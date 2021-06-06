Украина - Кипр. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 07.06.2021

До старта Украины на чемпионате Европы 2020 осталось шесть дней. Позади изнурительная квалификация, месяцы сборов, серия контрольных встреч. В насыщенном процессе подготовки осталось сделать последний штрих – сыграть контрольный поединок со сборной Кипра.

Это, конечно, не будет моментом истины или важнейшим и тяжелейшим испытанием. Но все же и прогулкой этот матч не станет. В предыдущем спарринге сборная Украины показала, что для нее результат в контрольном поединке не является пустым звуком. Была прервана продолжительная серия без побед. И теперь, чтобы опять не ухудшать себе настроение перед Евро, нужно не отпустить с положительными эмоциями из Харькова сборную Кипра. Соперник не элитный, не завсегдатай крупных турниров, однако команда с изюминкой и особым почерком. Последнее приготовления – и в бой. Дальше уже Евро.

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Товарищеский матч сборных. 07.06.2021

Украина. Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле - Виталийс Спасйонниковс (Латвия)

Украина 19:00 Кипр

Прямая онлайн LIVE видеотрансляция матча - ТК "Футбол 1"; текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Украина

Важно было одолеть сборную Северной Ирландии. Перед тем Украина не знала вкуса побед в последних восьми поединках (с учетом проигранного в кабинетах матча против Швейцарии), что бременем висело на плечах Андрея Шевченко и его помощников из тренерского штаба сборной.

Собственно, чувствовался особый настрой сине-желтой команды и на футбольном поле. Украина сыграла не безупреченый матч, однако желание, старание, эмоции (особенно в первом тайме) были на уровне. Хорошо, что после серии матчей с пропущенными мячами, наконец-то удалось защитить свои ворота. Поэтому для победы хватило всего-навсего одного мяча, но для амбиций – нет. Амбиции Украины сводятся к уверенным, размашистым победам над аутсайдерами и середняками, а для этого нужно забивать больше, чем один гол.

Забивать больше нужно просто для нивелирования риска потери очков на ровном месте. Особенно актуальна эта тема в контексте большого количества создаваемых Украиной моментов. Как и в предыдущих матчах, на ворота Северной Ирландии накатывалось множество атак, но забить, кроме Зубкова, никто не смог. Кипр – команда, которая не сидит в глухой защите. Поэтому моменты у сборной Украины будут и сегодня. Но будут ли забитые голы? Прорвет ли наконец Яремчука и компанию? Вскоре узнаем.

Кипр

Кипр не будет играть на ближайшем чемпионате Европы. На протяжении своей истории киприоты вообще ни разу не пробивались на Евро или чемпионат мира. Но это не значит, что этот соперник проходной. Совсем недавно Кипр побеждал в отборе к чемпионату мира 2022 сборную Словении и отбирал очки у участника Евро-2020 сборной Словакии. После трех туров киприоты идут на четвертом месте своей группы, но сохраняют рабочие шансы на выход на Мундиаль.

Если смотреть на выступления сборной Кипра под другим углом, то бросается в глаза, что в последних пятнадцати матчах островитяне добыли лишь две победы. У греческого тренера Никоса Костеноглу довольно молодая команда, разбавленная несколькими ветеранами. Популярная для Кипра формация в последних матчах – с тремя центральными защитниками. Она варьируется от 3-4-3 до 5-4-1. Большинство игроков представляют кипрский чемпионат, хотя есть несколько "легионеров" из Греции, Бельгии, Болгарии, Шотландии и даже Италии.

Украина - Кипр. Статистика личных встреч

Украина и Кипр не впервые сыграют между собой. История личных встреч этих команд насчитывает три поединка, в которых по одной победе отпраздновала каждая из команд, а также один матч завершился вничью.

Самым результативным оказался поединок Кипрского международного турнира (товарищеский турнир) в 2001-м году, когда островитяне победили 4:3 в добавленное время. Остальные два матча – также товарищеские. 1:1 в 2008-м году, 1:0 в пользу сборной Украины – в 2016-м. Киприотам в составе нашей сборной забивали Андрей Воробей (дважды), Александр Мелащенко, Артем Милевский и Тарас Степаненко.

Украина - Кипр. Матчи между командами

28.02.2001 Кипр - Украина 4:3

06.02.2008 Кипр - Украина 1:1

24.03.2016 Украина - Кипр 1:0

Украина - Кипр. Ориентировочные составы

У сборной Украины нет травмированных. Восстановился от общего недомогания Эдуард Соболь. Есть небольшие проблемы с функциональной готовностью у Анатолия Трубина, однако даже он, по словам пресс-службы УАФ, готов сыграть.

Андрей Шевченко обещал, что в товарищеских матчах предоставит шанс как можно большому количеству игроков. Относительно матча с Кипром четко заявил, что играть будут те, кто ранее не часто появлялся на поле. Поэтому можно ожидать, что игровые минуты получат Андрей Пятов, Роман Безус, Виктор Цыганков, Эдуард Соболь, Денис Попов. Должен минимум один тайм сыграть Андрей Ярмоленко. Было бы весьма интересно взглянуть с первых минут на Георгия Судакова, который очень неплохо проявил себя в предыдущем поединке, выйдя на поле на последние двадцать минут. Не попали в финальную заявку на игру Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Также интересный этот матч с точки зрения того, какую тактику выберет тренерский штаб сборной Украины. Дальше – чемпионат Европы, поэтому стоит отработать ходовую рабочую формацию. Начинали этот календарный год украинцы с тремя центральными защитниками, но в последнем спарринге против Северной Ирландии была более привычная для наших широт тактика с двумя стопперами и двумя классическими фланговыми защитниками.

Ориентировочный состав Украины: Пятов - Караваев, Попов, Забарный, Соболь - Степаненко, Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Цыганков - Беседин

От киприотов не стоит ждать боевой готовности на все сто процентов. Вот что сказал тренер сборной Никос Костеноглу: "Мы прибыли в Украину не в оптимальном составе. Плюс наши футболисты длительное время не имели игровой практики. Мы знаем, что нас ждет тяжелый поединок, но то желание борьбы, которое демонстрируют наши игроки, дает нам надежду на благоприятный исход".

Украина - Кипр. Ставка и коэффициенты

Украина - Кипр. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Украины 2:1. У Украины в последних матчах не было проблем с созданием голевых эпизодов – были проблемы с реализацией. Удалось не проиграть Северной Ирландии, не пропустив в свои ворота мячей – это должно ослабить давление. Пропущенный от Кипра не станет катастрофой – важнее забить больше. Для этого у команды Шевченко достаточно эмоций, мастерства, потенциала. Прогнозируем победу Украины с минимальной разницей в счете и по формуле "обе забьют".