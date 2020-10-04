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Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч
Чего ждать от матча чемпионата Украины Колос - Мариуполь, 4 октября 2020
Фоном для этого матча будет финал плей-офф прошлого сезона за право сыграть в Лиге Европы. Собственно, та игра спровоцировала существенные изменения в обоих клубах. "Колос" начал готовиться к дебюту на международной арене, тогда как азовцы сменили тренера. Если бы не тот результат, сейчас бы ковалевцы выступали в роли обычного середняка, который лишь второй сезон проводит в элите. Но реалии изменились - теперь "Колос" не просто середняк, а крепкий середняк со статусом претендента на место в зоне еврокубков. Но и "Мариуполь" на старте чемпионата уже успел удивить. Остап Маркевич доказывает, что в украинских условиях не обязательно команду строить несколько сезонов - побеждать равных по классу соперников можно чуть ли не сразу. Как следствие, сегодняшний матч - это встреча команд, которые после четырех туров набрали одинаковое количество очков и стремятся закрепиться в верхней половине турнирной таблицы.
4 октября. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" 19:30 "Мариуполь"
Арбитр: Виктор Копиевский
Телетрансляция - Футбол 1
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
- Для "Колоса" "Мариуполь" - особый соперник. Именно с азовцами команда Костышина сыграла свой первый матч в Премьер-лиге и добыла свою первую победу. Во втором круге "Мариуполь" отдал долг, но в упоминавшемся финале плей-офф сильнее снова был "Колос", единственный гол уже в овертайме забил Антюх.
- В общем соперники встречались шесть раз. Дважды в Первой лиге, дважды в УПЛ, однажды в Кубке и однажды в плей-офф. Пока ни разу не было зафиксировано ничьей - "Колос" выиграл дважды, "Мариуполь" - четыре раза. Общий счет - 5:9 в пользу азовцев.
- Лучшим бомбардиром противостояния является Денис Кожанов, на счету которого три гола. Дважды он забивал еще в Первой лиге, однажды в Кубке.
- Если с момента предыдущей встречи основной состав "Колоса" изменился точечно, то "Мариуполь" обновился существенно. Азовскую команду покинули Яворский, Полегенько, Игнатенко, Федорчук, Корниенко, Фомин, Чурко, Дава.
- На неделе обе команды сыграли матчи Кубка Украины. "Колос" победил "Карпаты" благодаря позднему пенальти. "Мариуполь" одержал волевую победу над любительской "Викторией" - 1:3. В прошлом туре оба соперника свои матчи свели к сухой ничьей - ковалевцы с "Ингульцом", азовцы - с "Ворсклой".
- Евгений Селезнев не может забить в чемпионате Украины в четырех матчах подряд. Последний раз он отмечался в УПЛ 30 июля 2016 года, когда в составе "Шахтера" забил "Черноморцу". Потом не смог забить "Карпатам" и "Олимпику" в составе горняков, а уже после перехода в "Колос" промолчал в матчах с "Рухом" и "Ингульцом". Сейчас у Евгения остается 111 голов в чемпионатах Украины.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Против "Прикарпатья" Руслан Костышин выставлял комбинированный состав - например, в основе играли и Богданов, и Петров, и Лысенко, и Антюх, но и Данфи или Максименко. Учитывая тот факт, что поле из-за дождя в Ивано-Франковске было тяжелым, интересном, выставит ли тренер Богданова в этот раз. Все же Андрея ожидаем в старте, рядом с ним должен сыграть Задоя, хотя и Ориховского не следует исключать. Первый отыграл весь кубковый матч, второй продуктивно вышел на замену, то есть должен быть свежим. В атаке же ожидаем Селезнева. Не исключено, что Костышин снова вернется к тактике с тремя центрбеками.
Волынец - Кравченко, Петров, Гавриш, Новак, Емец - Смирный, Богданов, Задоя, Антюх - Селезнев
Что касается состава "Мариуполь", то ориентироваться будем на игру против "Ворсклы". В основу вернется Бондаренко, который отдыхал в Кубке, на острие ожидаем Сикана, хотя и появление Кулакова не удивит. Отмечаем, что на длительное время выпал Кащук, который всегда усиливает игру "Мариуполь", выходя на замену.
Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк - Чех - Горбунов, Бондаренко, Мишнев, Топалов - Сикан
"Колос" выглядит и более опытным, и более сыгранным коллективом. К тому же азовцы все матчи в первой половине сезона проводят на выезде, к этому можно привыкнуть, но усталость постепенно накапливается. Как это ни парадоксально звучит, но преимущество получит та команда, которой удастся отдать мяч сопернику. Ведь и "Колос", и "Мариуполь" заточены в первую очередь на быстрый выход из обороны в атаку. В конце концов, фактор своего поля и боевитый характер должны сыграть роль - в этом поединке небольшое преимущество отдаем Ковалевке.