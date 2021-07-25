Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 25.07.2021

В последнее время матчи между этими командами отмечаются незаурядными напряжением и принципиальностью. А еще часто они сопровождаются судейскими скандалы. Чего стоит хотя бы полуфинальный поединок последнего Кубка Украины, где судья Игорь Пасхал не засчитал чистый гол "Зари" и "довел" дело до серии послематчевых пенальти. "Заря" тогда победила и стала катализатором отставки Владимира Шарана. Готова ли "Александрия" к реваншу?

Реванш придется брать с новым тренером и с рядом новых игроков. "Заря" тоже потеряла некоторых основных исполнителей (Васил, Абу Ханна, Юрченко, Иванисеня), но это не сравнится с теми перестройки, которые произошли в "Александрии". Тем интереснее будет наблюдать за первым поединком сезона. Воскресенье, 19:30 – одна из центральных игр стартового тура УПЛ.

УПЛ. Первый тур. 25.07.2021

Запорожье. "Славутич-Арена"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний

"Заря" 19:30 "Александрия"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / Телетрансляция – ТК УНИАН

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"Заря"

О потерях "Зари" уже упомянуто выше. Стоит лишь добавить, что ушли из команды также Сергей Гринь и Андрейс Циганикс. Однако есть и весьма интересные персоны на пополнение: Булеца, Имереков, Алибеков, Снурницин и несколько легионеров, об уровне которых судить пока рано. Нельзя говорить, что "Заря" изменилась существенно. Однако нельзя также игнорировать потери, которые заставят Виктора Скрипника по-новому строить игру луганской команды.

"Заря" является одним из основных претендентов на третью строчку турнирной таблицы, однако следует помнить о традиции тяжелого старта. Луганчане обычно долго "раскачиваются" и не феерит в начале чемпионата. Хотя форму нужно набирать не только с учетом чемпионата Украины, но и еврокубков. У "Зари" гарантированное место в групповом этапе. Вопрос лишь в том, какого турнира – Лиги Европы или Лиги конференций?

Примечательно, что во время летнего межсезонья "Заря" провела два спарринга против "Александрии". Те матчи оказались результативными и зрелищными, но победителя так и не выяснили (3:3 и 2:2). В целом же луганчане летом одержали три победы, столько же раз сыграли вничью и проиграли один матч.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниор Рейс - Назарина, Булеца, Кочергин, Кабаев - Громов, Гладкий

"Александрия"

Пожалуй, "Александрия" – самая загадочная команда стартующего чемпионата. В конце прошлого сезона велось немало разговоров о том, что горожане требуют свежей крови и обновления. Но мало кто рассчитывал на такой мощный отток кадров. Лучкевич, Банада, Ситало, Пашаев, Гречишкин, Мишенко, Гордиенко, Панькив, Вантух и главное – Владимир Шаран. У "Александрии" будет полностью новая команда.

Во главе с Юрием Гурой, который, судя по предсезонным интервью, чувствует себя весьма уверенно на своей должности. Он говорит, что "Александрия" готова бороться за то задание, которое поставило перед командой руководства – место не ниже 5-6-го. Но разговоры не дают четкого ответа на актуальные вопросы. То, на что способна обновленная "Александрия", покажет только игра.

У александрийцев во время летних спаррингов было засилье ничейных результатов. Кроме двух мировых с "Зарей", паритет "Александрия" расписала с "Днепром-1", "Горняком-Спорт" и дважды с "Кривбассом". В активе и пассиве команды по одной победе (над "Ингульцом") и поражении (от "Колоса").

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Стецков - Шастал, Третьяков, Ковалец, Цуриков, Бухал - Устименко

"Заря" - "Александрия". Статистика личных встреч

История этого противостояния насчитывает тридцать матчей. По статистике побед и поражений "Александрия" впереди с минимальным преимуществом, однако у "Зари" больше свежего успеха – две победы в последних четырех матчах. А если учитывать итог серии пенальти полуфинального матча Кубка Украины 2020/21 – то три победы. "Александрия" в последний раз побеждала "Зарю" весной 2020-го – более года назад. А последняя победа горожан с превосходством более чем один мяч датирована 2016-м годом. Характера и боевитости "Александрии" не занимать, но иногда не хватает уверенности.

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"Заря" - "Александрия". Последние матчи команд

Три последние спарринги "Заря" выиграла. Но перед тем четыре подряд матча закончила без побед. Если же говорить об официальных поединка, то бросается в глаза отступите ничьих в 2021-м году. Таковые имели место лишь в Кубке, где было продолжение в виде дополнительного времени или серии пенальти.

"Александрия" проиграла семь из последних восьми матчей УПЛ. Единственная победа, что интересно, пришлась на поединок с "Шахтером". Владимир Шаран после того матча сказал, что если бы его команда играла так всегда, то была бы выше середины турнирной таблицы. Но сейчас в "Александрии" нет ни Шарана, ни грусти от той серии неудачных результатов. Все начинается сначала

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"Заря" - "Александрия". Турнирное положение команд

"Заря" прошлый чемпионат закончил на третьем месте и дошла до финала Кубка Украины, где уступила "Динамо" в экстратайме 0:1. "Александрия" финишировала девятой.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 9 Заря 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10 ФК Александрия 0 0 0 0 0-0 0 0 0

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"Заря" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. От "Зари" не стоит ждать феерии на старте сезона. А силы и возможности "Александрия" пока неразведанные. Поэтому прогнозировать большого количества голов не стоит. Но можно сконцентрироваться на результате. Эти соперники неудобные друг для друга, и все же "Александрии" в последнее время было труднее, чем луганчанам. "Заря" сыграннее, стабильнее. Прогнозируем ее победу с минимальным преимуществом в счете.