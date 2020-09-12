Минай - Александрия. Анонс и прогноз матча

Сразу три коллектива первой лиги по итогам прошлого сезона получили право попробовать свои силы в элитном украинском дивизионе. "Ингулец" и "Рух" свои матчи сыграли в первом туре, добыв на двоих один зачетный пункт. Львовский коллектив был разбит "Ворсклой", пропустив за тайм четыре гола, а команда Лавриненко дала достойный отпор "Днепру-1". Теперь же в УПЛ вступает и "Минай", которого ждет очень серьезный противник - "Александрия". Футболисты Шарана не попали в еврокубки и теперь сосредоточат свои силы лишь на внутреннем первенстве, что делает их претендентом на высокие места.



13 сентября, Ужгород, стадион "Авангард"

ФК "Минай” 14:00 ФК "Александрия"

Арбитр: М. Балакин

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Цифры и факты

"Минай" проведет свой первый матч в УПЛ, а значит в рамках чемпионата они не пересекались с "Александрией". Более того, не встречались и в кубке страны, значит ближайшая игра - первая в истории их противостояния

Дебют также ждет и Василия Кобина, который возвращается в высший дивизион, но уже в качестве тренера. Будучи футболистом он успел поиграть за "Карпаты", "Закарпатье", "Металлист", "Верес" и "Шахтер". В составе последних выиграл восемь трофеев (шесть чемпионств)

Представители закарпатской области ранее выступали в первой лиге. С первой же попытки они смогли занять первое место, установить историческое достижение и отправились в УПЛ

Прошлый сезон "Александрия" закончила на пятом месте и получила право сыграть в еврокубковом плей-офф. Там их путь был коротким - поражение "Мариуполе" в первой же стадии

Большинство последних матчей при участии "горожан" заканчиваются очень результативно. Команда Шарана забивает в 18-ти играх подряд (36 голов), а в 10-ти подряд пропускает (25)

Владимир Шаран может стать свидетелем сразу двух событий - его клубы могут забить в УПЛ сотый гостевой гол или пропустить 150-й

Несмотря на дебют в УПЛ, трех футболистов "Миная" может ожидать юбилей - Кожанов получит шанс забить 30-й гол в украинском чемпионате, Голодюк - 15-й, Ткачук - 10-й

Болельщики и медпротокол

Для фанатов "Миная" в воскресенье будет настоящий праздник. Мало того, что клуб дебютирует в УПЛ, так сделает это еще в игре со зрителями. Сложная эпидемиологическая ситуация не испугала руководство УАФ и уже на двух матчах тура стадионы будут открыты. Да, с целым рядом ограничений и предупреждений, с которыми можно ознакомиться перейдя сюда . Однако сам факт наличия фанатов должен будет воодушевить команду Василия Кобина.

Составы

"Минай":

Во время трансферного окна клуб из западной Украины подписал контракт с опытными футболистами, на которых уже была сделана ставка в товарищеских матчах. Прежде всего, речь идет о Шиндере и Кожанове. Антон, который вернулся из Германии, блистал в двух играх с "Ворсклой", забив за это время трижды.

Главная потеря для Кобина - уход Петра Стасюка в "Мариуполь". Защитник был основным на левом фланге и теперь молодому наставнику придется решить сложную задачу с его заменой. А вот в центре обороны ожидаем выход хорвата Матича, который уже смог неплохо проявить себя.

Ориентировочный состав: Попович - Меличенко, Маткобожик, Матич, Допилка - Ткачук, Голодюк - Глагола, Нуриев, Кожанов - Шиндер

"Александрия":

Главное усиление "горожан" этим летом - подписание нового контракта с Каспаром Дуброй. Латвийский футболист весь прошлый сезон был основным в обороне, но стороны долго не могли договориться о продолжении сотрудничества. Из-за этого, он даже пропустил стартовый матч против "Мариуполя". Помимо этого, совсем недавно "Александрия" подписала Янчака, который до этого выступал в Словакии.

У Шарана перед отчетным матчем одна потеря - не сыграет из-за травмы Глеб Бухал. В остальном, тренер сможет выпустить на поле свой основной костяк, так как Владимир Богданович не любитель грандиозных экспериментов.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков - Безбородько

Прогноз на матч "Минай" - "Александрия" 0:2

Команду Кобина ожидает сложный матч против опытного и хорошо сыгранного соперника. Да, хозяев будут переполнять эмоции от своего дебюта в элите, а болельщики на стадионе будут гнать их вперед. Однако Владимир Шаран на своем тренерском пути повидал многое и вряд ли в воскресном матче соперник сможет его чем-то удивить. "Горожане" выйдут сильнейшим составом и, с большой долей вероятности, доведут встречу к итоговой победе.