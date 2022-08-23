Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 августа 2022

Год назад, летом 2021-го, одесский "Черноморец" и ровенский "Верес" возвращались в УПЛ после переаттестации в Первой лиге. Сыгранные полгода у команд получились разными. "Моряки" хотели быть яркими, но на одном юношеском задоре выехать не удалось - место возле зоны вылета. Ровенчане делали ставку на проверенных ребят, уверенно смотрелись в обороне, сумев выгрызть себе место в середине таблицы. Предполагать как бы команды финишировали, доиграй мы сезон, смысла особого нет. История сослагательного наклонения не терпит.

Спустя огромную паузу, длинною в восемь месяцев, "Черноморец" и "Верес" проводят официальный матч. Предположить, как игра завершится на сей раз будет непросто, но предсезонка и трансферная кампания дали определенную пищу для размышлений. Давайте же вместе её переварим и сделаем выводы.

"Черноморец" 15:00 "Верес"

VBET-лига. 1-й тур

23 августа, Киев, УТК им. Банникова

Арбитр: Н.Балакин

Трансляция: "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Черноморец":

Мировая история знает два пути развития: эволюционный и революционный. За последний год одесский клуб пережил сразу три революции. Загибайте пальцы:

Лето 2021-го - в "Черноморце" решают сделать ставку на молодых воспитанников "Динамо" и тренера молодежной команды киевлян.

- в "Черноморце" решают сделать ставку на молодых воспитанников "Динамо" и тренера молодежной команды киевлян. Зима 2021-го - смена владельца и вектора развития. Клуб возвращает Григорчука и совершает крутые трансферы. Ожидания большие.

- смена владельца и вектора развития. Клуб возвращает Григорчука и совершает крутые трансферы. Ожидания большие. Весна-лето 2022-го - из-за войны почти все легионеры покидают команду, делается ставка на украинцев, однако состав выглядит не до конца сбалансированным.

Всего год, а сколько событий, не правда ли. К новому сезону одесситы подходят с самым возрастным составом лиги (год назад все было иначе) и с проверенным наставником, с которым в прошедшем десятилетии играли в еврокубках. Сборы не дали ответов на то, что ждать от Романа Иосифовича, а потому мы ждем официальных игр, дабы увидеть в деле очередной "новый Черноморец".

На знаменитом турнире Winter Cup, который зимой организовывали каналы "Футбол", Григорчук наигрывал схему 4-3-3. Да, много имен с того времени изменилось, однако мы предположим, что коуч продолжит делать ставку на данную расстановку. В центре поля ожидаем опытный треугольник Кравченко - Политыло - Бобко, а на острие Александра Гладкого. У клуба есть проблемы с центральным нападающим, а потому, по нашему мнению, опытный форвард начнет сезон основным исполнителем.

Ориентировочный состав: Паст - Путря, Ермаков, Джеймс, Селин - Кравченко, Политыло, Бобко - Брагару, Гладкий, Кузык

"Верес":

Одесса - морской город, здесь случается шторм. Ровно - это о другом, а потому и последние месяцы "Верес" провел куда спокойнее (если такое еще применимо). Да, у Вирта все еще один из самых дешевых составов в лиге, но главное, что под рукой у тренера много опытных исполнителей. Хватает потерь (ушли Солдат, Петько, Полюлях, Гончаренко, Панасенко), но им есть замена.

Центр обороны готов закрыть опытный Курко, братья Шарай добавят креатива впереди и позволят Вирту ротировать состав, а Гагун и Квасный - добротные футболисты для фланговых исполнителей. Да, звездных фамилии минимум, но "Верес" никогда за таким и не гнался. Задача игроков - играть надежно и организованно. Остальное придет.

Прошлый сезон ровенчане начали схемой 4-4-2, однако после Вирт перешел на 4-2-3-1, так и закончив полугодие. Причиной смены вектора стали травмы некоторых исполнителей, однако сейчас с этим должно быть спокойнее. Потому мы рискуем и ставим на откат тренера "Вереса" к любимым 4-4-2. Ибо Шестаков и Сергийчук умеют играть в паре.

Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Мирошник, Курко, Квасный - Е.Пасич, Кучеров, Клец, Г.Пасич - М.Шестаков, Сергийчук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА І В Н П М РМ О ЧІ - Верес 0 0 0 0 0-0 0 0 0 - Черноморец 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Верес":

Очные встречи

"Черноморец" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Верес" от UA-Football

Ничья 1:1. Прогнозировать первые туры нового сезона будет достаточно сложной задачей. Команды давно не играли, у каждого свои проблемы и переживания, а если, не приведи Бог, во время игры раздастся воздушная тревога, то все написанные на бумаге прогнозы можно будет порезать на кусочки и пустить по ветру. Поэтому давайте это отбросим и поговорим о футболе. "Верес" - более слаженная команда, однако по составу, как нам кажется, уступающая "Черноморцу". По крайней мере, в плане имен. Потому мы ждем немало борьбы, фолов, и даже опасных моментов. А по итогу, будет ничья, причем с обоюдным обменом голов.