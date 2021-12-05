Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 декабря 2021

Двух мнений быть не может - "Днепр-1" был лучшим в ноябре. Три победы в трех матчах, в том числе над непростой "Александрией" и могучей "Ворсклой". Разгром последних точно войдет в летопись еще молодого клуба, поскольку пять голов полтавчане не пропускали давно. Но Довбик, Гуцуляк и прочие справились, победили и теперь имеют все шансы уйти зимовать на третьем месте. Нужно просто обыграть "Черноморец", а после - "Мариуполь". Справятся ли они с первой миссией? Давайте разбираться.

"Днепр-1" 19:30 "Черноморец"

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6 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Н.Балакин

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Днепр-1":

До старта 17-го тура днепряне единолично шли на третьем месте в таблице. Победа "Зари" немного усложнила жизнь команде, однако три очка в понедельник могут поправить положение. В целом, под конец года коллектив Йовичевича радует. Красивая игра в паре с победами над непростыми командами показали, что "Днепр-1" дорос до того, чтобы бороться за статус третьей силы УПЛ. Осталось не потерять запал.

Перемога у 1/8 фіналу Кубка! Наступний матч — шостого грудня в Одесі проти Чорноморця. pic.twitter.com/Td3XEkyjEG — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) December 2, 2021

На неделе днепряне прошли в кубке "ЛНЗ", но, так как там был задействован по большей мере резерв, в понедельник хорватский коуч сможет пустить в бой своих лучших бойцов. Будут ли изменения в сравнении с игрой против "Ворсклы"? А зачем? Все прошло идеально, а потому Йовичевичу ничего изобретать не придется.

Ориентировочный состав: Кожукару - Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Гуцуляк, Джурасек, Назаренко - Довбик

"Черноморец":

Иногда складывается впечатление, что одесситы на тренировках учатся только атаковать. Ибо их игра у своих ворот каждую неделю вызывает немало вопросов. На прошлой неделе "моряки" неплохо на своем поле сыграли с "Десной" впереди, но пропустили странный гол, проиграв из-за этого с минимальным счетом. Коллектив Мороза находится у самой зоны вылета и вряд ли сможет что-то исправить в двух последних матчах.

Особых кадровых проблем у "Черноморца" нет, но не факт, их тренер сможет обойтись без изменений. Прогнозируем, что в оборону вернется Дубко, дабы сыграть в паре с Биловаром, а Исаенко окажется на позиции единственного форварда вместо Ваната. Последний пока смотрится блекло, и даже несколько забитых не особо спасают.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Биловар, Дубко, Вантух - Михайленко, Вачиберадзе - Цитаишвили, Смирный, Авагимян - Исаенко

Цифры и факты

"Днепр-1" и "Черноморец" дважды пересекались на футбольном поле, причем между этими встречами прошло четыре года. В 2017-м в рамках кубка стороны не забивали, но днепряне были лучше в серии пенальти. В первом круге нынешнего сезона коллектив Йовичевича победил 3:0

Самые внимательные читатели могли заметить, что игра пройдет в Одессе, несмотря на то, что "Днепр-1" - номинальный хозяин поединка. Все дело в том, что в первом круге стороны сыграли в Днепре, пришло время отдавать должок

"Днепр-1" не играет вничью в 15-ти поединках кряду - 11 побед и четыре поражения

У коллектива Йовичевича четыре подряд победы в УПЛ. Разница голов - 14:2

25-й гол в рамках УПЛ может забить Сергей Кравченко, 15-й - Евгений Смирный, десятый - Марио Чуже

Артем Довбик - лучший бомбардир на две команды. В нынешнем сезоне он отличился 12 раз, лидируя в гонке бомбардиров. Ванат и Авагимян трижды забили за одесситов

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Днепр-1 16 11 1 4 29-16 +13 34 0 13 Черноморец 16 2 5 9 17-36 -19 11 0

Статистика команд

"Днепр-1":

"Черноморец":

Очные встречи

"Днепр-1" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 3:1. Одесситы могут хорошо сыграть в атаке, могут, при нормально реализации, даже забить гол, вот только вряд ли им это поможет. Днепряне на ходу и не теряют очки против команд из нижней части таблицы. Вряд ли эта традиция будет нарушена в этот раз. Уверенная победа коллектива Йовичевича в номинально домашнем матче - это наша ставка.