Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 25.07.2021
Заря - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.07.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Заря / автор неизвестен
В последнее время матчи между этими командами отмечаются незаурядными напряжением и принципиальностью. А еще часто они сопровождаются судейскими скандалы. Чего стоит хотя бы полуфинальный поединок последнего Кубка Украины, где судья Игорь Пасхал не засчитал чистый гол "Зари" и "довел" дело до серии послематчевых пенальти. "Заря" тогда победила и стала катализатором отставки Владимира Шарана. Готова ли "Александрия" к реваншу?
Реванш придется брать с новым тренером и с рядом новых игроков. "Заря" тоже потеряла некоторых основных исполнителей (Васил, Абу Ханна, Юрченко, Иванисеня), но это не сравнится с теми перестройки, которые произошли в "Александрии". Тем интереснее будет наблюдать за первым поединком сезона. Воскресенье, 19:30 – одна из центральных игр стартового тура УПЛ.
УПЛ. Первый тур. 25.07.2021
Запорожье. "Славутич-Арена"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний
"Заря" 19:30 "Александрия"
Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / Телетрансляция – ТК УНИАН
"Заря"
О потерях "Зари" уже упомянуто выше. Стоит лишь добавить, что ушли из команды также Сергей Гринь и Андрейс Циганикс. Однако есть и весьма интересные персоны на пополнение: Булеца, Имереков, Алибеков, Снурницин и несколько легионеров, об уровне которых судить пока рано. Нельзя говорить, что "Заря" изменилась существенно. Однако нельзя также игнорировать потери, которые заставят Виктора Скрипника по-новому строить игру луганской команды.
"Заря" является одним из основных претендентов на третью строчку турнирной таблицы, однако следует помнить о традиции тяжелого старта. Луганчане обычно долго "раскачиваются" и не феерит в начале чемпионата. Хотя форму нужно набирать не только с учетом чемпионата Украины, но и еврокубков. У "Зари" гарантированное место в групповом этапе. Вопрос лишь в том, какого турнира – Лиги Европы или Лиги конференций?
Примечательно, что во время летнего межсезонья "Заря" провела два спарринга против "Александрии". Те матчи оказались результативными и зрелищными, но победителя так и не выяснили (3:3 и 2:2). В целом же луганчане летом одержали три победы, столько же раз сыграли вничью и проиграли один матч.
Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниор Рейс - Назарина, Булеца, Кочергин, Кабаев - Громов, Гладкий
"Александрия"
Пожалуй, "Александрия" – самая загадочная команда стартующего чемпионата. В конце прошлого сезона велось немало разговоров о том, что горожане требуют свежей крови и обновления. Но мало кто рассчитывал на такой мощный отток кадров. Лучкевич, Банада, Ситало, Пашаев, Гречишкин, Мишенко, Гордиенко, Панькив, Вантух и главное – Владимир Шаран. У "Александрии" будет полностью новая команда.
Во главе с Юрием Гурой, который, судя по предсезонным интервью, чувствует себя весьма уверенно на своей должности. Он говорит, что "Александрия" готова бороться за то задание, которое поставило перед командой руководства – место не ниже 5-6-го. Но разговоры не дают четкого ответа на актуальные вопросы. То, на что способна обновленная "Александрия", покажет только игра.
У александрийцев во время летних спаррингов было засилье ничейных результатов. Кроме двух мировых с "Зарей", паритет "Александрия" расписала с "Днепром-1", "Горняком-Спорт" и дважды с "Кривбассом". В активе и пассиве команды по одной победе (над "Ингульцом") и поражении (от "Колоса").
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Стецков - Шастал, Третьяков, Ковалец, Цуриков, Бухал - Устименко
"Заря" - "Александрия". Статистика личных встреч
История этого противостояния насчитывает тридцать матчей. По статистике побед и поражений "Александрия" впереди с минимальным преимуществом, однако у "Зари" больше свежего успеха – две победы в последних четырех матчах. А если учитывать итог серии пенальти полуфинального матча Кубка Украины 2020/21 – то три победы. "Александрия" в последний раз побеждала "Зарю" весной 2020-го – более года назад. А последняя победа горожан с превосходством более чем один мяч датирована 2016-м годом. Характера и боевитости "Александрии" не занимать, но иногда не хватает уверенности.
***
"Заря" - "Александрия". Последние матчи команд
Три последние спарринги "Заря" выиграла. Но перед тем четыре подряд матча закончила без побед. Если же говорить об официальных поединка, то бросается в глаза отступите ничьих в 2021-м году. Таковые имели место лишь в Кубке, где было продолжение в виде дополнительного времени или серии пенальти.
"Александрия" проиграла семь из последних восьми матчей УПЛ. Единственная победа, что интересно, пришлась на поединок с "Шахтером". Владимир Шаран после того матча сказал, что если бы его команда играла так всегда, то была бы выше середины турнирной таблицы. Но сейчас в "Александрии" нет ни Шарана, ни грусти от той серии неудачных результатов. Все начинается сначала
***
"Заря" - "Александрия". Турнирное положение команд
"Заря" прошлый чемпионат закончил на третьем месте и дошла до финала Кубка Украины, где уступила "Динамо" в экстратайме 0:1. "Александрия" финишировала девятой.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|9
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|10
|ФК Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
***
"Заря" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Зари" 1:0. От "Зари" не стоит ждать феерии на старте сезона. А силы и возможности "Александрия" пока неразведанные. Поэтому прогнозировать большого количества голов не стоит. Но можно сконцентрироваться на результате. Эти соперники неудобные друг для друга, и все же "Александрии" в последнее время было труднее, чем луганчанам. "Заря" сыграннее, стабильнее. Прогнозируем ее победу с минимальным преимуществом в счете.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Де Дзерби: В ситуации с пропущенным голом мы почувствовали страх все потерять
- Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют
- Официально: Сергей Литовченко - тренер Олимпика
- Харьков возвращается. Металлист 1925 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 июля 2021
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском