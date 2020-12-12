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Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча
Календарный год будет закрыт в Александрии
Первая часть сезона УПЛ 2020/21 будет завершена на стадионе "Ника", на котором "Александрия" примет "Зарю". В прошлой кампании команды провели несколько боевых матчей, в которых, в основном, побеждали "горожане". Вероятно, Владимира Шарана можно назвать наиболее неудобным оппонентом для Виктора Скрипника.
Обе стороны считаются претендентами на место в еврокубках и, после потери очков "Ворсклой", могут улучшить свои позиции. Но сначала нужно побеждать в воскресенье, а вместе с этим, готовиться к отпуску с хорошим настроением.
13 декабря, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия" 19:30 "Заря"
Арбитр: В. Романов
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Цифры и факты:
- За 12 туров ФК "Александрия" сумел набрать 16 очков. У команды Владимира Шарана полная идиллия - четыре победы, четыре ничьи и четыре поражения. "Горожане" немало забивают, но имеют большие проблемы в обороне. Разница голов - 19:16
- Луганская "Заря" на одну позицию и на один пункт опережает будущего соперника - 17 очков за 11 игр. Отметим, что один матч у команды Скрипника выпал - из-за коронавирусной вспышки они не сыграли с "Олимпиком". Пробел будет восполнен уже в 2021-м году
- В отличие от соперника, "Заря" не уйдет в отпуск после отчетного матча. Впереди их будет еще ждать кубковая игра против "Десны", которая должна состояться 16-го декабря
- Между собой оба коллектива успели провести 27 матчей. Преимущество на стороне команды Шарана, футболисты которой добыли 11 побед. Восемь раз триумф отмечали луганчане и восемь раз была зафиксирована ничья
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Владислав Кочергин. Левый вингер "Зари" наколотил пять голов. А в составе "Александрии" одного представителя выделить сложно - сразу пять футболистов отметились дважды
- Если взять историю противостояний двух команд, то среди действующих игроков больше остальных забил Артем Громов - три точных удара в ворота "горожан"
- "Александрия" может проиграть сотый матч в рамках УПЛ
- Выполнить предыдущий пункт будет непросто, ведь подопечные Шарана не проигрывают с 24-го октября. Последний раз их обыграло киевское "Динамо", благодаря единственному голу Дениса Попова
- У "Зари" серия еще более впечатляющая - луганчане девять игр подряд не проигрывают. Началась она 13-го сентября
- Еще одна серия команды Скрипника - в восьми матчах подряд они не пропускают более одного раза за игру. Отметим, что учитываются только матчи внутреннего чемпионата
- "Александрия" может пропустить 150-й гол в рамках УПЛ - осталось позволить забить сопернику один раз
- Валерий Лучкевич будет иметь шанс забить десятый гол в чемпионате Украины
- Отчетный матч пройдет без зрителей
Последние новости и составы
"Александрия":
"Горожане" сумели набрать приличный ход. Побед сейчас не так много, но если сравнивать с началом сезона, то прогресс команды становится заметен. В игре против "Колоса" подопечные Шарана смотрелись интереснее соперника, но глупая ошибка в обороне привела к потере очков.
Наш наступний суперник: "Зоря" (Луганськ)— FC Olexandriуa (@FCO1948) December 8, 2020
⚽ #ОлександріяЗоря
???? 13/12 ⏰ 19:30https://t.co/4JlIwb9tZZ pic.twitter.com/hCqNGlaKiF
Из-за дисквалификации точно не сыграют Устименко и Гречишкин. Второй отыгрывает важную роль в построениях Шарана, а потому заменить его будет непросто. Также ничего неизвестно о состоянии Лучкевича, который в прошлом туре даже не попал в заявку.
Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Довгий - Шастал, Ковалец, Банада, Третьяков - Ситало
"Заря":
Луганский коллектив в последних матчах сумел добыть две победы подряд в УПЛ, прибавив к этому также две виктории в рамках Лиги Европы. Однако, последняя игра против "Браги" вышла не настолько радостной - футболисты Скрипника проиграли без особых шансов.
В воскресный день Виктор Скрипник сможет выпустить всех лучших футболистов, так как дисквалификацию никто отбывать не будет. Прогнозируем возвращение в состав Вернидуба, что позволит Иваниесене вернуться на позицию опорника. Также, вероятно, на позиции одного из двух форвардов выйдет Аллахьяр.
Ориентировочный состав: Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Громов, Аллахьяр
Каждый матч между двумя коллективами всегда запоминается упорной борьбой, а потому непросто сказать, кто подходит к игре в статусе фаворита. Если откинуть встречу с "Брагой", то и "Заря", и "Александрия" сейчас находятся в неплохой форме и постараются закончить первую половину чемпионата как можно выше в таблице. Ожидаем, что матч закончится вничью, за время которой каждая из сторон сможет найти свой гол.
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