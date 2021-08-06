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Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 августа 2021

Украина
(1 голосов)

Продлят ли "горняки" победную серию?

Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 августа 2021

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем очном матче между "Шахтером" и "Александрией" случилось неординарное событие. Проще говоря, сенсация. Коллектив Шарана на своем поле обыграл на тот момент уже экс-чемпиона Украины, который не мог прийти в себя после потери титула. В тот день блистали Шастал и Гречишкин, а Владимир Богданович был вне себя от радости после столь громкой победы. С того времени много изменилось.

В "Шахтер" из Италии прибыл Роберто де Дзерби, в "Александрии" Шаран уступил место для Юрия Гуры, "горняки" не пожалели 40 миллионов евро на трансферы, а "горожане" серьезно изменили состав, отпустив многих лидеров уже минувших дней. Но одна вещь, мы уверены, осталась на месте - "Александрия" всегда умела давать бой "горнякам". Вице-чемпиону не стоит ожидать легкой прогулки и на этих выходных.

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"Шахтер" 19:30 "Александрия"

Favbet-лига. 3-й тур
7 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: В. Новохатний
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Донецкий клуб пока идет по сезону без потерь. В трех матча "горняки" трижды праздновали победу, причем это были, как относительно спокойные пиршества из-за павших "Ингульца" и "Львова", так и вымученная виктория в игре с "Генком". В Бельгии игроки "Шахтера" оставили немало сил, нервов, проявили характер и победили 2:1. Впереди ответная встреча в Киеве, но прежде всего нужно думать об "Александрии". Оба матча будут не из простых.

Помимо победного результата, из Бельгии приехали и плохие новости. Травму в матче вторника получил Манор Соломон, из-за чего две недели не сможет помочь команде. Прогнозируем, что в субботу на его месте окажется Михаил Мудрик. Рискованно? Да, но нужно ведь делать на него ставку. Тем более, что на сборах ему доверяли.

И это не все изменения. По нашему мнению, с первых минут выйдут Марлос и Патрик, дав отдохнуть Педриньо и Тете, а на левом крыле обороны появится либо Исмаили, либо Корниенко. Нет уверенности, что бразилец готов играть больше получаса, потому сделаем ставку на Виктора.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Марлос, Патрик, Мудрик - Траоре

"Александрия":

Тренер новый - нестабильность старая. Таким предложением опишем старт сезона в исполнении "Александрии". Юрий Гура собрал за лето относительно неплохую команду, в которой хватает молодых исполнителей. В первом туре была повержена "Заря", однако спустя одну неделю случилось фиаско в Ужгороде. Там "горожане" проиграли "Минаю". Согласитесь, тяжело объяснить подобную метаморфозу. Возможно имела место недооценка, причем неясно с чьей стороны - "Зари" в первом туре или "Александрии" во втором.

Нет сомнений, что Юрий Гура внесет несколько изменений в стартовый состав своей команды. Предположим, что свое место получат Одарюк и Спинелли, которые неплохо вошли в игру против "Миная". Под вопросом остается готовность еще одного летнего новичка - Сергея Рыбалко. Ранее наставник "Александрии" говорил, что он должен быть готов к третьему туру, но шансов, что опытный полузащитник появится с первых минут почти нет.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Дрышлюк, Демченко - Одарюк, Ковалец, Шастал - Спинелли

Цифры и факты

  • 29 раз. Именно столько "Шахтер" и "Александрия" пересекались между собой в рамках украинского первенства и национального кубка. Преимущество на стороне "горняков", которые успели победить 22 раза. Дважды викторию праздновали "горожане", пять раз была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 55:23
  • "Шахтер" не обыгрывал "Александрию" в трех последних матчах - две ничьих и поражение
  • Исходя из турнирной таблицы, "горняки", вместе с "Десной" - две лучшие команды чемпионата. Коллектив де Дзерби дважды победил в двух первых турах, забив при этом пять раз. Был также пропущен один гол
  • С 21-го февраля "горняки" не играют вничью в рамках УПЛ - десять побед, четыре поражения
  • Лучший бомбардир в составе двух команд - Лассина Траоре. Летний новичок забил по голу в каждом из матчей УПЛ
  • "Александрия" до сих пор не проводила домашние матча. Причина - замена поля на стадионе "Ника". Порадовать своих болельщиков домашним поединком они смогут лишь в седьмом туре, когда к ним в гости приедет "Ингулец"

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 2 2 0 0 5-1 +4 6 0
7 Александрия 2 1 0 1 1-1 0 3 0

Последние очные встречи

УПЛ, 23-й тур, 25.04.2021
"Александрия" - "Шахтер" 2:0
Голы: Гречишкин 44 (п), Шастал 54

УПЛ, 10-й тур, 21.11.2020
"Шахтер" - "Александрия" 1:1
Голы: Додо 47 - Банада 53

УПЛ, 32-й тур, 19.07.2020
"Александрия" - "Шахтер" 2:2
Голы: Довгий 89, Банада 90 - Тете 24, Соломон 32

