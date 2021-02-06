Динамо Киев - Шкендия. Прогноз и анонс на матч

Киевляне впервые по ходу второго сбора показали свое мастерство в атаке сразу на два забитых мяча. Но и сопернику позволили забить столько же, так что снова не смогли выиграть. Середняк чемпионата Болгарии, софийский ЦСКА 1948, таким образом, отобрал у "Динамо" виртуальные очки (2:2).

Товарищеский матч

Динамо Киев 16:00 Шкендия

Трансляцию матча в свободном доступе можно посмотреть на клубом Ютуб канале ФК Динамо

Шансы для Ваната и Дуэлунда

Голы Виктора Цыганкова и Карлоса Де Пены позволяли "Динамо" дважды выходить вперед в поединке с "армейцами". Однако сопернику каждый раз удавалось счет сравнять, в результате "бело-голубые" остались без победы.

Владислав Ванат и Микаэль Дуэлунд вышли с первых минут в прошлом спаринге. Луческу продолжает пробовать различные варианты состава и сочетания, прежде всего в атаке.

Третьи после чемпионства

Впервые за три года в прошлом сезоне "Шкендия" не смогла стать чемпионом Северной Македонии, заняв всего лишь третье место. Тем не менее, главный тренер Эрнест Гьока сохранил свое место и продолжил работать с хорошо знакомым для него коллективом.

Уже 14-го февраля "Шкендии" предстоит возобновить внутренний чемпионат игрой против "Силекса". Поэтому текущая форма и тонус команды должны быть с "Динамо" приблизительно на одном уровне.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Прогноз

"Шкендия" уже играла на сборах с двумя украинскими клубами, причем конкурентами "Динамо" в прошлогодней борьбе за второе место в УПЛ. С "Зарей" северомакедонцы добились ничьей (1:1), а вот черниговской "Десне" проиграли (1:3). Есть мысли, что подопечные Гьоки станут очередным клубом, ворота которого киевлянам удастся поразить минимум два раза.

Ставка: Тотал "Динамо" больше (1,5)