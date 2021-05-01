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Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 мая 2021

Украина
(1 голосов)

У львовян точно будет мотивация. Что предложат "горожане"?

Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 мая 2021

Фото: ФК Александрия

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

На протяжении долгого времени все мы критиковали "Рух" и их главного тренера Ивана Федыка. Причин хватало: ненужная ротация состава, которая продолжалась от матча к матчу, слабые результаты, ужасная реализация, отсутствие характера. Все это было. Однако сейчас стоит отдать львовянам должное - под конец сезона они разыгрались. Нет, речь не идет о борьбе даже за середину таблицы, но теперь можно сказать, что "Рух" заслуживает продолжать играть УПЛ. За сезон команда действительно прогрессировала.

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"Александрия" не прогрессирует давно. У команды Шарана случаются светлые пятна, наподобие недавней победы над "Шахтером", но в целом место команды в середине таблицы вполне адекватное. "Горожане" не заслужили попасть в еврокубки. Не в этой кампании. Главная задача для них перед финальными турами - достойно завершить сезон.

"Рух" 14:00 "Александрия

Favbet-лига. 24-й тур
2 мая, Львов, стадион "Арена-Львов"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: канал "Футбол1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Рух":

В прошедшем туре команда Федыка сыграла вничью с соседями по городу, поддержав славную традицию львовского дерби. В целом, "Рух" не проигрывает на протяжении уже четырех встреч, добыв за это время две победы и дважды расписав мировую. Неплохие результаты позволили "желто-черным" оторваться от "Миная" и вздохнуть немного спокойнее перед тремя последними турами.

У "Руха" хватает кадровых потерь перед воскресной игрой. Во-первых, из-за перебора желтых не сможет на поле выйти Даниил Кондраков. Учитывая затянувшиеся восстановления Кухаревича, на позиции форварда сыграет Андрей Борячук. Во-вторых, до конца сезона также не сыграет исландец Сигурдссон, подписание которого вызывает все больше и больше вопросов. Ко всему прочему, в старт должен будет вернуться Федорчук, начавший игру против "Львова" в запасе.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Белый, Зец, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Кухарук, Федорчук, Климчук - Борячук

"Александрия":

В анонсе к прошлому матчу "горожан" мы, учитывая все слухи вокруг ухода игроков и главного тренера, усомнились в их мотивации на концовку сезону. А они взяли и обыграли "Шахтер", проведя при этом один из лучших своих матчей в нынешнем сезоне. Это, как минимум, достойно похвалы. Маловероятно, что "горожане" смогут выйти с подобным задором в трех последующих турах, ведь одно дело играть против гранда, и совсем другое - против новичка сезона.

По составу "Александрии" сейчас лишь один вопрос - готов ли вернуться в строй Артем Ситало, пропустивший игру с "Шахтером" из-за травмы. Новостей о его состоянии нет, поэтому предположим, что в старте его ждать не стоит. Вернется в основу центрбек Бондаренко, не игравший с "горняками" из-за арендного соглашения. Помимо этого, сделаем ставку на то, что с первых минут появится Третьяков, который номинально заменит Мирошниченко и отправит Вантуха на привычное место в обороне.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков - Шастал

Цифры и факты

  • История встреч двух команд насчитывает лишь один матч, который был сыгран в первом круге нынешней кампании. В ноябре 2020-го года "Рух" и "Александрия" расписали ничью 0:0. Стоит также отметить, что весь второй тайм команда Шарана играла в меньшинстве
  • "Горожане" не могут победить на выезде в пяти матчах подряд - четыре поражения и одна ничья
  • "Александрия" давненько не играла вничью. За шесть последних игр они четыре раза проиграли и дважды одержали верх
  • Владимир Шаран проведет свой 110-й выездной матч в качестве наставника команды УПЛ
  • "Горожане" могут добыть свою 70-ю победу в украинском первенстве при Владимире Богдановиче
  • Юбиляром может стать Дмитрий Гречишкин, у которого будет шанс забить 15-й гол в УПЛ
  • Сразу три футболиста в составе двух команд забили четыре гола в нынешней кампании - Климчук и Кондраков из "Руха" и Ситало из "Александрии". Это лучший показатель на два коллектива

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
7 Александрия 23 8 5 10 31-31 0 29 0
12 Рух 23 4 9 10 21-37 -16 21 0

Последняя очная встреча

УПЛ, 11-тур, 28.11.2020
"Александрия" - "Рух" 0:0

"Рух"- "Александрия": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Рух"- "Александрия" от UA-Football

Ничья 1:1. Многое в воскресном матче будет зависеть от "Александрии". В мотивации львовского клуба нет никаких сомнений, а вот настрой "горожан" находится под большим вопросом. С одной стороны, коллектив Шарана - в разы опытнее "Руха", и в случае правильного отношения к делу, будет иметь больше шансов победить. С другой - откуда взяться этой самой мотивации? Сделаем ставку, что голы в матче точно будут, а вот победителя по итогам 90 минут мы не узнаем. Глобально, подобное развитие событий может удовлетворить обе стороны.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Crasengover (Александрия)
01.05.2021 в 21:31
Складывается интересная ситуация. Осталось 3 матча и у Александрии все еще есть теоретические шансы занять 5е место. И пока что все соперники выше теряют очки. Так что в принципе мотивация должна быть.
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