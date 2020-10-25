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Колос - Минай: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(2 голосов)

Пора вводить тотал на пенальти

Колос - Минай: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. 7-й тур
25 октября. Ковалёвка. Стадион: "Колос". Начало в 17:00
"Колос" (Ковалёвка) - "Минай"

Главный арбитр - Александр Шандор
Ассистенты: Владимир Володин и Валентин Куцев

Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция - oll.tv
Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • "Колос" занимает шестую строчку в таблице с одиннадцатью баллами. "Десна" после победы вчера над "Олимпиком" обошла ковалёвцев. Если подопечные Руслана Костышина сегодня возьмут три очка, то прыгнут сразу на третью позицию, обойдя помимо "Десны" ещё и "Шахтёр".
  • "Минай" на данный момент двенадцатый, набрав лишь четыре очка. Потенциальная победа "Руха" сегодня приведёт к падению закарпатцев на предпоследнее место, а победа позволит стать десятыми.
  • "Колос" не проигрывает во внутренних турнирах (чемпионат и Кубок) шесть матчей подряд. За это время ковалёвцы четырежды выиграли и дважды сыграли вничью. На этом отрезке было фиаско в квалификации Лиги Европы "Риеке" в овертайме, а в чемпионате "чёрно-белые" в последний раз покидали поле побеждёнными в середине августа, когда уступили "Шахтёру".
  • "Минай" напротив - обходится без побед в четырёх встречах кряду (три поражения и ничья). За это время удалось победить только в Кубке перволиговое "Полесье", а в чемпионате единственный выигрыш был в дебютной игре над "Александрией" (1:0).
  • три последний гола "Колос" забил с пенальти. В последний раз с игры ковалёвцы поражали ворота соперников более месяца назад, огорчив "Рух".
  • единственный за четыре последних встречи чемпионата гол "Минай" также забил с пенальти.
  • закарпатцы забивают меньше всех в текущем розыгрыше УПЛ: всего два гола. У "Колоса" также не всё хорошо с результативностью: только девятый показатель в лиге (9 голов).

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Составы

"Колос"

Руслан Костышин в играх с "Зарёй" и "Мариуполем" использовал разных футболистов, поэтому угадать стартовый состав хозяев весьма непросто. Если Волынец, Петров и Емец в порядке, то должны сегодня выходить в основе. Также у команды есть конкуренция в середине поля и на позиции форварда: доверится ли наставник опытным Богданову и Селезнёву или же сделает ставку на чуть более молодых Ореховского и Лысенко?

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Петров, Гавриш, Кравченко - Задоя - Морозко, Ореховский, Смирный, Ильин - Лысенко.

"Минай"

Игра в четыре защитника не принесла закарпатцам результата на прошлой неделе, поэтому ожидаем, что команда Василия Кобина вернётся к варианту в три ценбека. Пиняшко, отбыв дисквалификацию, сыграет на левом фланге полузащиты, а Ткачук должен доказать, что он всё же посильнее Голодюка в центре поля.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Сакив, Матич, Лопырёнок, Маткобожик, Меличенко - Пыняшко, Нуриев, Ткачук, Кожанов - Шиндер.

Прогноз на матч Колос - Минай

Эта история не про голы с игры в исполнении обеих команд. Футбол должен получиться вязким с мучениями с обеих сторон над удачными атаками. Не исключаем, что результативные удары сегодня всё же будут (скорее всего, с пенальти), но в минимальном количестве.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,79

1xbet
1,64
3,80
5,65
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Favbet
1,59
3,80
6,20
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Parimatch
1,62
3,80
5,80
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Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай Прогнозы
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