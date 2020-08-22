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Ингулец - Днепр-1. В логове соперника - прогноз на матч первого тура Favbet лиги

Украина
(1 голосов)

В рамках 1-го тура Favbet лиги "Ингулец" из Петрово примет "Днепр-1" на его же стадионе "Днепр -Арена". Начало встречи 23-го августа в 14:00.

Ингулец - Днепр-1. В логове соперника - прогноз на матч первого тура Favbet лиги
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорошо знакомые друг другу соперники, которые даже в разном статусе регулярно играли товарищеские встречи, сойдутся лицом к лицу в первом туре Премьер-лиги. Дебютный для себя матч в элите "Ингулец" проведет фактически на поле соперника, хоть игра и считается домашней.

"Днепр-1" закончил регулярную часть прошлого сезона на седьмом месте, "Ингулец" стал третьим в Первой лиге, хотя долгое время лидировал.

Favbet лига, 1-й тур

Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр)

Арбитр: Константин Труханов

Ингулец 14:00 Днепр-1

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Телетрансляция на канале Футбол 1

Не проигрывая с 9-го ноября 2019-го, "Ингулец" все же позволил себе четыре ничьих в пяти последних турах в Первой лиге, что стоило команде Лавриненко первого места. В 80% встреч этой серии команда не могла забить более одного мяча.

Серьезного усиления под УПЛ пока что у петровцев не было, если не считать возвращение ранее арендованных в "Кремень" Дмитрия Сулы, Артема Козлова и Вадима Лободы. В первом туре "Ингулец" сыграет той же основой, которая заканчивала сезон рангом ниже. Считаю, что Лавриненко насытит центр поля разрушителями, использовав для этого Александра Кучеренко.

Ориентировочный состав Ингульца (4-3-2-1): Шуст - Балан, Семенко, Ковалев, Синегуб - Лупашко, Запорожец, Кучеренко - Коваленко, Бартулович - Ситчинава.

В Днепре после провала в борьбе за еврокубки ходили слухи о смене тренера. Но когда сорвался приход Виктора Скрипника, остался на своем месте и Дмитрий Михайленко. Также еще на год был подписан контракт с ветераном Сергеем Кравченко.

Новичками "Днепра-1" стали вратарь Богдан Сарнавский, защитник Владислав Дубинчак, вернулись в родные пенаты форвард Артем Довбик и защитник Александр Сафронов. Потеряли днепряне Владислава Супрягу и Сергея Булецу, которые вернулись в "Динамо". Не стали продлевать контракты с запасным вратарем Андреем Клищуком, защитником Максимом Лопыренком, а также хавбеками Дмитрием Коркишко, Александром Снижком и Владимиром Полевым.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-2-3-1): Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Когут, Вакулко - Тэйлор, Ди Франко, Назаренко - Хобленко.

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Цифры и факты

  • Команды договорились о том, что не только матч первого круга пройдет на поле гостевой команды, но и во второй части сезона "Днепр-1" будет "принимать" петровцев уже в Кропивницком на стадионе "Зирка".
  • Полузащитник "Ингульца" Игорь Загальский зимой 2020-го перешел в Петрово как раз из "Днепра-1".
  • Последний официальный матч команда Лавриненко провела десять дней назад, 13-го августа была зафиксирована выездная ничья с "Балканами" (1:1).
  • "Днепр-1" закончил предыдущий сезон раньше, 25-го июля команда Дмитрия Михайленко была разгромлена "Колосом" (1:4) в полуфинале плей-офф за участие в Лиге Европы.

Прогноз

Не думаю, что подопечные Лавриненко будут серьезно уступать в мастерстве более статусному сопернику. На официальном уровне в трех играх между соперниками наблюдается полнейший паритет (+1=1-1, 6-6), да и недавний посткарантинный спаринг, принесший победу петровцам со счетом 2:0, можно считать показательным. В конце концов, "Ингулец" имеет преимущество в плане соревновательной практики за последний месяц, а десяти дней было достаточно для полноценного отдыха после сезона Первой лиги.

Ставка: "Ингулец" не проиграет за 1.83

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1 Favbet лига
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Комментарии (3)
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Древний (Кривой Рог)
22.08.2020 в 08:51
Это первую игру сыграют в Днепре , потом в Кировограде!!!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.08.2020 в 08:54
Понял, спасибо
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.08.2020 в 08:48
Ингулец вроди договорился на Зiрке играть. Почему тогда играет в Днепре?
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