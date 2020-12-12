Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча

Первая часть сезона УПЛ 2020/21 будет завершена на стадионе "Ника", на котором "Александрия" примет "Зарю". В прошлой кампании команды провели несколько боевых матчей, в которых, в основном, побеждали "горожане". Вероятно, Владимира Шарана можно назвать наиболее неудобным оппонентом для Виктора Скрипника.

Обе стороны считаются претендентами на место в еврокубках и, после потери очков "Ворсклой", могут улучшить свои позиции. Но сначала нужно побеждать в воскресенье, а вместе с этим, готовиться к отпуску с хорошим настроением.



13 декабря, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" 19:30 "Заря"

Арбитр: В. Романов

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. 13-й тур13 декабря, Александрия, стадион "Ника"ФК "Александрия" 19:30 "Заря": В. Романов: канал "Футбол 1"Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты:

За 12 туров ФК "Александрия" сумел набрать 16 очков. У команды Владимира Шарана полная идиллия - четыре победы, четыре ничьи и четыре поражения. "Горожане" немало забивают, но имеют большие проблемы в обороне. Разница голов - 19:16

Луганская "Заря" на одну позицию и на один пункт опережает будущего соперника - 17 очков за 11 игр. Отметим, что один матч у команды Скрипника выпал - из-за коронавирусной вспышки они не сыграли с "Олимпиком". Пробел будет восполнен уже в 2021-м году

В отличие от соперника, "Заря" не уйдет в отпуск после отчетного матча. Впереди их будет еще ждать кубковая игра против "Десны", которая должна состояться 16-го декабря

Между собой оба коллектива успели провести 27 матчей. Преимущество на стороне команды Шарана, футболисты которой добыли 11 побед. Восемь раз триумф отмечали луганчане и восемь раз была зафиксирована ничья

Лучший бомбардир в составе двух команд - Владислав Кочергин. Левый вингер "Зари" наколотил пять голов. А в составе "Александрии" одного представителя выделить сложно - сразу пять футболистов отметились дважды

Если взять историю противостояний двух команд, то среди действующих игроков больше остальных забил Артем Громов - три точных удара в ворота "горожан"

"Александрия" может проиграть сотый матч в рамках УПЛ

Выполнить предыдущий пункт будет непросто, ведь подопечные Шарана не проигрывают с 24-го октября. Последний раз их обыграло киевское "Динамо", благодаря единственному голу Дениса Попова

У "Зари" серия еще более впечатляющая - луганчане девять игр подряд не проигрывают. Началась она 13-го сентября

Еще одна серия команды Скрипника - в восьми матчах подряд они не пропускают более одного раза за игру. Отметим, что учитываются только матчи внутреннего чемпионата

"Александрия" может пропустить 150-й гол в рамках УПЛ - осталось позволить забить сопернику один раз

Валерий Лучкевич будет иметь шанс забить десятый гол в чемпионате Украины

Отчетный матч пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Александрия":

"Горожане" сумели набрать приличный ход. Побед сейчас не так много, но если сравнивать с началом сезона, то прогресс команды становится заметен. В игре против "Колоса" подопечные Шарана смотрелись интереснее соперника, но глупая ошибка в обороне привела к потере очков.

Из-за дисквалификации точно не сыграют Устименко и Гречишкин. Второй отыгрывает важную роль в построениях Шарана, а потому заменить его будет непросто. Также ничего неизвестно о состоянии Лучкевича, который в прошлом туре даже не попал в заявку.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Довгий - Шастал, Ковалец, Банада, Третьяков - Ситало

"Заря":

Луганский коллектив в последних матчах сумел добыть две победы подряд в УПЛ, прибавив к этому также две виктории в рамках Лиги Европы. Однако, последняя игра против "Браги" вышла не настолько радостной - футболисты Скрипника проиграли без особых шансов.

В воскресный день Виктор Скрипник сможет выпустить всех лучших футболистов, так как дисквалификацию никто отбывать не будет. Прогнозируем возвращение в состав Вернидуба, что позволит Иваниесене вернуться на позицию опорника. Также, вероятно, на позиции одного из двух форвардов выйдет Аллахьяр.

Ориентировочный состав: Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Громов, Аллахьяр

Прогноз на матч "Александрия" - "Заря" 1:1

Каждый матч между двумя коллективами всегда запоминается упорной борьбой, а потому непросто сказать, кто подходит к игре в статусе фаворита. Если откинуть встречу с "Брагой", то и "Заря", и "Александрия" сейчас находятся в неплохой форме и постараются закончить первую половину чемпионата как можно выше в таблице. Ожидаем, что матч закончится вничью, за время которой каждая из сторон сможет найти свой гол.