Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 ноября 2021

Евгений Селезнев. Как много всего в этом имени для украинского болельщика. Говорят, что в погоне за рекордом Селезнев мотивирован в каждом матче, но есть один соперник, с которым он давно мечтал встретиться. Да, речь о "Колосе", в составе которого он отыграл полгода, а после был выставлен за дверь. Его "Минай" должен был принимать ковалевцев еще в августе, но встречу перенесли. И вот сейчас время пришло. Селезнев сыграет против экс-команды и будет надеяться отомстить. Предполагаем, что он, как никто другой, ждал этой битвы.

"Минай" 14:00 "Колос"

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24 ноября, Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Минай":

Закарпатский клуб проведет второй подряд домашний поединок. На прошедших выходных они принимали "Ингулец", сыграв с боевым счетом 2:2. Коллектив Леонова пропустил первым, но после забил дважды. Один из двух точных ударов нанес Селезнев, который прервал сверхдолгую засуху. Увы для "Миная", победу удержать не удалось. Пропустив гол в концовке, "Ингулец" вырвал ничью, а "Минай" вынужден был довольствоваться одним балом.

Красную карточку на прошедших выходных получил опорник Месхи. Благо для Леонова, вернувшихся футболистов будет куда больше. Снова в строю Ахмедзаде, Кулиев и Матич, каждого из коих мы будем ждать с первых минут. Также вероятно, что Хахлева переведут ближе к опорной зоне, а на левый фланг атаки вернут Байдала.

Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Матич, Горин, Синегуб - Хахлев, Петрусенко - Ахмедзаде, Кулиев, Байдал - Селезнев

"Колос":

Если "Минай" свою победу упустил, то ковалевцы на выходных взяли максимум. Подопечные Вышняка шокировали на выезде "Десну", взяв три очка в Чернигове. Волынец творил чудеса на ленточке, а Ситчинава наконец-то забил первый гол за "бело-черных". Интересно, что даже в меньшинстве "северяне" смотрелись интереснее, а "Колос" местами просто выживал. И выжил.

Кариока получил красную в конце игры против "Десны", а потому Вышняку придется обходиться без него. И без Богданова, которого можно смело называть лидером центра поля. Вероятно, его в старте заменит Костышин, а Лысенко, отсидевший дисквалификацию, займет законное место на острие. Или же стоит там ожидать героя выходных - Ситчинаву? Выбор у наставника будет.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Новак, Петров, Черноморец - Милько, Задоя - Чурко, Костышин, Ильин - Лысенко

Цифры и факты

"Минай" и "Колос" дважды пересекались в прошлом сезоне УПЛ. На этом история их встреч заканчивается. В обоих случаях победу никто добыть не сумел - 2:2 в Ковалевке, 0:0 в Ужгороде

Закарпатцы не побеждают в УПЛ на протяжении 13 игр кряду - шесть ничьих и семь поражений

Ковалевцы не играют вничью в 11 матчах подряд - три победы и восемь поражений

"Минай" и "Колос" - наименее забивные команды нынешнего сезона. Закарпатцы забили десять голов, ковалевцы - девять

Лучший бомбардир в истории "Миная", Анатолий Нуриев, сейчас выступает за "Колос". Всего на его счету 38 точных ударов в составе закарпатцев

Свой 20-й гол в украинском чемпионате может забить Сергей Мякушко

Лысенко, Горин, Ахмедзаде, Байдал и Вишневский забивали в этом сезоне УПЛ дважды. Это лучший показатель на две команды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 10 Колос 14 4 2 8 9-21 -12 14 0 15 Минай 14 1 6 7 10-22 -12 9 0

Статистика команд

"Минай":

"Колос":

Очные встречи

"Минай" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Колос" от UA-Football

Ничья 0:0. Две худшие атаки первенства встречаются в перенесенном матче, который вряд ли сейчас кому-то нужен. Кажется, звезды сошлись. Мы не верим, что кто-то решит рискнуть побежать вперед, чтобы, цитируя классика, уйти на щите либо со щитом. Куда полезнее будет взять один дополнительный бал, тем самым расписав выгодную мировую. А потому предположим, что "Минай" и "Колос" сыграют в нулевую ничью.