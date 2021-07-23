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Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 июля 2021
Роберто де Дзерби дебютирует. Как оно будет?
Фото: ФК Шахтер
Согласитесь, есть в этом что-то символическое. Девятого мая 2021-го года Луиш Каштру проводил свой последний матч во главе донецкого "Шахтера". В тот самый день "горняки" минимально обыграли "Ингулец", завершив сезон на второй строчке. Прошло ровно 115 дней и во главе вице-чемпиона дебютирует итальянец Роберто де Дзерби. Матчем против кого? Правильно, против все того же "Ингульца".
Говорить о важности первой победы в сезоне особого смысла нет. Как и наличии мотивации у "Шахтера". Де Дзерби будет максимально настраивать своих подопечных, дабы доказать, что на итальянской кухне даже первый блин не бывает комом.
"Шахтер" 19:30 "Ингулец"
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23 июля, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
Трансферная кампания "горняков" этим летом стала самой громкой среди всех украинских клубов. Руководство, видя проблемы в кадровом наполнении команды, не поскупилось выложить сразу 40 миллионов за троих футболистов. В итоге, Марлон пришел из "Сассуоло" укреплять оборону, Педриньо - позицию "десятки" и правого вингера, а Траоре попытается решить проблемы команды в нападении. Помимо этого, из золотого резерва арендованных футболистов были подтянуты Бондаренко, Сикан и Конопля. Правда они вряд ли будут получать много игрового времени.
В очередной раз поднимать тему нового тренера "Шахтера" нет особого смысла. Просто напомним. Роберто де Дзерби - 42-летний итальянец, тренировавший "Сассуоло" и любящий атакующий футбол. Остальное увидим на футбольном поле.
⚒ Игровые номера новичков «Шахтера» ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2021
5⃣ Марлон
2️⃣3️⃣ Лассина Траоре
3️⃣8️⃣ Педриньо pic.twitter.com/MFtUfRVJ9g
В последнем спарринге против "Оболони" де Дзерби использовал максимально боевой состав, который мы ожидаем с первых минут субботнего поединка. Единственное изменение может касаться выхода Тете, который заменит Алана Патрика, отправив новичка Педриньо на позицию "десятки". В остальном стартовый набор игроков прогнозируется очень легко.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Тете, Педриньо, Соломон - Траоре
"Ингулец":
Если "Шахтер" провел лето достаточно открыто, то их будущий оппонент - полная противоположность. Известно, что "казаки" отправились на зарубежный сбор в Болгарию, где, по словам владельца клуба, тренироваться и играть было достаточно комфортно. Также известно, что команда Лавриненко провела семь спаррингов, добыв две победы. Все. Мы не знаем, кто и как много играл, ибо эту информацию в клубе скрывают. Или просто забывают публиковать.
Летом "Ингулец" покинуло 13 игроков, среди которых два железных игрока старта - Ситчинава и Балан. Первого, по идеи, в старте заменит Ситало, забивший трижды на сборах. На место второго претендует Павел Полегенько. Также ожидаем выход на поле других опытных и не очень новичков - Гальчука, Опанасенко, Шарая и Поспелова.
Ориентировочный состав: Гальчук - Полегенько, Бен Салем, Поспелов, Опанасенко - Шишка, Запорожец - Коваленко, Бартулович, Шарай - Ситало
Цифры и факты
- Между собой "Шахтер" и "Ингулец" провели два матча. Однажды они встретились в финале кубка Украины, где "горняки" обыграли соперника 4:0. В последнем туре прошлого сезона виктория также была за "горняками" - 1:0. "Казаки" ни разу не забивали в ворота донецкого клуба
- В первом круге сезона 2020/21 "Шахтер" и "Ингулец" на поле вышли. Команда из Петрового не сумела подготовить стадион к зимней погоде, из-за чего ей присудили поражение 0:3
- Тете - главный враг ФК "Ингулец". В ворота команды Лавриненко бразилец забивал трижды
- На протяжении последних 12 игр "Шахтер" не играет вничью в рамках УПЛ - восемь побед, четыре поражения
- Сергей Лавриненко проведет свой 30-й матч во главе клуба УПЛ
- Роберто де Дзерби станет третьим итальянским тренером в истории украинского первенства. До него были Невио Скала ("Шахтер") и Фабрицио Раванелли ("Арсенал")
Летние спарринги
"Шахтер":
"Горняки" провели четыре поединка на тренировочном сборе в Австрии, после чего вернулись в Украину. В начале этой недели они встретились с "Оболонью", ограничившись в сумме пятью контрольными матчами.
- "Шахтер" - "Санкт-Йоханн" 5:0
- "Шахтер" - "Ракув" 1:2
- "Шахтер" - "Тюркгюджю" 2:1
- "Шахтер" - "Шальке" 0:0
- "Шахтер" - "Оболонь" 5:0
Выше мы уже писали, что команда Лавриненко сыграла на сборах семь раз, победив всего дважды. Всего "казаки" забили десять голов, пропустив при этом девять раз.
- "Ингулец" - "Александрия" 1:2
- "Ингулец" - "Колос" 2:0
- "Ингулец" - "ЦСКА 1948" 1:1
- "Ингулец" - "Академика Клинчени" 1:0
- "Ингулец" - "Монтана" 2:2
- "Ингулец" - "Македония ГП" 1:1
- "Ингулец" - "Пирин" 2:3
Последние очные матчи
УПЛ, 26-й тур, 09.05.2021
"Шахтер" - "Ингулец" 1:0
Гол: Тете 16
Кубок Украины, финал, 15.05.2019
"Шахтер" - "Ингулец" 4:0
Голы: Тете 28, 39, Мораес 45, Соломон 65
"Шахтер" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Ингулец" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:0. Как новый сезон встретишь, так примерно его и проведешь. Гостям будущего матча в этом плане не повезло, так как никогда не хочется начинать новую кампанию против гранда. "Шахтер" выглядит явным фаворитом матча - и в плане кадров, и в плане мотивации, и даже в плане физической готовности. Не забывайте, что совсем скоро "горнякам" начинать путь квалификации в Лиге Чемпионов, что точно предусмотрел де Дзерби. Одним словом, ожидаем победы хозяина поля.
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