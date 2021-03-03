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Верес - Заря. Анонс и прогноз на кубковый матч

Украина
(2 голосов)

В среду 3-го марта на поле стадиона "Авангард" в Луцке состоится четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором ровенский "Верес" номинально примет луганскую "Зарю". Начало поединка в 14:00

Верес - Заря. Анонс и прогноз на кубковый матч

Фото - УПЛ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из лидеров Первой лиги сыграет против команды, сотворившей главную сенсацию минувшего уик-энда в УПЛ. "Заря" обыграла в меньшинстве "Шахтер" (1:0), но хватит ли команде Виктора Скрипника сил и мотивации на кубковый четвертьфинал?

Кубок Украины, 1/4 финала

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Верес 14:00 Заря

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Трансляцию матча смотрите на телеканале Футбол 1

После осенней части чемпионата подопечные Юрия Вирта являются лидерами Первой лиги по потерянным очкам. Мягко говоря, неплохо, как для коллектива, который только летом поднялся в классе. Но амбиции "народного клуба" простираются еще дальше и клуб уже готовит почву для выхода в Премьер-лигу не в этом, так в следующем сезоне. Правда вот зимняя трансферная кампания "Вереса" не впечатляет.

В ходе тренировочных сборов "Верес" потерял из-за травмы Виталия Тимофеенко. Также не подошли Вирту бразильцы Яго Перейра и Густаво, которые находились на просмотре. Зато подписаны контракты с молодым форвардом из аматорского чемпионата Николаем Гайдучиком и хавбеком Александром Савошко. Покинули ровенчан зимой Юрий Соломка, Тарас Пинчук, Антон Яременко, Артем Хоцяновский и Тарас Демчук.

Верес - Заря. Анонс и прогноз на кубковый матч - изображение 1

Из-за дисквалификации не сможет сыграть центральный защитник Роман Мирошник.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов - Петько, Полюлях - Сергийчук, Шестаков, Пасич Г. - Гайдучик.

Все три матча чемпионата после его возобновления в середине февраля "Заря" выиграла. Причем обыграв поочередно обоих конкурентов, черниговскую "Десну" (2:1) и донецкий "Шахтер" (1:0). С "горняками" в воскресенье подопечные Скрипника справились в меньшинстве, забив победный мяч в компенсированное время.

Владлен Юрченко был удален в поединке 1/8 финала, но дисквалификацию свою уже отсидел. Не сможет помочь луганчанам центральный защитник Жуниор Рейс, который получил прямую красную карточку в матче чемпионата.

Ориентировочный состав Зари (4-2-2-1-1): Василь - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня, Кочергин - Юрченко, Назарина - Саядманеш - Гладкий.

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Цифры и факты по игре

  • "Заря" одержала семь побед кряду на внутренней арене перед игрой с "Вересом".
  • Команда Виктора Скрипника стартовала в Кубке с 1/8 финала, в которой минимально обыграла "Десну" (1:0).
  • Свой кубковый путь "Верес" начал с первого предварительного раунда, в котором обыграл черкасский "Днепр" (5:0). Дальше подопечные Юрия Вирта были сильнее "Альянса" (3:0), "Николаева" (4:2, д.в.) и "Мариуполя" (1:0).
  • Осеннюю часть сезона ровенчане закончили с пятиматчевой серией побед и всего лишь одним пропущенным голом в ходе этой серии.

Прогноз

На зимних сборах у Юрия Вирта была претензия к защитникам, ведь команда стала пропускать намного больше, чем осенью. В принципе, гол "Зари" и без того сенсацией бы не стал, а вот забить "Вересу" помогут нестандартные решения обновленного состава атакующей группы или же усиление со скамейки Робертом Гегедошем по ходу второго тайма.

Ставка: Обе забьют за 1.73

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Верес (Ровно)
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 09:25
Полетит Заря, подъем у неё должен быть хороший!
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octavi4 (Warszawa)
03.03.2021 в 09:06
Ни как не могу понять, как лидер по потерянным очкам может быть лидером в таблице?
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waleo (Киев)
02.03.2021 в 19:34
Удачи Вересу
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дедушка (Сумы)
03.03.2021 в 09:17
Боишься,ну пусть ещё Колос пройдут.
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+1
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Viktor Ivanjvich
02.03.2021 в 18:42
с составом скорее будет точечная ротация в виде шахаба , шевченко лунина .... посмотрим кому больше повезет-ибо о фаворите говорить нечего это ясное дело ЗАРЯ.но кубок поэтому и кубок
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