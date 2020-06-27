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Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Шанс "северян" зацепиться за зону ЛЧ
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28 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30
"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев)
Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая
Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "УНІАН"
Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub
Цифры и факты
- ничья "Зари" с "Шахтёром" в субботу позволила "Динамо" сохранить вторую строчку. Сейчас киевляне опережают луганский коллектив на два балла, а "Десна" позади на шесть очков.
- у "Динамо" действующая победная серия с учётом кубка насчитывает уже четыре встречи. В каждой из них "бело-синие" забивали минимум по два гола, но также лишь однажды не пропускали сами.
- "Десна" после карантина два матча выиграла и два проиграла. "Северяне" также в каждой из сыгранных игр обязательно забивали.
- "Динамо" забивало в трёх предыдущих очных матчах нынешнего сезона. Соперники по разу обменялись победами, плюс ещё однажды арбитры зафиксировали ничью. Александр Филиппов - второй бомбардир нынешнего чемпионата - уже дважды огорчал киевских голкиперов.
- Карлос де Пена набрал собрал четыре балла по системе "гол+пас" в трёх последних играх УПЛ. Любопытно, что во всех этих матчах хавбек "динамовцев" выходил на замену.
- Екатерина Монзуль получает уже третье назначение после карантина на поединок "Динамо". Любопытно, что после возобновления чемпионата харьковчанка никого не удалила с поля, хотя за три встречи в феврале и марте она четырежды доставала из кармана красную карточку.
Составы
"Десна"
Не сыграют: Имереков (дисквалификация)
У "северян" не ждём много изменений по сравнению с прошлой игрой, хоть и результат был неудачным. Тамм должен будет заменить Имерекова в центре обороны, а Будковский или Тотовицеий могут выйти вместо Арвеладзе.
Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Тамм, Конопля - Огиря, Фаворов - Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев - Филиппов.
"Динамо"
Не сыграют: Сидорчук, Бурда (травмы), Миколенко, Попов (вне заявки)
У Киева серьёзные сложности с линией обороны, где выпало сразу три футболиста. Латать проблемные места придётся в том числе при помощи опорника Кадири, а Пиварича впервые с 2018 года ожидаем в старте на левом фланге.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Пиварич, Шабанов, Кадири, Кендзёра - Андриевский, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цитаишвили - Русин.
Прогноз на матч Десна - Динамо Александра Рыженко
Обе команды неделю назад показали совершенно удручающую игру. И если "Динамо" улыбнулась удача взять три очка против "Колоса", то "Десна" справедливо сложила оружие в игре с "Зарёй". Хотя до этого киевляне и черниговчане показывали более содержательный футбол, что и выливалось в набранные очки. Поэтому делать какие-то прогнозы на результат - себе дороже. Наиболее верным видится вариант, что обоим голкиперам придётся вынимать мяч из сетки своих ворот.
Ставка: обе забьют за 1,72.