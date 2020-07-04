Первая лига. Ингулец - Авангард. Прогноз на центральный матч субботы

"Ингулец" набрал четыре очка в двух последних матчах и по состоянию на начало 22-го тура входит в тройку лидеров. Правда все относительно сейчас со статусом фаворита в Первой лиге, ведь первое место от восьмого отделяет всего лишь четыре балла.

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Именно "Авангард" идет восьмым, набрав те же четыре очка в двух посткарантинных турах. Причем единственный гол краматорчане пропустили с пенальти, а сами не забили с точки четырежды за 180 минут при всего одной реализации!

Первая лига, 22-й тур

Стадион: "Ингулец"

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Ингулец 18:30 Авангард

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Телетрансляция на You-Tube канале ФК "Ингулец"

Благодаря голу лучшего игрока июня в дивизионе Александра Мишуренко "Ингулец" спасся от поражения в Минае и продолжил свое пребывание на вершине турнирной таблицы. Пока что соседями являются "Металлист 1925" и "Волынь", но все это может измениться уже после субботних игр.

Не сыграет в будущем поединке удаленный против "Миная" Андрей Семенко. Но радует возвращение в общую группу Виталия Павлова, который был замечен на последних тренировках "Ингульца". Также ждем выхода с основе отлично вошедшего в игру с "Минаем" Николая Квасного, который предоставит отдых Олегу Синегубу на позиции левого латераля.

Ориентировочный состав Ингульца (4-2-3-1): Шуст - Балан, Павлов, Кучеренко, Квасный - Лупашко, Запорожец - Коваленко, Бартулович, Козак - Ситчинава.

Шквал "хейта" обрушился на игроков "Авангарда" после победы над "Кремнем" (1:0). Поводом стали незабитые пенальти, особенно отличился капитан краматорчан Виталий Собко, который не смог переиграть Федоривского в Киеве и запустил мяч в небеса в последнем матче своей команды. Полагаем, что впервые в официальных играх 2020-го года Собко появится в основе и попытается ответить всем критикам игрой на футбольном поле.

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Сообщений о травмах в составе "Авангарда" перед выездом в Петрово не поступало. Дисквалифицированных в команде Косевича также нет.

Ориентировочный состав Авангарда (4-2-3-1): Денчук - Сухаров, Мирошник, Савин, Воробей - Сеницкий, Лобов - Собко, Нехтий, Матяж - Кириенко.

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Цифры и факты

В первом круге "Авангард" одержал победу над "Ингульцом" дома (2:1), которая стала четвертой в семи очных матчах в рамках Первой лиги между командами.

Любопытно, что на своем поле "Ингулец" краматорскую команду все еще не обыгрывал - два поражения со счетом 2:3 и 2:4, а также нулевая ничья.

Беспроигрышная серия подопечных Александра Косевича в чемпионате достигла пяти игр, среди которых "Авангард" выиграл четыре. У "Ингульца" не было поражений в течение четырех календарных матчей.

Прогноз

Не думаем, что хозяевам легко дастся игра с исторически неудобным соперником. Также вряд ли обойдется без пропущенных голов лучшим вратарем 21-го тура Богданом Шустом. "Авангард" силен на стандартах, а у "Ингульца" в этом компоненте при обороне не всегда все гладко. Тем более у Сергея Лавриненко снова будет новая пара центральных защитников, хоть и хорошо знакомых друг с другом. Одним словом - увидим голы в обе стороны, а уж исход предсказать не беремся.

Ставка: Обе забьют