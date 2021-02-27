Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча

Допустив несколько опасных моментов у своих ворот, "Шахтер" все равно в четверг сумел обыграть "Маккаби", пройдя в следующий этап Лиги Европы. Возможно, мысленно "горняки" уже где-то на пути в Рим, где их будут ждать колизей, ночное небо Вечного города, Фонсека и Мхитарян. Но это все будет нескоро. В воскресенье чемпион Украины примет в Киеве "Зарю", которую не может обыграть в трех последних играх. Вот на что должны быть направленны их мысли.

Только ленивый, и мы в их числе, не кидал камни в сторону Виктора Скрипника на старте кампании, но после украинский наставник сумел закрыть рты всем. Его команда сейчас главный претендент на бронзу и побеждает вот уже пять матчей подряд. Не так давно Виктор Анатольевич получил награду лучшего тренера года и нет более проверенного способа доказать её справедливость, как не в игре против "Шахтера".



28 февраля, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" 17:00 "Заря"

Арбитр: Е. Монзуль

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 16-й тур28 февраля, Киев, НСК "Олимпийский": Е. Монзуль: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

16-й тур донецкий "Шахтер" начал на втором месте. В активе команды Каштру 33 очка, которые удалось добыть после девяти побед и шести ничьих. "Горняки" на одно очко отстают от киевского "Динамо"

У "Шахтера" лучшая атака этого сезона (35 голов) и одна из самых надежных оборон (11 пропущенных). Только "Заря" не пропустила больше "горняков". Что интересно, в 2021-м году соперники пока не могу забить в ворота Анатолия Трубина

Донецкий клуб - последний в нынешней кампании, который не ощутил горький вкус поражения

Победа "Десны" в пятницу опустила "Зарю" на четвертое место, но у команды Скрипника еще два матча в запасе. Луганчане успели набрать 26 очков за 14 сыгранных матчей

Между собой команды успели отыграть приличное количество матчей - 47. Солидное преимущество на стороне "Шахтера", который успел добыть 38 побед. Шесть раз триумфатором выходила "Заря", трижды была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных - 114:34

Как мы уже говорили выше, "горняки" не побеждают луганчан на протяжении трех последних матчей (две ничьи и поражение)

Лучший действующий бомбардир в истории встреч двух коллективов - Жуниор Мораес. Он шесть раз огорчал вратарей "Зари"

Донецкий клуб проведет свой 440-й матч в рамках украинского чемпионата

Команда Каштру не проигрывает в УПЛ с 31-го мая 2020-го. С того времени они успели сыграть 12 матчей. Символично, что последней командой, которая побеждала донецкий клуб в чемпионате Украине была именно "Заря"

У "Зари" серия без поражений также достаточно внушительная - 12 игр. Началась она с ничьи против "Шахтера" в сентябре 2020-го. Еще один символизм

Лучший снайпер этого сезона в составе двух команд - Шахаб Захеди, на счету которого девять мячей. Однако за "Зарю" он забил лишь раз, а до этого отмечался в футболке "Олимпика". Шесть раз забил Гладкий, пять - Кочергин. И только после идет голеадор "Шахтера" Алан Патрик. На его балансе четыре точных удара

Свой 15-й гол в рамках УПЛ может забить Сергей Болбат

Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Давайте начистоту - донецкий клуб не впечатляет на старте 2021-го. Да, команда выиграла четыре игры из пяти, не пропустив при этом ни одного гола, но в каждом из матчей у "Шахтера" возникали определенные проблемы. Вполне возможно, что "горняки" берегли силы против средненьких команд, ожидая матчей с достойными конкурентами, против которых не стыдно будет показать все свои таланты. Интересно, попадает ли "Заря" под данное описание?

Игру с "Маккаби" пропускал Тарас Степаненко, участие которого и в ближайшей игре под большим вопросом. Если опорник сыграть не сможет, его позицию закроет Майкон. Других вариантов пока что просто нет. Помимо этого, ожидаем, что Каштру внесет несколько изменений после четверга - в старте заслужили выйти Тете и Антонио, а вот Тайсон должен остаться на скамейке запасных. На левом фланге и так хватает игроков.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Марлос - Тете, Антонио, Коноплянка - Мораес

"Заря":

Двухмесячная пауза особо не повлияла на луганчан - они как побеждали до неё, так побеждают и после возобновления матчей УПЛ. Более того, сейчас в арсенале Скрипника появилось мощное оружие - Шахаб Захеди. Иранец уже неплохо сыгрался со своим соотечественником Аллахяром. Дебютный гол за "Зарю" Шахаб уже забил и вряд ли думает останавливаться.

После дисквалификации вернутся Иванисеня и Абу Ханна, которые должны получить свое привычное место в стартовом составе. Вряд ли Скрипник рискнет повторить трюк из прошлого матча, сыграв по схеме с тремя форвардами. Прогнозируем, что Гладкий останется на скамейке запасных, в то время как впереди появится пара Шахаб - Аллахяр.

Ориентировочный состав: Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Рейес - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Шахаб, Аллахяр

Прогноз на матч "Шахтер" - "Заря" 1:1

Рискнем предположить, что команда Каштру впервые пропустит в 2021-м, а "Заря" впервые не сможет победить. На бумаге, "горняки" - фавориты предстоящей встречи, но вспоминая систематические проблемы в обороне, которые можно возвести в квадрат после травмы Степаненко, Шахаб, Кочергин и Аллахяр будут иметь свои моменты. И вполне вероятно, накажут "Шахтер". Также вряд ли кто-то сомневается в мотивации луганчан, которые еще не раз услышат слова благодарности от президента "Динамо", если дважды за сезон отнимут очки у "горняков".