По голу за каждые 32 минуты. Объявлен футболист месяца в Первой лиге

ПФЛ и информационный партнер ua-football.com определили лучшего игрока июня в Первой лиге. В первой части сезона за 19 игр Александр Мишуренко забил в ворота соперников 6 мячей, все с игры. В среднем на гол форварду "Ингульца" нужно было 223 игровые минуты. С возобновлением чемпионата скорострельность Мишуренко существенно возросла и теперь в среднем ему на гол нужно только ...32 минуты.

В домашнем матче с "Горняк-Спорт" (2:1) команда с Петрова контролировала ход игры, вела в счете, но пропустила на 80 минуте. Александр уже находился на поле в тот момент, поэтому неудивительно, что именно он забил победный мяч после подачи углового от Ильи Коваленко.

В "Минае" Сергей Лавриненко бросил в бой своего "джокера" уже в перерыве, поскольку "Ингулец" уступал после первого тайма и особого проблеска впереди не было. Но в итоге "стервятник штрафной" снова нашел свой шанс, когда Николай Квасный запресинговал оппонента и выполнил силовой прострел, а Мишуренко удачно подставил ногу на дальней штанге.

Голевое чутье - это отличительная черта Александра и одна из его сильных сторон, как и действия на втором этаже. Примечательно, что прошлогодний финал Кубка и нынешнее место в числе лидеров Первой лиги является пиком карьеры Александра, все взрослые выступления до 2015 года провел на любительском уровне. Правда, непосредственно в "Ингульце" он старожил, ведь играет за команду из Петрова еще с любительского чемпионата.

Кроме голеадорських качеств, Мишуренко в нынешнем чемпионате раскрылся как ассистент. Во всяком случае, уже 4 результативные передачи в его активе и есть уверенность, что это не предел. Пока же игрок становится лучшим в Первой лиге по итогам двух июньских туров.