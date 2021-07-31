Черноморец - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Похоже, "Черноморец" заблудился как в прямом смысле, так и в переносном. Свой первый домашний матч в новом сезоне "моряки" проведут на выезде и уже были слухи, что против "Шахтёра" аж в пятом туре "чёрно-синие" также сыграют в гостях. Гармонии в общении с болельщиками нет, есть только общие интересы с боссами "Динамо". Поэтому на шутки о "киевском клубе" те, кто всё ещё поддерживает команду, могут только кисло улыбаться и разводить руками.

У "Днепра-1" абсолютно противоположная ситуация. У клуба даже есть деньги на трансферы, что для украинского футбола современности диво дивное. Игор Йовичевич строит в команде очень мощный футбол, и результат в виде выхода в еврокубки - это только дело времени. В общем, с фаворитом в этой паре всё ясно. Но, может, молодёжь Юрия Мороза за счёт отдачи и эмоций всё-таки сможет подарить интригу?

"Черноморец" - "Днепр-1"

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31 июля. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:30

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Владимир Журибида и Дмитрий Оганесян

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Черноморец": кадровые новости и ориентировочный состав

Юрий Мороз вряд ли проведёт широкую ротацию состава. Нет смысла, да и "динамовцев" в обойме всего 14. У кого большие шансы практически сразу выйти в старте, так это у Кадири: ганец только на этой неделе присоединилися к "Черноморцу" и должен будет заменить в середине поля дисквалифицированного Билошевского. Хотя не исключаю, что тренерский штаб доверится более опытному Сергею Кравченко, который получит шанс сыграть против своей бывшей команды.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Кучерук - Кузык, Мартыненко, Михайленко, Скорко - Кадири, Вачиберадзе - Штогрин, Авагимян, Брагару - Ванат.

"Днепр-1": кадровые новости и ориентировочный состав

В прошлом туре днепряне использовали очень сложную схему с пятью защитниками, двумя центрхавами и тремя форвардами. Снова сыграть по такой же схеме будет непросто, потому что в обойме Игора Йовичевича только три центральных защитника и один из них, Логинов, не выйдет сегодня на поле из-за дисквалификации. Предположу, что последнее повлечёт за собой изменение в схеме игры команды, а ещё один игрок будет в атаку. Кстати, не будет сегодня рядом с командой и самого Йовичевича, который из-за своего удаления в прошлом туре будет вынужден наблюдать за игрой с трибун.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Паст - Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко - Джурасек, Когут - Лучкевич, Довбик, Чуже.

Статистика команд

Пока что единственную официальную встречу в новом сезоне "Черноморец" разгромно проиграл. Это была классическая битва фаворита и андердога, в которой последним нужно было просто терпеть и ждать своего шанса. Всё бы хорошо, но дотерпеть удалось лишь до начала второй половины, после чего всё для "моряков" рассыпалось. Ещё и вдесятером пришлось заканчивать встречу, ведь Билошевский к перерыву заработал две жёлтые, досрочно покинув поле. В общем, проблески надежды у болельщиков одесситов в отношении игры своей команды должны быть. Но пока всё выглядит довольно туманно.

В первом туре днепряне выдали с "Ворсклой" фантастическое зрелище по драматургии и развитию сюжета. Сейчас неприятный осадочек остался от того, что арбитры, похоже, прозевали два гола (по одному каждой из команд), забитых из офсайда. Но матч ведь уже не переиграешь, поэтому много времени уделять этой ситуации не стоит. К слову, "Днепр-1" также доигрывал вдесятером, потеряв из-за двух жёлтых капитана команды Сергея Логинова. И если "Черноморец" в меньшинстве только пропускал, то "Днепр-1" даже забивал и вырывал ничью.

Личные встречи

Единственный матч между этими командами состоялся в октябре 2017 года. Нынешний днепровский клуб лишь начинал свой путь в профессиональном футболе и выступал ещё во Второй лиге, а "Черноморец" цеплялся за шансы остаться в элите. В 1/8 финала Кубка Украины основное и дополнительное время завершилось без голов (0:0), а в серии пенальти верх взял "Днепр-1". В битве 11-метровых командам пришлось бить по 9 ударов. Не забили только трое: Логинов у СК дал в штангу, а Мартыненко и Люлька у "моряков" не переиграли вратаря.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Черноморец" - "Днепр-1"

Ставка на победу днепрян выглядит слишком очевидной. Мы прекрасно понимаем разницу в классе, а также опыте между оппонентами, поэтому практически не возникает сомнений, что команда Игора Йовичевича даже без своего коуча в технической зоне сможет сегодня выиграть. Поэтому предлагаю усложнить задачу в ставке на этот поединок. Кроме победы номинальных гостей, но формальных хозяев, можно взять в придачу тотал. Вряд ли этот поединок вместит в себе всего один гол, ведь "Днепр-1" не играет прагматично, а всегда бежит вперёд. Это должно нам подарить голевое зрелище, но, возможно, ярким оно будет только для СК

Ставка: Победа "Днепра-1" и тотал больше 1.5 за 1.95