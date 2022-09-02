Рух - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 сентября 2022

Четыре очка в двух поединках при нуле пропущенных голов. "Шахтер" выдал далеко не худший старт сезона, однако эксперты и болельщики говорят о том, что команде пока не просто справиться с потерей легионеров и сменой тренера. В третьем туре, в очередной раз перестраивающихся "горняков", на своем поле примет "Рух", у которого проблем сейчас куда больше. Правда иногда бывает, что именно на игры против фаворитов андердоги настраиваются, выдают матч всей жизни и заставляют всех забыть о своих проблемах. Хотя обратных ситуаций история знает в разы больше.

"Рух" 17:00 "Шахтер"

VBET-лига. 3-й тур

2 сентября, Львов, стадион "Украина"

Арбитр:

Трансляция: "Setanta Sports" ("2+2"?)

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Последние новости и составы

"Рух":

Перед началом сезона руководство львовян присоединилось к четверке других клубов, создав оппозицию платному футболу (или единому телепулу, кому как удобнее). По этому вопросу до сих пор идут споры, однако за всем этим скрывается далеко не лучшее начало "Руха" на старте сезона. Против, при всем уважении, не самых сильных команд ("Металлиста" и "Колоса"), коллектив Кучука набрал зеро. Не знаем, насколько большим является кредит доверия наставника, однако ему и футболистам стоит напрячься - терпение у руководства невечное.

Под рукой у Кучука далеко не самая весомая заявка игроков, а потому даже при желании он не пойдет на серьезную ротацию. Но все же несколько изменений могут случиться. К примеру, в центр поля может вернуться опытный Довгий. Также не исключаем изменений в атаке - вполне возможно, что Притула подвинет с фланга Соломона-Отобора, заняв его место в старте.

Ориентировочный состав: Панькив - Сыч, Слюсар, Дидык, Лях - Довгий, Федорчук - Притула, Таллес, Бойчук - Климчук

"Шахтер":

"Горняки" Йовичевича вымучили свою победу над "Кривбассом" во втором туре, благодаря единственному голу Бондаренко в большинстве. На пресс-конференции наставник "Шахтера" заявил, что именно таким образом строятся настоящие команды. В будущем мы данное изречение проверим на практике, а пока же видно, что "горняки" только в самом начале своего пути - у игроков много желания, однако хладнокровия и тактической выучки не очень хватает.

✅ Швед ✅ Траоре

???? #РухШахтар



Заключне тренування «Шахтаря» перед матчем із «Рухом» у Львові.



Більше фото та новин команди: https://t.co/zMjwsf96N2.#Shakhtar pic.twitter.com/RfXATR7Uzf — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022

Накануне матча "Шахтер" таки вернул в Украину Марьяна Шведа, однако это далеко не главная кадровая новость. Несмотря на скепсис многих, Лассина Траоре остается с командой. Впечатлявший многих в прошлом сезоне форвард может стать тем, кто на дистанции сделает разницу. В первых турах было четко видно, что у "Шахтера" есть проблемы с наконечником. Далеко не факт, что африканец выйдет в старте, однако свою порцию игрового времени он должен будет получить.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Мудрик - Сикан

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Шахтер 2 1 0 0 1-0 +1 4 0 15 Рух 2 0 0 2 1-4 -3 0 0

Статистика команд

"Рух":

"Шахтер":

Очные встречи

"Рух" - "Шахтер": трансляция матча

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"Рух" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 1:0. Проблема "горняков" в играх против команд с низкой обороной никуда не делась. Сценарий будущего матча предсказать достаточно несложно, однако многое будет зависеть от того, кто и когда забьет первый гол. Если "Шахтер" сумеет быстро выйти вперед, то "Рух" ничего хорошего ждать не будет. С другой стороны, если львовяне сумеют удержать ничью до второго тайма (или даже выйти вперед), то здесь дрогнуть могут уже игроки гостей.

Как бы там ни было, по первым турам "Шахтер" оставил более целостное и приятное впечатление, а потому мы поставим на их минимальную победу в первом поединке третьего тура.