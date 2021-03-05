Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

В прошлом туре "Ворскла" наконец прервала свою длительную серию без побед - команда Юрия Максимова одолела "Александрию". Впрочем, тот успех не был столь убедительным, чтобы утверждать, что полтавчане остаются основными претендентами на путевку в Лигу Европы. Соперник создавал не меньше, зелено-белые банально лучше использовали собственные возможности. В игре с "Мариуполем" "Ворскла" должна доказывать обоснованность своих претензий на высокие места в турнирной таблице. В случае успеха, можно будет утверждать, что полтавчане поборются с "Десной" и даже "Зарей. Если же азовцы зацепятся за очки, Максимову и компании, скорее всего, придется сосредоточиться на защите текущего пятого места.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

6 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

"Мариуполь" 14:00 "Ворскла"

Арбитр: Денис Шурман

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 6 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. БутовскогоДенис Шурман- Футбол 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В рамках чемпионата Украины "Мариуполь" и "Ворскла" встречались 47 раз. Азовцы победили 21 раз, полтавчане были сильнее 17 раз, девять встреч завершилось ничьей. В частности, в поединке первого круга обе команды не выявили сильнейшего, подписав безголевой мир.

Сейчас "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от "Десны" на два очка и опережая "Колос" с "Александрией" на три балла. "Мариуполь" делит восьмое-девятое место с "Олимпиком".

Если "Ворскла" в прошлом туре победила, то "Мариуполь" только сыграл вничью. Впрочем, 2:2 с "Днепр-1" стоит расценивать как положительный результат, ведь команда Маркевича прервала серию из пяти поражений подряд. К тому же, спасительный второй мяч случился в конце игры.

"Ворскла" не проигрывает в рамках УПЛ уже четыре матча подряд, правда, из них три завершились ничьими. Ни в одном из этих матчей полтавчане не оставляли поле без забитого гола, правда, и пропускали также.

Игра состоится в Полтаве, хотя формально хозяевами будут азовцы. На их стадионе после реконструкции еще не готов газон. "Ворскла" на своей арене в текущем сезоне еще не проигрывала - шесть матчей, четыре победы, две ничьих (14:4). Но в предпоследнем туре прошлого чемпионата "Мариуполь" обыграл полтавчан у них дома со счетом 1:2.

Владислав Кулач благодаря дублю в ворота "Александрии" поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров УПЛ в текущем сезоне, на его счету восемь забитых мячей. Самый результативный игрок "Мариуполь" - Артем Бондаренко - забил трижды.

Игорь Пердута делит с Кириллом Ковальцем лидерство в гонке лучших ассистентов чемпионата, у обоих по пять результативных передач. У "Мариуполь" трижды ассистировал партнерам Андрей Кулаков.

Из-за перебора желтых карточек игру пропускает центральный защитник "Мариуполь" Сергей Чоботенко. В 15-ти предыдущих матчах чемпионата он выходил на поле в стартовом составе азовцев.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Остапа Маркевича есть два варианта замены Чоботенко - или Сагуткин, или 17-летний тоже арендованный у "Шахтера" Марк Мампаси. Учитывая уровень соперника, скорее всего, выбор падет на более опытного исполнителя. Есть вопрос по центрфорварду. Против "Днепра-1" в основе играл Сикан, после перерыва его заменил Кулаков, который забил решающий гол. Чем не повод получить место в старте.

Кудрик - Меличенко, Сагуткин, Быков, Стасюк - Чех, Танковский, Мишнев - Очеретько, Кулаков, Кащук

В основу "Ворсклы" после дисквалификации должен вернуться Яворский. Поэтому мы увидим привычную тройку в обороне. Интересно, найдет ли Максимов место Цитаишвили на поле. Ведь правую бровку вполне может закрыть Пердута, слева в отсутствие травмированного Якубу должен сыграть Кане, в центре поля есть два хавбека разрушители (Пуцлин и Скляр) и более креативный игрок (Тилль). Место Степанюка и Кулача обсуждению не подлежит.

Резник - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Пуцлин, Скляр, Тилль, Кане - Степанюк, Кулач

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРИУПОЛЬ - Ворскла 0:2

Дело не только в текущем месте команд в турнирной таблице. Состав "Ворсклы" выглядит значительно опытнее состава "Мариуполя". Да и полтавский стиль игры вряд ли можно назвать удобным для азовцев. Хотя Юрий Максимов и утверждает, что его команда пытается контролировать мяч внизу, но зелено-белые умеют быть жесткими, к тому же наказывают соперников в контратаках за малейшие ошибки. Для молодых азовцев это будет непростое испытание.