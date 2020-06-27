Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 28-й тур

28 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30

"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

ничья "Зари" с "Шахтёром" в субботу позволила "Динамо" сохранить вторую строчку. Сейчас киевляне опережают луганский коллектив на два балла, а "Десна" позади на шесть очков.

у "Динамо" действующая победная серия с учётом кубка насчитывает уже четыре встречи. В каждой из них "бело-синие" забивали минимум по два гола, но также лишь однажды не пропускали сами.

"Десна" после карантина два матча выиграла и два проиграла. "Северяне" также в каждой из сыгранных игр обязательно забивали.

"Динамо" забивало в трёх предыдущих очных матчах нынешнего сезона. Соперники по разу обменялись победами, плюс ещё однажды арбитры зафиксировали ничью. Александр Филиппов - второй бомбардир нынешнего чемпионата - уже дважды огорчал киевских голкиперов.

Карлос де Пена набрал собрал четыре балла по системе "гол+пас" в трёх последних играх УПЛ. Любопытно, что во всех этих матчах хавбек "динамовцев" выходил на замену.

Екатерина Монзуль получает уже третье назначение после карантина на поединок "Динамо". Любопытно, что после возобновления чемпионата харьковчанка никого не удалила с поля, хотя за три встречи в феврале и марте она четырежды доставала из кармана красную карточку.

Составы

"Десна"

Не сыграют: Имереков (дисквалификация)

У "северян" не ждём много изменений по сравнению с прошлой игрой, хоть и результат был неудачным. Тамм должен будет заменить Имерекова в центре обороны, а Будковский или Тотовицеий могут выйти вместо Арвеладзе.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Тамм, Конопля - Огиря, Фаворов - Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев - Филиппов.

"Динамо"

Не сыграют: Сидорчук, Бурда (травмы), Миколенко, Попов (вне заявки)

У Киева серьёзные сложности с линией обороны, где выпало сразу три футболиста. Латать проблемные места придётся в том числе при помощи опорника Кадири, а Пиварича впервые с 2018 года ожидаем в старте на левом фланге.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Пиварич, Шабанов, Кадири, Кендзёра - Андриевский, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цитаишвили - Русин.

Прогноз на матч Десна - Динамо Александра Рыженко

Обе команды неделю назад показали совершенно удручающую игру. И если "Динамо" улыбнулась удача взять три очка против "Колоса", то "Десна" справедливо сложила оружие в игре с "Зарёй". Хотя до этого киевляне и черниговчане показывали более содержательный футбол, что и выливалось в набранные очки. Поэтому делать какие-то прогнозы на результат - себе дороже. Наиболее верным видится вариант, что обоим голкиперам придётся вынимать мяч из сетки своих ворот.

Ставка: обе забьют за 1,72.

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