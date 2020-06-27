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Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Шанс "северян" зацепиться за зону ЛЧ

Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
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28 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30
"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "УНІАН"
Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

  • ничья "Зари" с "Шахтёром" в субботу позволила "Динамо" сохранить вторую строчку. Сейчас киевляне опережают луганский коллектив на два балла, а "Десна" позади на шесть очков.
  • у "Динамо" действующая победная серия с учётом кубка насчитывает уже четыре встречи. В каждой из них "бело-синие" забивали минимум по два гола, но также лишь однажды не пропускали сами.
  • "Десна" после карантина два матча выиграла и два проиграла. "Северяне" также в каждой из сыгранных игр обязательно забивали.
  • "Динамо" забивало в трёх предыдущих очных матчах нынешнего сезона. Соперники по разу обменялись победами, плюс ещё однажды арбитры зафиксировали ничью. Александр Филиппов - второй бомбардир нынешнего чемпионата - уже дважды огорчал киевских голкиперов.
  • Карлос де Пена набрал собрал четыре балла по системе "гол+пас" в трёх последних играх УПЛ. Любопытно, что во всех этих матчах хавбек "динамовцев" выходил на замену.
  • Екатерина Монзуль получает уже третье назначение после карантина на поединок "Динамо". Любопытно, что после возобновления чемпионата харьковчанка никого не удалила с поля, хотя за три встречи в феврале и марте она четырежды доставала из кармана красную карточку.

Составы

"Десна"
Не сыграют: Имереков (дисквалификация)

У "северян" не ждём много изменений по сравнению с прошлой игрой, хоть и результат был неудачным. Тамм должен будет заменить Имерекова в центре обороны, а Будковский или Тотовицеий могут выйти вместо Арвеладзе.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Тамм, Конопля - Огиря, Фаворов - Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев - Филиппов.

"Динамо"
Не сыграют: Сидорчук, Бурда (травмы), Миколенко, Попов (вне заявки)

У Киева серьёзные сложности с линией обороны, где выпало сразу три футболиста. Латать проблемные места придётся в том числе при помощи опорника Кадири, а Пиварича впервые с 2018 года ожидаем в старте на левом фланге.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Пиварич, Шабанов, Кадири, Кендзёра - Андриевский, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цитаишвили - Русин.

Прогноз на матч Десна - Динамо Александра Рыженко

Обе команды неделю назад показали совершенно удручающую игру. И если "Динамо" улыбнулась удача взять три очка против "Колоса", то "Десна" справедливо сложила оружие в игре с "Зарёй". Хотя до этого киевляне и черниговчане показывали более содержательный футбол, что и выливалось в набранные очки. Поэтому делать какие-то прогнозы на результат - себе дороже. Наиболее верным видится вариант, что обоим голкиперам придётся вынимать мяч из сетки своих ворот.

Ставка: обе забьют за 1,72.

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 00:29
Судя по общим настроениям журналистов, общественности и букмекеров, то Десну уже похоронили ... но мертвые не потеют и сраму не имут... Пойму любой результат, кроме безвольного поражения . Вперёд, Чернигов !!!
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Spokoyno (Киев)
28.06.2020 в 00:12
Тільки перемога хо трошки "змиє ганьбу" ганебної гри Динамо з Десною... З двох ігор вдома набрати лише ОДИН бал з командою "дешевше Циганкова", то взагалі нижче плінтуса!
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