Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 августа 2021

В последнем очном матче между "Шахтером" и "Александрией" случилось неординарное событие. Проще говоря, сенсация. Коллектив Шарана на своем поле обыграл на тот момент уже экс-чемпиона Украины, который не мог прийти в себя после потери титула. В тот день блистали Шастал и Гречишкин, а Владимир Богданович был вне себя от радости после столь громкой победы. С того времени много изменилось.

В "Шахтер" из Италии прибыл Роберто де Дзерби, в "Александрии" Шаран уступил место для Юрия Гуры, "горняки" не пожалели 40 миллионов евро на трансферы, а "горожане" серьезно изменили состав, отпустив многих лидеров уже минувших дней. Но одна вещь, мы уверены, осталась на месте - "Александрия" всегда умела давать бой "горнякам". Вице-чемпиону не стоит ожидать легкой прогулки и на этих выходных.

"Шахтер" 19:30 "Александрия"

Favbet-лига. 3-й тур

7 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: В. Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Донецкий клуб пока идет по сезону без потерь. В трех матча "горняки" трижды праздновали победу, причем это были, как относительно спокойные пиршества из-за павших "Ингульца" и "Львова", так и вымученная виктория в игре с "Генком". В Бельгии игроки "Шахтера" оставили немало сил, нервов, проявили характер и победили 2:1. Впереди ответная встреча в Киеве, но прежде всего нужно думать об "Александрии". Оба матча будут не из простых.

«Александрия» – следующая! Готовимся к субботнему матчу в Киеве!



Новости «Шахтера» и все фото с тренировки: https://t.co/cFyP2rvzuS.



Билеты на игру 7 августа на НСК «Олимпийский»: https://t.co/jm1c9JLPaX.#Shakhtar #ШахтерАлександрия pic.twitter.com/9j7TRqePJo — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2021

Помимо победного результата, из Бельгии приехали и плохие новости. Травму в матче вторника получил Манор Соломон, из-за чего две недели не сможет помочь команде. Прогнозируем, что в субботу на его месте окажется Михаил Мудрик. Рискованно? Да, но нужно ведь делать на него ставку. Тем более, что на сборах ему доверяли.

И это не все изменения. По нашему мнению, с первых минут выйдут Марлос и Патрик, дав отдохнуть Педриньо и Тете, а на левом крыле обороны появится либо Исмаили, либо Корниенко. Нет уверенности, что бразилец готов играть больше получаса, потому сделаем ставку на Виктора.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Марлос, Патрик, Мудрик - Траоре

"Александрия":

Тренер новый - нестабильность старая. Таким предложением опишем старт сезона в исполнении "Александрии". Юрий Гура собрал за лето относительно неплохую команду, в которой хватает молодых исполнителей. В первом туре была повержена "Заря", однако спустя одну неделю случилось фиаско в Ужгороде. Там "горожане" проиграли "Минаю". Согласитесь, тяжело объяснить подобную метаморфозу. Возможно имела место недооценка, причем неясно с чьей стороны - "Зари" в первом туре или "Александрии" во втором.

Нет сомнений, что Юрий Гура внесет несколько изменений в стартовый состав своей команды. Предположим, что свое место получат Одарюк и Спинелли, которые неплохо вошли в игру против "Миная". Под вопросом остается готовность еще одного летнего новичка - Сергея Рыбалко. Ранее наставник "Александрии" говорил, что он должен быть готов к третьему туру, но шансов, что опытный полузащитник появится с первых минут почти нет.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Дрышлюк, Демченко - Одарюк, Ковалец, Шастал - Спинелли

Цифры и факты

29 раз. Именно столько "Шахтер" и "Александрия" пересекались между собой в рамках украинского первенства и национального кубка. Преимущество на стороне "горняков", которые успели победить 22 раза. Дважды викторию праздновали "горожане", пять раз была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 55:23

"Шахтер" не обыгрывал "Александрию" в трех последних матчах - две ничьих и поражение

Исходя из турнирной таблицы, "горняки", вместе с "Десной" - две лучшие команды чемпионата. Коллектив де Дзерби дважды победил в двух первых турах, забив при этом пять раз. Был также пропущен один гол

С 21-го февраля "горняки" не играют вничью в рамках УПЛ - десять побед, четыре поражения

Лучший бомбардир в составе двух команд - Лассина Траоре. Летний новичок забил по голу в каждом из матчей УПЛ

"Александрия" до сих пор не проводила домашние матча. Причина - замена поля на стадионе "Ника". Порадовать своих болельщиков домашним поединком они смогут лишь в седьмом туре, когда к ним в гости приедет "Ингулец"

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 2 2 0 0 5-1 +4 6 0 7 Александрия 2 1 0 1 1-1 0 3 0

Последние очные встречи

УПЛ, 23-й тур, 25.04.2021

"Александрия" - "Шахтер" 2:0

Голы: Гречишкин 44 (п), Шастал 54

УПЛ, 10-й тур, 21.11.2020

"Шахтер" - "Александрия" 1:1

Голы: Додо 47 - Банада 53

УПЛ, 32-й тур, 19.07.2020

"Александрия" - "Шахтер" 2:2

Голы: Довгий 89, Банада 90 - Тете 24, Соломон 32

УПЛ, 27-й тур, 20.06.2020

"Шахтер" - "Александрия" 3:2

Голы: Тайсон 13 (п), Тете 60, 78 - Банада 48, Третьяков 51 (п)

"Шахтер" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. "Горняки" подходят к матчу в статусе явного фаворита. Уровень мастерства футболистов и психологическое состояние сейчас именно на стороне хозяев, а потому, с большой долей вероятности, свои три очка они возьмут. Главная проблема де Дзерби перед субботней игрой - правильное распределение ресурсов. Игроки "Шахтера" сейчас должны играть по графику "два в неделю", а потому ротации точно не избежать. От "Александрии" мы ждем боевого настроя, характера и борьбы, но пока видно, что Юрию Гуры, даже несмотря на наличие ряда хороших игроков, нужно еще много трудиться, дабы собрать целостный коллектив. В нынешних кондициях "Шахтеру" противостоять будет непросто.