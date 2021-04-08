Украина - Дания. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2022 по футзалу на 08.04.2021

Вчера эти же соперники встречались в матче второго круга, а сегодня проведут матч первого. В общем-то, все понимали, чем завершатся эти спаренные матчи, поэтому в том числе согласились на такой шаг. Но поединок в среду показал, что нашему тренерскому штабу стоит хорошо подумать над игрой своих подопечных. Дания выглядела очень симпатично, предложила высокий прессинг, накрывала нас даже на чужой половине площадки и лучше выглядела в контригре. Большим счастьем оказался гол Абакшина в дебюте второй половины, иначе нас ожидал нервный финал поединка. При счёте 3:1 в пользу украинцев соперник уже не оосбо помышлял о камбэке.

Украина - Дания

Отбор на Евро-2022 по футзалу

8 апреля. Украина. Запорожье. ДС "Юность". Начало в 19:00

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Украина: результаты и последние новости

С большой долей вероятности на Евро-2022 мы выйдем выиграв сегодняшний поединок. В случае победы подопечных Александра Косенко мы точно займём второе место в группе и остаётся просто в сводной таблице команд, которые заняли вторые места во всех остальных группах, оказаться выше хотя бы двух. Естественно, на руку нам и то, что два заключительных поединка квалификации мы проведём против аутсайдеров своего квартета дома.

Скорее всего, Александр Косенко изменит стартовую четвёрку на этот матч. Вчера в номинальной основе было звено "Продэксима", сегодня, например, можно сделать ставку на представителей "Урагана", которые забили датчанам пять голов (хотя результативный удар Лебедя всё-таки переписали на автогол). В воротах скорее всего мы вновь увидим Сухова. Цыпун отсидел свою одноматчевую дисквалификацию, но неизвестно, в каких он кондициях.

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина - Дания

Что-то подсказывает, что сегодня будет более конкурентный матч, чем мы наблюдали вчера. Сборная Украины в этом отборе не показала, что умеет учиться даже на своих ошибках, а вот датчане могут прибавить в организации игры. Победа от нашей команды всё равно никуда не уйдёт, но на этот раз разница должна быть меньше, чем в четыре гола.

Ставка: Фора на Данию +3.5