Олимпик - Александрия. Анонс и прогноз матча

В Киеве начнется воскресный день пятого тура - в гости к "Олимпику" приедет "Александрия". В каждом туре оба коллектива показывали диаметрально противоположный результат, что не помешало им идти ноздря в ноздрю. Сегодня только один сможет уйти с победой и как следствие - с тремя очками. Конечно, возможен и ничейный исход противостояния, но давайте о таком раскладе упоминать не будем.



4 октября, Киев, стадион им. Лобанвского

"Олимпик" 14:00 ФК "Александрия"

Арбитр: М. Козыряцкий

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 5-й тур4 октября, Киев, стадион им. Лобанвского: М. Козыряцкий: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

19 раз - именно столько в очных дуэлях встречались "Олимпик" и "Александрия". В большинстве случаев (8) была зафиксирована ничья. Семь раз побеждали "горожане", четыре - донецкий коллектив

Команда Владимира Шарана сумела забить в этом сезоне восемь раз. Лишь два лидера, "Ворскла" и "Динамо", имеют лучший показатель - 11 точных ударов

Форвард "Олимпика" Шахаб - лучший бомбардир УПЛ на данный момент. Он делит первую строчку с Цыганковым, Степанюком и Кулачем

Что касается "Александрии", только один их футболист забивал дважды - подобной чести удостоился Денис Безбородько

В прошлом туре Владимир Шаран провел 200-й матч в качестве главного тренера в УПЛ. В воскресенье цифра перевалит за третью сотню

Отчетный матч, из-за эпидемиологической ситуации, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Олимпик":

Практически все представители УПЛ, помимо обладателей трех комплектов медалей, начали на этой неделе свой путь в кубке Украины. Однако, "Олимпик", наряду с лучшими клубами, отдыхал. Причина в том, что футболисты соперника массово слегли из-за COVID-19. Этот факт должен сыграть на руку команде Климовского, которая будет смотреться свежее.

Олимпик провел первую тренировку с прицелом на Александриюhttps://t.co/PbYSkTH1GW pic.twitter.com/0cdzO8m7bQ — FC Olympic (@fcolympic_don) October 2, 2020

Даже несмотря на поражение "Шахтеру" неделю назад, вряд ли наставник донецкого клуба будет сильно тасовать состав. Вероятно, что в старте появится Цымбалюк. Климовский выпустил опорника в центре обороны в прошлом туре, однако теперь он вернется на родную позицию.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Гришко, Снурницын, Лебеденко - Цымбалюк - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шахаб

"Александрия":

А вот команда Шарана свой первый кубковый матч в этом сезоне уже сыграла. Не сказать, что было потрачено много сил - в дерби они забили "Ингульцу" четыре гола, пропустив лишь однажды. Главная новость - в строй вернулся Кирилл Ковалец. В некоторых играх Шарану он не хватало своего лидера.

Что касается стартового состава, то Владимир Богданович - не любитель делать сюпризы. Он давно имеет свой костяк, на который всегда может положиться. В игре с равным по силе соперником - редко идут на эксперименты.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко - Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Гордиенко, Третьяков - Ситало

Прогноз на матч "Олимпик" - "Александрия" 2:1

Дьвол всегда кроется в мелочах. А в таких играх, когда за победу будут бороться равные соперники - эти самые мелочи отыгрывают ключевую роль. Почему мы считаем донецкий клуб фаворитом? Во-первых, "горожане" пока что добывали победу только на своем поле, в то время как успех "Олимпика" не привязанный к конкретному месту. Второе, Шахаб Захеди неоднократно доказывал, что в матчах с середняками умеет брать роль спасителя на себя. Уверены, что свое слово он скажет и в воскресенье.