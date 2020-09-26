ФК Львов - Заря. Анонс и прогноз матча



27 сентября. Львов. Стадион "Украина".

ФК "Львов" 14:00 "Заря"

Траснляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол 4-й тур чемпионата Украины27 сентября. Львов. Стадион "Украина".канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию

Завтра, 27-го сентября в рамках второго тура УПЛ ФК "Львов" примет луганскую "Зарю". Поединок пройдет во Львове, на стадионе "Украина".

ФК "Львов"

На данном этапе национального первенства есть четкое ощущение, что команда Георгия Цецадзе является главным аутсайдером текущего сезона. Первый тур "Львов" пропускал, матч против "Миная" был перенесен. А во втором и третьем туре "львы" потерпели два разгромных поражения: от "Колоса" со счетом 0:4 и от киевского "Динамо" 1:3.

Цецадзе пытается ставить "Львову" агрессивную, заточенную на физическую борьбу с высокой линией прессинга игру. И стоит отметить, что активный прессинг львовян смог предоставить проблемы команде Мирчи Луческу в прошлом туре. Но что делать с этой моделью игры подопечные 46-летнего грузинского специалиста не совсем понимают, и как конвертировать давление в голевые моменты и забитые мячи также не знают.

Даже против довольно кризисной "Зари" нет представлений, как нынешний "Львов" сможет хотя бы отобрать очки, не говоря уже о победе...

Ориентировочный состав: Литовченко - Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук - Борзенко, Айнсалу - Кошман, Грисьо, Филипе - Ныч.

"Заря"

Луганчане очень неубедительно начали нынешную кампанию, первое очко в трех предыдущих турах команда Виктора Скрипник заработала только в последнем матче - против донецкого "Шахтера, сыграв в результативную ничью 2:2.

Гости летом прошли через сложный период: большая перестройка состава, особенно пострадала линия обороны (ушло трое основных защитников Михайличенко, Тымчик и Чеберко), слухи вокруг смены главного тренера и непонятная ситуация с финансированием. Старт сезона не задался, но после матча с "горняками" есть надежда, что бронзовый призер прошедшего чемпионата нащупал свою каноничную игру и подает признаки жизни.

Матч со "Львовом" станет для команды Скрипника определяющим и даст понять, стал ли поединок против "Шахтера" переломным или всего лишь проблеском и отголоском прошлогодней игры, а командный кризис продолжается.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс - Иванисеня - Юрченко, Назарина, Кочергин - Громов, Кабаев.

Предыдущие матчи команд

В прошлом сезоне команды сыграли в нулевую ничью во Львове, а в Запорожье "Заря" одержала уверенную победу со счетом 2:0.

Всего в своей истории "Львов" и "Заря" встречались на футбольном поле 13 раз:

3 победы львовского клуба;

4 победы одержала луганская команда;

6 раз коллективы сыграли вничью.

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Прогноз на матч ФК "Львов" - "Заря"

Букмекеры в этой паре не верят в победу "Львова" и отдают явное предпочтение бронзовому призеру чемпионата Украины по итогам прошлого сезона - луганской "Заре". Хозяева слишком много допускают голевых моментов у своих ворот, и ставка, что команда Цецадзе точно пропустит, выглядит очень привлекательно.

Прогноз UA-Football - 0:1.