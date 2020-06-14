Александрия - Десна. Анонс и прогноз матча

"Александрию" и "Десну" не зря называют командами открытием последних лет в украинском футболе, с большой долей вероятности обе эти команды в следующем сезоне будут представлять Украину в еврокубках. И если от подопечных Шарана ожидали такого успеха, то команда Рябоконя приятно удивила большинство украинских болельщиков и специалистов. Перед матчем 26-го тура черниговцы опережают александрийцев на три очка, и, наверняка, рассчитывая догнать "Зарю" и занять третье место. "Горожане" также все еще способны повторить свое прошлогоднее бронзовое достижение. Борьба за еврокубки в этом чемпионате очень интересная, интригующая, каждый матч, словно маленький финал.

УПЛ. 26-й тур

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр – Евгений Арановский (Киев)

ФК Александрия 19:30 Десна Чернигов

Телетрансляция матча на канале "Футбол 1"

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

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Со дня возобновления чемпионата после карантина "Александрия" провела два матча, в которых одержала победу над "Зарей" (1:0), а также уступила "Динамо" (1:5). Матч с киевлянами оставил много вопросов к подопечным Шарана, ведь большую часть игрового времени "горожане" на равных противостояли сопернику, но затем неожиданно посыпались. Смогли ли в полной мере восстановиться александрийцы после столичного разгрома?

"Десна" в последних двух турах также имеет в своем активе одну победу и поражение в пассиве. "Колос" удалось обыграть северянам (2:0), а затем в настоящей битве уступили "Шахтеру" (2:3). Если сравнивать соперников - по последним двум матчам лучшее впечатление оставили черниговцы, судя по всему, у александрийцев больше проблем. Но в этом матче им могут помочь родные стены, насколько это возможно при пустых трибунах.

В Александрии "Десна" последний раз играла летом прошлого года, неожиданно разгромив "горожан" 3:0. Голы забивали Фаворов, Кузык и Филиппов. Также в декабре 2019-го состоялась игра между этими соперниками, в Чернигове также сильнее оказалась "Десна" 2:0. Пока в УПЛ александрийцы не обыгрывали черниговцев на своем поле, хотя общая статистика взаимоотношений с соперником на их стороне.

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"Десна" больше забивает в этом чемпионате и меньше пропускает 41 против 19, у "Александрии" показатели намного скромнее – 36:30. Черниговцы забивают голы в шести последних матчах УПЛ, обновляя клубный рекорд, но главное – надежная оборона подопечных Рябоконя стала сюрпризом для соперников. Только "Шахтер" пропустил меньше голов, чем северяне.

"Александрия" на своем поле в чемпионатах обходится без ничьих с 3 апреля 2019 года в последних 18 матчах. На "Нике" у подопечных Шарана 10 побед и 8 поражений, а также в последних 10 домашних играх они обязательно забивают.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 26 матчей: 10 побед Александрии, 8 ничьих, 8 побед Десны;

Общий счет 32:29

На поле Александрии - 13 матчей: +6 =4 -3; голы 19:12

В Премьер-лиге сыграно 4 матча: +1 =1 -2; голы 3:5

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Александрии" только один травмированный игрок основного состава, Запорожан выбыл надолго, а также на этой неделе опроверг слова Шарана, что он завершает карьеру игрока. Дисквалифицированны Дубра и Банада. Но может сыграть с "Десной" Вантух, который пропускал игру с "Динамо" по условиям аренды. У "Десны" также только одна потеря – Гуцуляк. Восстановился после травмы Арвеладзе, который может выйти на поле в результате замены. Ожидаем увидеть во втором тайме и Коноплю, он пропускал игру с "Шахтером" по той самой причине, что и Вантух у "Александрии".

"Александрия": Панькив - Мирошниченко, Бухал, Шендрик, Пашаев - Гречишкин - Третьяков, Ковалец, Грицук, Лучкевич - Ситало.

"Десна": Паст – Фаворов, Имереков, Тамм, Мостовой - Огиря, Домбровский, Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев, – Филиппов.

ПРОГНОЗ

Можно не сомневаться, что отличиться голами смогут обе команды, хотя большого количества точных ударов ждать не стоит. Довольно осторожный футбол мы увидим до тех пор, пока не забьет одна из команд. Наиболее вероятным исходом встречи является ничья, примерно равны эти соперники, а поскольку впереди еще шесть матчей, никто не захочет раскрываться и рисковать. Прогноз: ничья 1:1.