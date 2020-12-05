Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз матча

Одним из наиболее принципиальных матчей 12-го тура УПЛ будет встреча "Мариуполя" и "Динамо". Лишний раз говорить о важности игры для обеих сторон не нужно - можно вспомнить эпизод 2017-го года, когда киевляне не приехали в Мариуполь, мотивируя это ухудшением политической ситуации на востоке Украины. В итоге, все закончилось техническим поражением для "бело-синих", апелляциями и скандалами.

Читайте также Луческу и Суркис проведут рабочую встречу, на которой обсудят потенциальных зимних новичков

Также не стоит забывать и о "шахтеровском десанте" в составе "Мариуполя", который будет сверхмотивирован в игре против "Динамо". Уже сейчас можно сказать, что теплую ванну с расслабляющей пенкой команде Луческу никто набирать не будет - состоится настоящая битва.



5 декабря, Киев, стадион "Динамо"

ФК "Мариуполь" 19:30 "Динамо"

Арбитр: А. Коваленко

Арбитр ВАР: Д. Шурман

Трансляция: канал "Футбол 2"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре

Текстовую онлайн-трансляцию

UA-Футбол проведет Favbet-лига. 12-й тур5 декабря, Киев, стадион "Динамо": А. Коваленко: Д. Шурман: канал "Футбол 2"Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матча

Цифры и факты

На момент старта 12-го тура "Мариуполь" шел на шестой позиции в таблице. Команда Остапа Маркевича успела добыть четыре победы, четыре ничьих, а также трижды оказаться слабее соперника. Разница забитых и пропущенных - 13:15

"Динамо" сейчас единолично занимает первое место. Команда Мирчи Луческу лишь трижды теряла очки, проиграв "Шахтеру" и сыграв вничью с "Десной" и "Зарей"

У киевского клуба лучшая оборона в нынешнем сезоне. За первые 11 игр они пропустили семь голов, причем часть из них (3) были в игре против "Шахтера"

"Бело-синие" добыли максимальный результат в выездных матчах - пять побед в пяти играх

Отметим, что субботний матч будет сыгран в Киеве. Клубы договорились о таком решении, а матч второго круга будет проведен уже в Мариуполе. Стоит отметить, что все осенние игры "приазовцы" сыграли на выезде. Причина - реконструкция домашнего стадиона

История противостояний двух коллективов насчитывает 47 встреч. Громадное преимущество на стороне номинальных гостей, которые успели добыть 41 победу. Пять раз была зафиксирована ничья, и лишь в далеком 2011-м "приазовцы" побеждали. Не стоит забывать и о техническом поражении Киева, которое было присуждено в 2017-м

Первое место в списке бомбардиров матчей двух команд уверенно занимает Виктор Цыганков. На счету вице-капитана "Динамо" восемь точных ударов

Именно Цыганков на данный момент находится в лидерах бомбардирской гонки этого сезона, если считать игроков двух команд. В текущей кампании УПЛ он забил пять раз. Лучший снайпер "Мариуполя" - Артем Бондаренко. Он записал на свой счет три удара

31-го октября 2010-го "Динамо" забило в игре против "Мариуполя" девять голов, при этом сумев ни разу не пропустить. Тот результат лучший для киевлян в матчах УПЛ, а для "приазовцев" - худший

Команда Маркевча-младшего в последнее время показывает неплохие результаты в рамках внутренного первенства - три последние игры без поражений

"Динамо" может проиграть свой 90-й матч в УПЛ

Основной кипер киевлян Георгий Бущан имеет отличную серию - он не пропускает на протяжении последних 385-ти минут. Стоит отметить, что несколько встреч он пропустил из-за положительного теста на COVID-19

25-й гол в рамках украинского чемпионата может забить Денис Гармаш

Отчетный матч, как и все остальные в этом году, пройдут без зрителей

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Последние новости и составы

"Мариуполь":

Остап Маркевич удивил многих, когда выпустил на кубковый матч против "Вереса" основной состав. Еще более удивительно то, что "приазовцы" по итогу проиграли, показав достаточно беззубую, на фоне соперника, игру. Хотя, вполне возможно, что они просто берегли силы, понимая, что основная битва их будет ждать в субботу в Киеве.

Не поможет команде Маркевича-младшего Максим Чех, заработавший удаление в игре против "Львова". В остальном - молодой наставник сможет рассчитывать на своих лучших исполнителей. Неожиданно потерявший доверие тренера Кирюханцев, вероятно, вновь окажется в запасе, в то время как вместо него правый фланг закроет универсал Стасюк. Также прогнозируем выход Кудрика на воротах, который заменит в рамке Гальчука.

Ориентировочный состав: Кудрик - Стасюк, Чоботенко, Муравский, Горбунов - Танковский, Мишнев - Очеретько, Бондаренко, Топалов - Сикан

"Динамо":

У киевлян начинается наиболее ответственный период, лишь после которого они смогут вздохнуть спокойнее. "Бело-синие" хотят уйти зимовать на первом месте в УПЛ, параллельно с этим обеспечив себе путевку в 1/16 Лиги Европы. То есть, терять очки в чемпионате нельзя, что лишний раз говорит о мотивации "Динамо".

У Мирчи Луческу не самый большой арсенал футболистов, но опытному наставнику придется грамотно распределить силы на три последних матча года. Точно в субботу не сыграют Сидорчук и Забарный, которые отбывают дисквалификацию, а также, возможно, отдых получат Миколенко и Родригес.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Попов, Сирота, Караваев - Шепелев, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Вербич, Родригес

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Динамо" 0:1

В матче не стоит ждать большого количества голов. Киевляне сейчас играют в чемпионате крайне прагматично, не стремясь громить соперников чисто ради разгрома. У команды Маркевича-младшего весь сезон проблемы в атаке, о чем говорит отрицательная разница голов. Мы выше уже говорили о мотивации "приазовцев", но команда Луческу, несмотря на юный средний возраст, редко отдает выигранные матчи, а потому мы предполагаем, что именно столичный клуб заберет три очка.