Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ на 28.03.2021

Главная и, пожалуй, единственная проблема сборной Украины перед матчем с Финляндией – груз ответственности за результат. Только победа устроит команду Шевченко, иначе почетная ничья с Францией в первом туре станет случайным недоразумением. Впрочем, "сине-желтые" должны на классе обыгрывать Суоми, это как минимум, а еще индивидуально украинцы сильнее, психологическое преимущество на нашей стороне и еще несколько факторов, включая свое поле, пусть и без болельщиков.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Второй тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Украина 21:45 Финляндия

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Сборная Украины последний раз побеждала 13 октября 2020-го, тогда в невероятном матче удалось обыграть Испанию 1:0. Затем "сине-желтые" проиграли в товарищеском поединке Польше – 0:2, а также в Лиге Наций Германия была сильнее 3:1. Конечно, неприятный осадок остался после техничного поражения от Швейцарии, а может откровенно несправедливое решение CAS подогрело амбиции украинцев.

Великолепный матч провели подопечные Шевченко против Франции, смогли отстоять приемлемый результат и показали выдержку, характер и тактическую грамотность. Чемпионы мира нас недооценили, хотя голевых моментов украинцы создали критично мало. Будем надеяться, что берегли атакующий потенциал на противостояние с Финляндией. Нет сомнений, что второй тур пройдет совсем по другому сценарию.

Как бы банально это не звучало, но необходимо еще раз повторить – финны сейчас очень непростая команда. И уж точно сильнее, чем четыре года назад, когда мы последний раз играли с этой сборной. Что подтверждает выход финнов на Чемпионат Европы (впервые в истории). Матч с Боснией и Герцеговиной показал сильные стороны Суоми, а именно организацию, хорошую физическую форму, быстрый переход из обороны в атаку. Контрвыпадов соперника украинцы должны опасаться особенно.

Три дня назад в первом туре отбора на Мундиаль боснийцы забили первыми финнами, но быстро пропустили два мяча от Теему Пукки. 30-летний форвард "Норвича" по праву считается одним из козырей скандинавской команды, несмотря на возраст он легко убежал с мячом от защитника, реализовал выход один в один с голкипером и забил второй гол Финляндии. Отметим, что Пукки является и самым дорогим игроком команды.

Балканская сборная в прошлом туре отыгралась и спасла ничью незадолго финального свистка. Констатируем, что случаются провалы в обороне финнов (часто из-за несыгранности) и этим необходимо пользоваться.

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Примером для нас может считаться недавняя победа Уэльса над финнами, наверняка Шевченко и его тренерский штаб разбирали игру, которая состоялась в Лиге Наций в ноябре прошлого года. 3:1 победили валлийцы, правда, Финляндия с 12-й минуты играла в меньшинстве. Да, иногда Суоми не хватает дисциплины и на этом можно и необходимо сыграть. Многое будет зависеть от того, смогут ли показать свой футбол украинцы, что не позволит гостям чувствовать себя комфортно.

СТАТИСТИКА

Дважды украинцы и финны встречались в официальных матчах. В квалификации на Чемпионат мира 2018 "сине-желтые" дважды обыграли скандинавскую сборную. В ноябре 2016-го в Одессе гол Артема Кравца после паса Жени Коноплянки принес непростую викторию хозяевам.

А затем летом 2017-го в Тампере встретились команды, на гол Коноплянки ответил Похьянпало, и на 75-й минуте Артем Беседин воспользовался передачей Ракицкого и принес победу Украине 2:1. Оба этих матча никак нельзя назвать легкими для подопечных Андрея Шевченко.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

К сожалению, снова не поможет нашей сборной Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Еще большей потерей для нас является травма Степаненко, ведь Ярмоленко есть кому заменить, а вот с опорником, великолепным разрушителем атак соперника могут возникнуть проблемы. Состав сборной Украины может быть близким к тому, который играл с Францией, может три-четыре замены проведет Шевченко. У гостей главной потерей является травмированный капитан команды Тим Спарв.

Точно известно, что Шевченко снова доверит ворота Бущану, которого хвалил после матча с французами. Сидорчук наверняка сыграет в опорной зоне, больше Степаненко заменить некому. А вот один из героев прошлой встречи Шапаренко может остаться в запасе, а на поле выйдет более свежий Зубков. Ожидаем появления Марлоса и Соболя. Точно не заменимы сейчас Малиновский, Зинченко и Яремчук.

Украина: Бущан - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Сидорчук – Зинченко, Малиновский - Марлос, Зубков – Яремчук.

Финляндия: Йоронен – Хямяляйнен, Араюури, Тойвио, Райтала - Алхо, Кауко, Камара, Похьянпало, Шуллер - Пукки.

ПРОГНОЗ

Маркку Канерва постарается сыграть вторым номером, присматриваясь к хозяевам и ожидая, что "сине-желтые" предложат. Поэтому вряд ли с первых минут в матче будут высокие скорости. Шевченко постарается системно расшатывать оборону гостей, часто меняя темп встречи – иногда усыпляя бдительность соперника, а затем взрываясь. Не стоит ожидать много голов в противостоянии, но украинцы имеют больше шансов добиться успеха. И это не просто вера в своих. Прогноз: победа Украины 2:1.