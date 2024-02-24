Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.02.2024

Перед 25-ым туром Серии А "Милан" чувствовал себя совершенно спокойно и прочно на третьем месте, как и в 1/8 финала Лиги Европы. Даже мог обойти "Ювентус" и стать вторым в лиге и нацеливался на это. Перед 26-ым он уже боится потерять место в Топ-4. Поражение в очном матче против "Аталанты" существенно ослабит и без того слабые позиции Стефано Пиоли.

25 февраля. 21:45. Серия А. 26-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

1 "Інтер" 24 20 3 1 63 2 Ювентус 25 16 6 3 54 3 "Мілан" 25 16 4 5 52 4 "Болонья" 26 12 9 5 45 5 "Аталанта" 24 14 3 7 45 6 Рома 25 12 5 8 41

Футбольные болельщики хорошо знают, насколько переменчивыми могут быть игра, результаты и настроение. Но "Милан" в нынешнем сезоне несётся на слишком уж бешеных американских горках. Бросаясь от уверенности в себе и даже самоуверенности к мандражу и пессимизму.

В предыдущем домашнем матче лиги он одержал победу над "Наполи" и продлил серию без поражений в Серии А до девяти при семи победах. Затем разнес "Ренн" дома в Лиге Европы (3:0). Все говорили о выходе на второе место в лиге по итогам матча в Монце. Но там "россонери" пропустили четыре мяча и проиграли (2:4), затем пропустили три и проиграли в Ренне (2:3). И весь энтузиазм улетучился.

Теперь он смотрит вниз и боится потерять третье место. В случае поражения от "Аталанты" подпустит ее на расстояние четырех очков с матчем у неё в запасе. Даже "Болонья" прямо сейчас отстает на четыре, хотя у неё на матч больше. Но опять же, в случае поражения миланцев будет чистое преимущество всего в четыре очка над пятым местом. А в 27-ом туре им играть на выезде с "Лацио".

Соответственно, в команде нервничают. Уж точно должен нервничать Пиоли, ведь он, скорее всего, летом не останется в команде, а после таких выступлений - тем более. Он признает огромное количество ошибок. Хотя считает, что атакует команда хорошо. Но провалы обороны сейчас сильнее, чем яркость атаки.

В "Аталанте" сейчас и атака ярка, и оборона сильна. Она одержала пять побед в лиге подряд. В том числе полностью переиграв "Лацио", в итоге розгромив в гостях в тяжёлом матче неуступчивую "Дженоа" ("Интер" и "Ювентус" там вообще не выиграли). И легко убрав аутсайдеров. Напоминает лучшую "Аталанту" 2018-21 годов, когда именно во втором круге набирала ход и не замечала соперников.

Опасения вызывает ее гостевая форма, ведь победа в Генуе была очень непростой и прервала серию из четырех гостевых матчей лиги без побед. Впрочем, в это же время она одержала мощную гостевую победу в Кубке Италии. Выбив из турнира как раз "Милан". Ещё и устроила камбек, забив сразу же после пропущенного в самой концовке первого тайма и ещё раз - в начале второго.

Джан Пьеро Гасперини называет четвертое место "нашим Скудетто", но уже хотя бы не отрицает, что команда борется за него. А борьба жесткая, по крайней мере, с "Болоньей". Последняя победила вчера и как раз и вышла на вожделенное место. Она также в отличной форме, и отпускать ее нельзя.

"Аталанта" переиграла "Милан" и в лиге. В декабре в Бергамо она трижды выходила вперёд. Соперник сравнял дважды, но в третий раз уже просто не успел. Поскольку пропустил на 95-ой минуте. От удара Луиса Муриэля пяткой. Колумбиец, правда, уже уехал в США. В целом же матчи между командами всегда очень интересны и непредсказуемы.

