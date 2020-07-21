Кто следующий? Букмекеры назвали фаворитов на пост тренера Динамо

В понедельник грянула неожиданная новость – Алексей Михайличенко покинул пост тренера "Динамо". С одной стороны, отставка напрашивалась - игра киевлян явно не соответствовала ожиданиям болельщиков и руководства. Тем более в воскресенье "бело-синие" сенсационно уступили 0:2 "Колосу". И хотя второе место в Favbet Лиге "динамовцы" удержали, проигрывать всухую "Колосу" - это уже перебор.

С другой стороны, чисто формально задачу на сезон Михайличенко выполнил. Кубок Украины взят, второе место и путевка в квалификации Лиги Чемпионов - тоже. А потому многие ожидали, что как минимум до матчей Лиги Чемпионов Михайличенко останется. Но в итоге было решено начать новый сезон с чистого листа и с новым тренерским штабом. Кто же станет главным тренером киевлян? Ответ узнаем скоро. Но эксперты Favbet уже назвали своих претендентов:

Виктор Скрипник (Заря) – 1.4

Главным претендентом считается нынешний тренер "Зари" Виктор Скрипник. При довольно скромных финансовых возможностях ему удалось создать крепкую команду, которая стала третьей в Favbet Лиге и до самого последнего тура боролась с "Динамо" за второе место. В пользу Скрипника говорит то, что он хоть и украинский специалист, но с европейской ментальностью и опытом работы. Все таки более 20 лет Виктор прожил в Германии и 2 гола тренировал родной для него бременский "Вердер". Наверняка, и сам Скрипник не отказался бы поработать в "Динамо", даже несмотря на обязательства перед "Зарей". Выбор за президентом

Сергей Ребров (Ференцварош) – 3.5

Вторым претендентом считается легенда "Динамо" и экс-тренер киевлян Сергей Ребров. Именно при Реброве "Динамо" в последний раз становилось чемпионом в 2016 году. При нём же "Динамо" в последний раз выходило в 1/4 Лиги Европы и впервые в 21 веке в 1/8 Лиги Чемпионов. По всем параметрам именно Ребров – лучший тренер "Динамо" последних 10 лет. Сейчас он успешно тренирует "Ференцварош" и с этим клубом дважды выиграл чемпионат Венгрии. Очевидно, что венгерский чемпионат слабее украинского, но его можно использовать как трамплин в Европу. По слухам Ребровым уже интересуется "Фенербахче". Какой вариант выберет Сергей – посмотрим. Болельщики, наверняка, рады были бы видеть его у руля команды. Вопрос в том, нужно ли этого самому Реброву, который может воспринять возвращение в "Динамо" как "шаг назад".

Андрей Шевченко (сборная Украины) – 7

Третьим фаворитом букмекеры называют Андрея Шевченко, но этот вариант всё же маловероятен. Недавно было объявлено, что Шевченко доработает со сборной Украины как минимум до окончания чемпионата Европы. И сомневаться в этом не приходится. Совмещать это с клубной карьерой он не станет. Когда-нибудь Шевченко вполне возможно станет тренером "Динамо", но точно не этим летом

Юрий Вернидуб (Шахтер Солигорск) – 15

Юрия Вернидуба считали главным претендентом на пост "Динамо" в прошлом году, когда он покинул "Зарю". Но неожиданно для всех Вернидуб возглавил белорусский "Шахтер" из Солигорска. Дела у Вернидуба в Беларуси идут неплохо, "Шахтер" занимает первое место в чемпионате и не проигрывает с апреля. Очевидно, что сам Вернидуб не прочь возглавить "Динамо", но вряд ли он согласиться бросить команду в такой ситуации прямо посреди сезона.

Юрий Семин (без клуба) – 20

Юр Палыч – один из самых успешных тренеров "Динамо" в 21 веке. При нем "Динамо" стало чемпионом в 2009-м году и в том же сезоне вышло в полуфинал Кубка УЕФА (поражение там от "Шахтера" все помнят до сих пор). Второй приход Семина в "Динамо" оказался куда менее успешным. А недавно он покинул родной для себя "Локомотив" и сейчас находится без работы. После этого в СМИ и пошли слухи о возможном третьем пришествии в "Динамо". Но против этого говорят сразу два фактора:

- Семину уже 73 года и если он даже возглавит какой-либо клуб, то исключительно для решения сиюминутных задач, но никак не на перспективу

- С тех пор как Семин ушел из "Динамо", прошло уже 8 лет и отношения Украины и России сильно изменились. И патриотически настроенные болельщики и особенно ультрас киевлян вряд ли будут рады видеть россиянина у руля команды. Даже если к самому Семину и его человеческим качествам претензий и нет

Так выглядит пятерка главных претендентов. Хотя, безусловно, на них список претендентов не ограничивается. Скрипник и Ребров – главные претенденты, но если Игорь Суркис назначит, например, Максима Шацких или тренера "Динамо" U-19 Игоря Костюка, то вряд ли кто-то сильно удивится. Скоро всё узнаем, ждать осталось недолго.