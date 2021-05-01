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Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 мая 2021
У львовян точно будет мотивация. Что предложат "горожане"?
Фото: ФК Александрия
На протяжении долгого времени все мы критиковали "Рух" и их главного тренера Ивана Федыка. Причин хватало: ненужная ротация состава, которая продолжалась от матча к матчу, слабые результаты, ужасная реализация, отсутствие характера. Все это было. Однако сейчас стоит отдать львовянам должное - под конец сезона они разыгрались. Нет, речь не идет о борьбе даже за середину таблицы, но теперь можно сказать, что "Рух" заслуживает продолжать играть УПЛ. За сезон команда действительно прогрессировала.
"Александрия" не прогрессирует давно. У команды Шарана случаются светлые пятна, наподобие недавней победы над "Шахтером", но в целом место команды в середине таблицы вполне адекватное. "Горожане" не заслужили попасть в еврокубки. Не в этой кампании. Главная задача для них перед финальными турами - достойно завершить сезон.
"Рух" 14:00 "Александрия
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2 мая, Львов, стадион "Арена-Львов"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: канал "Футбол1"
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Последние новости и составы
"Рух":
В прошедшем туре команда Федыка сыграла вничью с соседями по городу, поддержав славную традицию львовского дерби. В целом, "Рух" не проигрывает на протяжении уже четырех встреч, добыв за это время две победы и дважды расписав мировую. Неплохие результаты позволили "желто-черным" оторваться от "Миная" и вздохнуть немного спокойнее перед тремя последними турами.
У "Руха" хватает кадровых потерь перед воскресной игрой. Во-первых, из-за перебора желтых не сможет на поле выйти Даниил Кондраков. Учитывая затянувшиеся восстановления Кухаревича, на позиции форварда сыграет Андрей Борячук. Во-вторых, до конца сезона также не сыграет исландец Сигурдссон, подписание которого вызывает все больше и больше вопросов. Ко всему прочему, в старт должен будет вернуться Федорчук, начавший игру против "Львова" в запасе.
Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Белый, Зец, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Кухарук, Федорчук, Климчук - Борячук
"Александрия":
В анонсе к прошлому матчу "горожан" мы, учитывая все слухи вокруг ухода игроков и главного тренера, усомнились в их мотивации на концовку сезону. А они взяли и обыграли "Шахтер", проведя при этом один из лучших своих матчей в нынешнем сезоне. Это, как минимум, достойно похвалы. Маловероятно, что "горожане" смогут выйти с подобным задором в трех последующих турах, ведь одно дело играть против гранда, и совсем другое - против новичка сезона.
???? #ОлександріяШахтар (2:0) pic.twitter.com/5a3y34mnG6— FC Olexandriуa (@FCO1948) April 27, 2021
По составу "Александрии" сейчас лишь один вопрос - готов ли вернуться в строй Артем Ситало, пропустивший игру с "Шахтером" из-за травмы. Новостей о его состоянии нет, поэтому предположим, что в старте его ждать не стоит. Вернется в основу центрбек Бондаренко, не игравший с "горняками" из-за арендного соглашения. Помимо этого, сделаем ставку на то, что с первых минут появится Третьяков, который номинально заменит Мирошниченко и отправит Вантуха на привычное место в обороне.
Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков - Шастал
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает лишь один матч, который был сыгран в первом круге нынешней кампании. В ноябре 2020-го года "Рух" и "Александрия" расписали ничью 0:0. Стоит также отметить, что весь второй тайм команда Шарана играла в меньшинстве
- "Горожане" не могут победить на выезде в пяти матчах подряд - четыре поражения и одна ничья
- "Александрия" давненько не играла вничью. За шесть последних игр они четыре раза проиграли и дважды одержали верх
- Владимир Шаран проведет свой 110-й выездной матч в качестве наставника команды УПЛ
- "Горожане" могут добыть свою 70-ю победу в украинском первенстве при Владимире Богдановиче
- Юбиляром может стать Дмитрий Гречишкин, у которого будет шанс забить 15-й гол в УПЛ
- Сразу три футболиста в составе двух команд забили четыре гола в нынешней кампании - Климчук и Кондраков из "Руха" и Ситало из "Александрии". Это лучший показатель на два коллектива
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|7
|Александрия
|23
|8
|5
|10
|31-31
|0
|29
|0
|12
|Рух
|23
|4
|9
|10
|21-37
|-16
|21
|0
Последняя очная встреча
УПЛ, 11-тур, 28.11.2020
"Александрия" - "Рух" 0:0
"Рух"- "Александрия": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Рух"- "Александрия" от UA-Football
Ничья 1:1. Многое в воскресном матче будет зависеть от "Александрии". В мотивации львовского клуба нет никаких сомнений, а вот настрой "горожан" находится под большим вопросом. С одной стороны, коллектив Шарана - в разы опытнее "Руха", и в случае правильного отношения к делу, будет иметь больше шансов победить. С другой - откуда взяться этой самой мотивации? Сделаем ставку, что голы в матче точно будут, а вот победителя по итогам 90 минут мы не узнаем. Глобально, подобное развитие событий может удовлетворить обе стороны.
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