УПЛ, 27-й тур, 20.06.2020
"Шахтер" - "Александрия" 3:2
Голы: Тайсон 13 (п), Тете 60, 78 - Банада 48, Третьяков 51 (п)

"Шахтер" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. "Горняки" подходят к матчу в статусе явного фаворита. Уровень мастерства футболистов и психологическое состояние сейчас именно на стороне хозяев, а потому, с большой долей вероятности, свои три очка они возьмут. Главная проблема де Дзерби перед субботней игрой - правильное распределение ресурсов. Игроки "Шахтера" сейчас должны играть по графику "два в неделю", а потому ротации точно не избежать. От "Александрии" мы ждем боевого настроя, характера и борьбы, но пока видно, что Юрию Гуры, даже несмотря на наличие ряда хороших игроков, нужно еще много трудиться, дабы собрать целостный коллектив. В нынешних кондициях "Шахтеру" противостоять будет непросто.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (32)
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DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 21:06
Лучший крот - дохлый крот!
Ответить
+2
-3
DesnaUA (Чернигов)
06.08.2021 в 21:03
Дави кротов!
Ответить
+2
-3
ZNAK_VOPROSA
06.08.2021 в 21:51
Прыщи дави свои, дырявый
Ответить
+1
0
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:58
Аоекс 68 - снинь тварь вонючая!
Ответить
+2
-2
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 20:58
он больной,не обращай внимания
Ответить
+1
-2
aleks68
06.08.2021 в 21:23
е.....о прикройте убогие.ваше дело молча сосать и не гавкать.
+1
-1
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:50
Надеюсь, что эти чмыпи вонючие из даунецка выше 6 места не поднимутся в этом сезоне!
Ответить
+2
-2
aleks68
06.08.2021 в 20:58
6 место предел для днепр-1.полечи голову е......й. и поставь себе клизму уё.....к
Ответить
+1
-2
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 21:00
6 место - это сахтёловское в этом сезоне!
+1
-2
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 21:01
Правы фанаты ДК! В шахту! В шахту! В шахту!
+2
-2
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:48
Дай Бон - сгинут чмыри даунецкие!!! Днепр - это Украина!!! А сахтёл - это ни кому не нужная фуйня!!!
Ответить
+3
-1
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 20:50
100%
Ответить
+3
-1
aleks68
06.08.2021 в 20:59
два петуха в паре.можете отсосать друг у друга
+2
-3
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:39
Самая всеми не любимая команда УПЛ!!! Может это.. в русский мир вернуться?
Ответить
+3
-1
aleks68
06.08.2021 в 20:40
и ещё один.
Ответить
+1
-4
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:37
Шахтёр - параша! Победа будет наша!!!
Ответить
+2
-2
aleks68
06.08.2021 в 20:39
ещё одно е.......е на голову.пойди полечись тупое чмо
Ответить
+1
-3
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:39
Сам ты чмо прорусское!!!
+2
-1
aleks68
06.08.2021 в 20:41
"патриот"занюханный не гавкай.днепр как всегда в .опе.
+1
-3
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:51
Сахтёл - параша! Победа - будет наша!!!
+2
-1
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:54
Я вспоминаю 2006 год... Играем с кротами вонючими... И эти ублюдки привезли супорт из малолеток, которые бегали вокруг стадиона, как подорваные, и пытались наших ребят зацепить... Слава Богу - троих уёбков - положили!
+3
-1
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 20:49
Ненавижу кротов
Ответить
+2
-1
aleks68
06.08.2021 в 20:55
кто бы сомневался тупой долб....б
+1
-2
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:56
Кроты - 3.14 расы!!!
+1
-2
aleks68
06.08.2021 в 21:24
в зеркало посмотри уё....к
+1
-1
ZNAK_VOPROSA
06.08.2021 в 21:52
Можешь пойти об этом мамке рассказать
0
0
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 20:26
Удачи Оленям!Вся Украина против команды у которой 1,5 украинцев в составе.Играть макс.жестко и стараться забить 1 гол и автобус.Удачи Алексам!!!Слава Украине!
Ответить
+2
-3
aleks68
06.08.2021 в 20:38
пойди подмойся придурок и не гавкай.ты и так в дерьме со своими прогнозами по самые уши.вчера колос показал "класс" с украинцами в составе.Украине глубоко начхать на твою гнилую писанину.можешь тявкать дальше моська.ты родился таким е.......м?
Ответить
+2
-2
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:42
Шахта - параша!!! Украине и украинцам глубоко начхать на ваш вонючий черномордый сахтёл!!! Сгиньте твари!!!!
+3
-2
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 20:44
"Нужно поднимвть тариф на свет" - подумал АхСветов!
+2
-1
aleks68
06.08.2021 в 20:44
утони в дерьме гниль.вонючий-это твой днепр-1ни на что не спосособный колхоз с немеряными понтами..
+2
-2
aleks68
06.08.2021 в 20:45
куда ты идиот денешься-потявкаешь и заплатишь
+1
-2


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