Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч

Фоном для этого матча будет финал плей-офф прошлого сезона за право сыграть в Лиге Европы. Собственно, та игра спровоцировала существенные изменения в обоих клубах. "Колос" начал готовиться к дебюту на международной арене, тогда как азовцы сменили тренера. Если бы не тот результат, сейчас бы ковалевцы выступали в роли обычного середняка, который лишь второй сезон проводит в элите. Но реалии изменились - теперь "Колос" не просто середняк, а крепкий середняк со статусом претендента на место в зоне еврокубков. Но и "Мариуполь" на старте чемпионата уже успел удивить. Остап Маркевич доказывает, что в украинских условиях не обязательно команду строить несколько сезонов - побеждать равных по классу соперников можно чуть ли не сразу. Как следствие, сегодняшний матч - это встреча команд, которые после четырех туров набрали одинаковое количество очков и стремятся закрепиться в верхней половине турнирной таблицы.

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4 октября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 19:30 "Мариуполь"

Арбитр: Виктор Копиевский

Телетрансляция - Футбол 1

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 4 октября. Ковалевка. Стадион "Колос"Виктор Копиевский- Футбол 1

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Для "Колоса" "Мариуполь" - особый соперник. Именно с азовцами команда Костышина сыграла свой первый матч в Премьер-лиге и добыла свою первую победу. Во втором круге "Мариуполь" отдал долг, но в упоминавшемся финале плей-офф сильнее снова был "Колос", единственный гол уже в овертайме забил Антюх.

В общем соперники встречались шесть раз. Дважды в Первой лиге, дважды в УПЛ, однажды в Кубке и однажды в плей-офф. Пока ни разу не было зафиксировано ничьей - "Колос" выиграл дважды, "Мариуполь" - четыре раза. Общий счет - 5:9 в пользу азовцев.

Лучшим бомбардиром противостояния является Денис Кожанов, на счету которого три гола. Дважды он забивал еще в Первой лиге, однажды в Кубке.

Если с момента предыдущей встречи основной состав "Колоса" изменился точечно, то "Мариуполь" обновился существенно. Азовскую команду покинули Яворский, Полегенько, Игнатенко, Федорчук, Корниенко, Фомин, Чурко, Дава.

На неделе обе команды сыграли матчи Кубка Украины. "Колос" победил "Карпаты" благодаря позднему пенальти. "Мариуполь" одержал волевую победу над любительской "Викторией" - 1:3. В прошлом туре оба соперника свои матчи свели к сухой ничьей - ковалевцы с "Ингульцом", азовцы - с "Ворсклой".

Евгений Селезнев не может забить в чемпионате Украины в четырех матчах подряд. Последний раз он отмечался в УПЛ 30 июля 2016 года, когда в составе "Шахтера" забил "Черноморцу". Потом не смог забить "Карпатам" и "Олимпику" в составе горняков, а уже после перехода в "Колос" промолчал в матчах с "Рухом" и "Ингульцом". Сейчас у Евгения остается 111 голов в чемпионатах Украины.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Против "Прикарпатья" Руслан Костышин выставлял комбинированный состав - например, в основе играли и Богданов, и Петров, и Лысенко, и Антюх, но и Данфи или Максименко. Учитывая тот факт, что поле из-за дождя в Ивано-Франковске было тяжелым, интересном, выставит ли тренер Богданова в этот раз. Все же Андрея ожидаем в старте, рядом с ним должен сыграть Задоя, хотя и Ориховского не следует исключать. Первый отыграл весь кубковый матч, второй продуктивно вышел на замену, то есть должен быть свежим. В атаке же ожидаем Селезнева. Не исключено, что Костышин снова вернется к тактике с тремя центрбеками.

Волынец - Кравченко, Петров, Гавриш, Новак, Емец - Смирный, Богданов, Задоя, Антюх - Селезнев

Что касается состава "Мариуполь", то ориентироваться будем на игру против "Ворсклы". В основу вернется Бондаренко, который отдыхал в Кубке, на острие ожидаем Сикана, хотя и появление Кулакова не удивит. Отмечаем, что на длительное время выпал Кащук, который всегда усиливает игру "Мариуполь", выходя на замену.

Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк - Чех - Горбунов, Бондаренко, Мишнев, Топалов - Сикан

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КОЛОС - МАРИУПОЛЬ 2: 1

"Колос" выглядит и более опытным, и более сыгранным коллективом. К тому же азовцы все матчи в первой половине сезона проводят на выезде, к этому можно привыкнуть, но усталость постепенно накапливается. Как это ни парадоксально звучит, но преимущество получит та команда, которой удастся отдать мяч сопернику. Ведь и "Колос", и "Мариуполь" заточены в первую очередь на быстрый выход из обороны в атаку. В конце концов, фактор своего поля и боевитый характер должны сыграть роль - в этом поединке небольшое преимущество отдаем Ковалевке.