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Львов - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 августа 2022
Луганчане в первой игре впечатлили, львовяне тур пропускали
Фото: Александр Приходько
Будущие оппоненты по-разному начали свой путь в новом сезоне. Пока "Заря" красиво обыгрывала грозную "Ворсклу", "Львов" пропускал игру против "Миная". Официальная причина так и не была донесена до народа, однако, если верить огромному ряду инсайдеров, у "львов" проблемы с комплектацией состава. Клуб не сумел вовремя собрать полноценную заявку на сезон, однако к матчу второго тура все удалось исправить. Но подготовился ли Дулуб к игре против "Зари"? Вопрос остается открытым.
"Львов" 13:00 "Заря"
VBET-лига. 2-й тур
27 августа, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр: А.Соловьян
Трансляция: "Setanta Sports"
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Последние новости и составы
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"Львов":
В отличие от всех остальных команд, "сине-золотым" пришлось на неделю дольше ждать своего возвращения после девятимесячной паузы. В прошлом сезоне "Львов" традиционно сменил наставника, назначив вместо Бессмертного белоруса Дулуба. Свою задачу наставник выполнил - всеми правдами и неправдами клуб удержался в элите. При этом, Дулуб сумел настроить игру в обороне, выбрав схему с тремя центральными защитниками.
На сайте УПЛ в заявке "Львова" числится всего 12 игроков, из которых сразу двое играют на позиции голкипера. Как Дулуб в принципе планирует формировать состав - вопрос открытый. Даже нам потребовалось немало времени, дабы примерно раскидать всех по позициям. Вышло примерно так.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Муравский, Крушинский, Давидов - Бусько, Мишенко, Васильев, Грисьо - Ременюк, Ныч, Бугай
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"Заря":
Лично нам пока не удалось дать окончательную характеристику команде ван Леувена. Всему виной хаотичные результаты. Мы успели похвалить "Зарю" за стильную победу над "Университатей", после было 0:3 против все тех же румын, после - уверенная победа над "Ворсклой" в первом туре. И как тут в принципе можно сложить цельную картину? Пока точно можно сказать одно - новый тренер "Зари" пытается учить команду играть в быстрый футбол, широко используя фланги. За таким интересно наблюдать.
August 24, 2022
Говорят, уже с первого сентября Кабаев должен стать футболистом киевского "Динамо". Правда никакой информации о его досрочном уходе не поступало, а потому мы ждем его с первых минут в игре против "Львова". В целом, не исключаем того, что ван Леувен освежит несколько позиций, особенно что касается центра поля и атаки. Забивший дубль Безбородько, за луганчан больше не сыграет - "Колос" отозвал того из аренды. А значит, ждем Русина.
Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Смиян - Назарина, Мишнев, Булеца - Кристиан, Русин, Кабаев
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧІ
|1
|Заря
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|0
|0
|3-1
|+2
|3
|0
|-
|Львов
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Статистика команд
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"Львов":
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"Заря":
Очные встречи
"Львов" - "Заря": трансляция матча
"Львов" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Заря" от UA-Football
Победа "Зари" 3:1. В последнем очном матче "львы" сумели удивить общественность, обыграв луганчан на своем поле. Может ли это повториться? Да. Повторится ли? Маловероятно. "Заря" недавно продемонстрировала, что находится в хорошей форме, в то время как у "Львова" проблемы начались еще до начала сезона. Да и состав луганчан пока смотрится куда качественнее и целостнее, чем у будущего оппонента. А потому мы ставим на уверенную победу гостей.
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