20 "Салернітана" 24 2 7 15 13

"Интеру" "Юве" проиграл из-за одного автогола Федерико Гатти. Но на самом деле разрыв в игровом плане был гораздо большим, и Войцех Щенсны и стойка спасли от разгрома, а Ян Зоммер, как отметил наставник лидера лиги Симоне Индзаги, совсем не работал. Удар Влаховича через себя ножницами, удар Гатти издали, момент Влаховича, когда споткнулся в убойной ситуации...

Критика в адрес "зебр" после такой игры была весьма интенсивной, и их настроение паршивое. Массимилиано Аллегри заявил в который раз, что "Интер" - явный фаворит сезона, а цель "Ювентуса" - не более чем место в Топ-4, и нужно смотреть на пятое место, а не первое. Даже хвалил своих игроков за достойную равную игру против сильного соперника, делающего неординарные вещи.

Он призывает не выбрасывать всю хорошую работу, сделанную в последнее время, и вернуться на путь побед. А вернуться нужно после двух матчей без них подряд. Ведь в предыдущем домашнем "бьянконери" не переиграли дома аутсайдера "Эмполи" - 1:1. А теперь вновь играть в Турине против аутсайдера.

При этом Аллегри предостерегает, что по качеству и игре "Удинезе" заслуживает быть гораздо выше, чем сейчас. Предостерегает от физической мощи "зебретте" и от хороших ударов по воротам и техники Лоренцо Лукки, Флориана Товена и Лазара Самарджича.

Фриуланцы и вправду по игре заслуживают находиться выше. Они - короли ничьих с 13-ю, на четыре больше, чем у ближайшего преследователя в этом компоненте. И поражений набрали не так много - восемь. Столько же у "Ромы", "Наполи", "Лацио" и "Фиорентины". Неспособность превратить ничью в победу - в этом их главная проблема.

В последнее время они много играли против Топ-команд. Разнесли "Болонью" (3:0), потеряли победу в гостях над "Фиорентиной" из-за пенальти на 87-ой минуте, проиграли "Лацио" и "Милану" с разницей в один мяч, причем против последнего на 82-ой минуте вели в счете, а на 91-ой играли вничью. А в ноябре переиграли "Милан" в гостях и потеряли победу дома над "Аталантой" на 95-ой минуте.

Так что "Ювентус" ожидает опасный матч. В котором придется играть на полную силу. В котором придется доминировать, что он не любит. Ведь по владению мячом он лишь 12-ый, но "Удинезе" и вовсе последний. Силовая игра, глубокая оборона, быстрые контратаки, удары издали, продавливание соперников мощным Луккой - фриуланцы способны сковать и удивить туринцев.

Последние матчи команд

Кадры

Душан Влахович забил шесть голов в четырех турах, получил приз лучшему игроку января в лиге, затем провалил матч против "Интера", а затем вылетел из-за травмы. Его заменит Милик, который как раз вернулся после дисквалификации. Пару же ему составит скорее Йилдиз, чем вечно травмированный или не готовый после травмы Кьеза.

В обороне Данило дисквалифицирован, и выйдет скорее Алекс Сандро, чем Ругани. На ее правом фланге - скорее Камбиазо, чем Веа. В центре поля - скорее МакКенни, чем Миретти.

У "Удинезе" давно отсутствуют важные игроки Деулофеу и Бийол и игрок ротации Эбосс. На этот раз еще и лидер команды Роберто Перейра дисквалифицирован. Но Лукка, Товен и Самарджич, а также Ловрич представляют угрозу. Последними двумя интересуются гранды, и саги с переходами Самарджича уже порядком надоели. Но игрок высокого уровня.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Милик, Йилдиз

"Удинезе": Окойе, Эбоселе, Джанетти, Н. Перес, Т. Кристенсен, Земура, Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен, Лукка

Цифры и факты

"Ювентус" победил "Удинезе" в шести из семи последних очных матчей лиги при одной ничьей. Прямо перед этим, в 2020-ом году, фриуланцы побеждали этого соперника в последний раз

В Турине "Ювентус" выиграл все семь последних очных матчей лиги. Прямо перед этим, в 2015-ом году, побеждал "Удинезе"

"Ювентус" забивал "Удинезе" в 16-ти последних очных матчах на всех полях в лиге. "Удинезе" не забивал "Ювентусу" в четырех последних таких, но прямо перед этим забил в шести таких подряд

Поражение от "Интера" прервало серию "Ювентуса" из 17-ти матчей лиги без них - 13-ти побед и четырех ничьих

В матче против "Интера" прервалась серия "Ювентуса" из матчей лиги с забитыми мячами - на 15-ти

"Удинезе" лидирует в лиге по ничьим - 13. У ближайшего преследователя в этом компоненте девять

Матч против "Удинезе" должен стать для Массимилиано Аллегри 405-ым во главе "Ювентуса" во всех турнирах. Столько же провел Марчелло Липпи

Прогноз: Ювентус - Удинезе 3:1

По ударам по воротам за матч обе команды в Топ-10. "Ювентус" - четвертый, "Удинезе" - девятый. Так что на интересную игру, на опасные моменты мы можем рассчитывать. Можно рассчитывать, что обе забьют и ставить на это.

А вот искать сенсационный результат вряд ли следует. Хотя "Удинезе" нужно выбираться из зоны вылета. Да, в предыдущем домашнем матче "Юве" потерял очки против аутсайдера, но ведь тогда остался вдесятером на 18-ой минуте. А в позапрошлом домашнем играл против другого аутсайдера ("Сассуоло") в полных составах и победил со счетом 3:0.