Пиоли призывает свою команду интенсивнее прессинговать и в этом видит решение проблем в обороне, желает видеть ее компактной и агрессивной, сильной в дуэлях и много создающей. А Гасперини ожидает игру с множеством опасных моментов и считает, что наиболее важно противостояние им, атакам соперника.

Последние матчи команд

Кадры

У "Милана" продолжают возвращаться защитники. Теперь - капитан Калабрия и Калулу. Но вряд ли из сразу же бросят в стартовый состав. Тиава бросили в Монце, и он отыграл отвратительно. Неужели второй матч за четыре дня придётся начинать на поле ветерану Симону Кьеру?

В центре поля любые ротации прекратятся. Рейндерс, Беннасер и Лофтус-Чик опередят Адли и Мусу.

В атаке также выйдут сильнейшие. Пулишич не забивал ни в одном турнире больше месяца, но затем выдал гол и ассист в Монце. Леау забил в обоих матчах против "Ренна", забил и "Аталанте" в Кубке, но в лиге не забивал с сентября. Жиру забил "Аталанте" в Бергамо, в целом же впервые с сезона 2016/17 вышел на 20 очков в лиге по схеме "гол+пас". Он - лучший ассистент лиги.

Йович дисквалифицирован из-за удаления в Монце.

У "Аталанты" вернулся с Кубка Африки Лукман, но и без него атака справлялась отлично. Пашалич, Миранчук и Де Кетеларе постоянно отличаются голами и ассистами. У первых двух в 2024-ом году во всех турнирах по 2+2, у третьего - 6+2! Шарль арендован у "Милана", во время игры за него слыхал очень много критики в свой адрес и хочет многое доказать ему.

Вопрос, выйдет ли с первых минут настоящий форвард Скамакка, работой которого Гасперини недоволен, или "фальшивая девятка" - один из вышеуказанных трех. Возможно, все же Лукман выйдет. Или игрок центра поля Эдерсон переместится вперёд. Последнее логичнее, учитывая силу соперника и игру в гостях.

Капитан Толой вернулся после долгой травмы, но выходит в защите лишь на замену, вратарь Муссо застрял в запасе. Как и правый латераль Хатебур. Дилемма между Дзаппакостой, Руджери и Баккером слева. Последний забил "Сассуоло" неделю тому, но вышел тогда на замену и вообще играет редко.

"Милан": Маньян, Флоренци, Габбия, Кьер, Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Холм, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Эдерсон, Миранчук, Де Кетеларе

Цифры и факты

"Аталанта" выиграла оба очных матча в нынешнем сезоне, если считать все турниры, но перед этим не побеждала "Милан" в пяти матчах подряд - четыре поражения и ничья

"Милан" выиграл два последних очных матча дома в лиге, но до этого не побеждал в семи таких - три ничьи и четыре поражения

Серии "Милана" из девяти матчей без поражений в лиге (семь побед, две ничьи) и шести во всех турнирах (пять побед и ничья) прервались в Монце. Ныне во всех турнирах он набрал серию из двух поражений. Серии из трех таких не было с мая 2023-го года

"Аталанта" выиграла шесть последних матчей во всех турнирах и не проиграла девять последних таких - восемь побед и ничья. В лиге она выиграла пять подряд и не проиграла семь последних - шесть побед и ничья

"Милан" не проиграл в семи последних домашних матчах лиги - шесть побед и ничья

Прогноз: Милан - Аталанта 1:2

Сумасшедшие перепады, куча пропущенных "Милана" прежде всего в гостях. Дома он гораздо стабильнее. Но и там в предыдущем матче лиги забил лишь один "Наполи" и последнюю четверть матча отбивался от него, в позапрошлом в бурной борьбе сыграл 2:2 с "Болоньей", упустив победу из-за пенальти на 90-ой минуте.

Кроме того, "россонери" с начала месяца отыграли пять матчей, а "нерадзурри" - лишь три. Да и нервы и неуверенность "Милана" в себе контрастируют с уверенностью "Аталанты".

Здесь может состояться победа гостей.