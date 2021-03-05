  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Мариуполь - Ворскла, Чемпионат Украины, 6 марта 2021

Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

фото - ФК Ворскла

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "Ворскла" наконец прервала свою длительную серию без побед - команда Юрия Максимова одолела "Александрию". Впрочем, тот успех не был столь убедительным, чтобы утверждать, что полтавчане остаются основными претендентами на путевку в Лигу Европы. Соперник создавал не меньше, зелено-белые банально лучше использовали собственные возможности. В игре с "Мариуполем" "Ворскла" должна доказывать обоснованность своих претензий на высокие места в турнирной таблице. В случае успеха, можно будет утверждать, что полтавчане поборются с "Десной" и даже "Зарей. Если же азовцы зацепятся за очки, Максимову и компании, скорее всего, придется сосредоточиться на защите текущего пятого места.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур
6 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
"Мариуполь" 14:00 "Ворскла"
Арбитр: Денис Шурман
Телетрансляция - Футбол 2
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • В рамках чемпионата Украины "Мариуполь" и "Ворскла" встречались 47 раз. Азовцы победили 21 раз, полтавчане были сильнее 17 раз, девять встреч завершилось ничьей. В частности, в поединке первого круга обе команды не выявили сильнейшего, подписав безголевой мир.
  • Сейчас "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от "Десны" на два очка и опережая "Колос" с "Александрией" на три балла. "Мариуполь" делит восьмое-девятое место с "Олимпиком".
  • Если "Ворскла" в прошлом туре победила, то "Мариуполь" только сыграл вничью. Впрочем, 2:2 с "Днепр-1" стоит расценивать как положительный результат, ведь команда Маркевича прервала серию из пяти поражений подряд. К тому же, спасительный второй мяч случился в конце игры.
  • "Ворскла" не проигрывает в рамках УПЛ уже четыре матча подряд, правда, из них три завершились ничьими. Ни в одном из этих матчей полтавчане не оставляли поле без забитого гола, правда, и пропускали также.
  • Игра состоится в Полтаве, хотя формально хозяевами будут азовцы. На их стадионе после реконструкции еще не готов газон. "Ворскла" на своей арене в текущем сезоне еще не проигрывала - шесть матчей, четыре победы, две ничьих (14:4). Но в предпоследнем туре прошлого чемпионата "Мариуполь" обыграл полтавчан у них дома со счетом 1:2.
  • Владислав Кулач благодаря дублю в ворота "Александрии" поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров УПЛ в текущем сезоне, на его счету восемь забитых мячей. Самый результативный игрок "Мариуполь" - Артем Бондаренко - забил трижды.
  • Игорь Пердута делит с Кириллом Ковальцем лидерство в гонке лучших ассистентов чемпионата, у обоих по пять результативных передач. У "Мариуполь" трижды ассистировал партнерам Андрей Кулаков.
  • Из-за перебора желтых карточек игру пропускает центральный защитник "Мариуполь" Сергей Чоботенко. В 15-ти предыдущих матчах чемпионата он выходил на поле в стартовом составе азовцев.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Остапа Маркевича есть два варианта замены Чоботенко - или Сагуткин, или 17-летний тоже арендованный у "Шахтера" Марк Мампаси. Учитывая уровень соперника, скорее всего, выбор падет на более опытного исполнителя. Есть вопрос по центрфорварду. Против "Днепра-1" в основе играл Сикан, после перерыва его заменил Кулаков, который забил решающий гол. Чем не повод получить место в старте.

Кудрик - Меличенко, Сагуткин, Быков, Стасюк - Чех, Танковский, Мишнев - Очеретько, Кулаков, Кащук

В основу "Ворсклы" после дисквалификации должен вернуться Яворский. Поэтому мы увидим привычную тройку в обороне. Интересно, найдет ли Максимов место Цитаишвили на поле. Ведь правую бровку вполне может закрыть Пердута, слева в отсутствие травмированного Якубу должен сыграть Кане, в центре поля есть два хавбека разрушители (Пуцлин и Скляр) и более креативный игрок (Тилль). Место Степанюка и Кулача обсуждению не подлежит.

Резник - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Пуцлин, Скляр, Тилль, Кане - Степанюк, Кулач

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРИУПОЛЬ - Ворскла 0:2

Дело не только в текущем месте команд в турнирной таблице. Состав "Ворсклы" выглядит значительно опытнее состава "Мариуполя". Да и полтавский стиль игры вряд ли можно назвать удобным для азовцев. Хотя Юрий Максимов и утверждает, что его команда пытается контролировать мяч внизу, но зелено-белые умеют быть жесткими, к тому же наказывают соперников в контратаках за малейшие ошибки. Для молодых азовцев это будет непростое испытание.

1xbet
3.68
3.40
2.08
Сделать ставку
Favbet
3.60
3.20
1.95
Сделать ставку
Parimatch
3.65
3.30
2.00
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...