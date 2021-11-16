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Украина - Сербия. Анонс и прогноз на матч квалификации Евро U-21
Команда Ротаня продолжает борьбу за выход в финальную часть
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Украина U-21 - Сербия U-21
Отбор Евро-2023 U-21
Главный арбитр - Адам Форкош (Венгрия)
Ассистенты: Болаж Серт и Теодорос Георгиу (оба - Венгрия)
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Украина U-21: кадровые новости
Руслану Ротаню нужно будет найти замену Назаренко на правом фланге полузащиты. Вариантов несколько: от перевода в эту зону Вьюнника и таким образом освобождения места в атаке для Алефиренко/Кухаревича до выхода справа Очеретько. В целом, состав украинской молодёжки в последних матчах стал достаточно стабилен: тренерский штаб сейчас велосипед не выдумывает, а просто доверяет одной обойме игроков. Это в том числе стало приносить результат.
Ориентировочный состав молодёжной сборной Украины (слева - направо): Трубин - Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч - Бондаренко, Крыськив - Мудрик, Судаков, Очеретько - Вьюнник.
Статистика команд
Если брать только официальные матчи, то у украинской молодёжки на данный момент серия из четырёх кряду побед. Однако статус соперников оставляет вопросы: Румыния, Северная Ирландия, Армения и Ферерские острова. При этом, только в одном поединке за это время получилось выиграть с разницей более чем в один мяч. Если сравнивать с предыдущим отбором, то нынешний однозначно можно занести в плюс, ведь мы пока проиграли только однажды (французам) и удерживаем вторую строчку в таблице. С другой стороны, в прошлой игре нам не удалось удержать традиционную для нас минимальную победу в один гол над Северной Македонией - во втором тайме пропустили и довольствовались только мировой.
Сербы пока проваливают нынешний отбор. Единственная победа была над абсолютным аутсайдером группы, Арменией, проигравшей уже четыре поединка кряду. Даже Фареры чаще набирают очки и распологаются выше в таблице. Это привело к тому, что по итогам октябрьских игр руководство сербской федерации приняло решение расстаться со Звонко Живковичем, а вместо него назначить на должность рулевого молодёжки Александра Рожича. Но результат мгновенно не пришлёл: в первой игре ноября сербы дома играли против фарерцев и преимущество во владении мячом в свою пользу не смогли материализовать, расписав лишь нулевую ничью.
Турнирная таблица
Наши ребята продолжают уверенно удерживать вторую строчку, , опережая северных македонцев и фарерских островитян на четыре балла. Франция находится на расстоянии вытянутой руки, но после того крупного поражения, которое нам нанесли "Ле блё" говорить о борьбе за первую позицию как-то не приходится. Для сербов этот отбор пока складывается неудачно: на экваторе дистанции они уступают даже Фарерским островам.
Личные встречи
Единственный официальный матч между командами был сыгран в первом круге текущего отбора. На поле соперника мы выиграли в один гол, а победный мяч на свой счёт записал Дмитрий Крыськив. Остальные три встречи были товарищескими и завершились вничью: 1:1, 2:2 и 0:0.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч Украина - Сербия
Руслан Ротань накануне делился своими впечатлениями от игры с Северной Македонией и подтвердил, что команда под его руководством выступает неровно и без стабильности на протяжении матча. Это в целом обычная ситуация для молодёжных сборных, но по результатам это бьёт существенно. В первом круге у сербов мы выиграли, реализовав свой шанс и не позволив ничего создать сопернику. Сейчас футбол также будет идти до гола. Наши ребята в первой половине отбора показывали более содержательный футбол. Но вы же понимаете, что в этой команде Ротаня на сто процентов уверенным ни в чём нельзя быть.
Ставка: победа Украины с преимуществом в один гол за 3.6
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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