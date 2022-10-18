Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.10.2022

С момента переименования "Горняка" в "Кривбасс", клуб из Александрии стал одним из самых больших "доноров" для криворожцев. За последние полтора года маршрут в сто километров из КСК "Ника" до стадиона "Горняк" совершили Гордиенко, Семенов, Бухал, Устименко и Стецьков. Три из них могут выйти на поле во вторник. Их спортивная злоба на своем бывшем стадионе будет сейчас очень нужна Юрию Вернидубу, ведь "Кривбасс" остается одной из трех команд, которая в нынешнем чемпионате еще не побеждал. "Александрия" в свою очередь, когда сравнится по количеству матчей с другими участниками УПЛ, имеет прекрасную возможность замахнуться даже на третье место.

"Александрия" - "Кривбасс"

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18 октября. Александрия. КСК "Ника". Начало в 15:00

Главный арбитр - Владимир Новохатний

Ассистенты: Семен Шлончак та Владимир Высоцкий

Трансляция на ТВ - Setanta Sports+

Интернет-трансляция: MEGOGO, SWEET.TV, Setanta Sports и другие

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Александрия": последние новости

"Горожане" - единственный коллектив украинской Премьер-лиги, проведший всего пять матчей чемпионата на данный момент. Крайнюю официальную встречу подопечные Юрия Гуры проводили еще две недели назад против "Черноморца". После этого была перенесена встреча шестого тура с "Металлистом 1925", когда Киевская ОВА запретила проводить игру на "Олимпийском", а поединок седьмого тура против "Ингульца" александрийцы сыграли еще в августе экстерном.

Учитывая, что большинство команд нынешней УПЛ набирают кондиции по ходу, пауза могла пойти на пользу. Проводили ли подопечные Юрия Гуры какие-нибудь спарринги во время нее? Видимо, это известно только нашему ГУР, ведь клубный инстаграмм две недели только поздравлял работников клуба с днем ​​рождения, а также презентовал третью форму - в ней, к слову, буду играть против "Кривбасса".

Не исключено, что в центре поля с первых минут выйдет Ковалец, который уже должен был набрать минимальные кондиции. Также может продолжиться поиск оптимального партнера в центре защиты в пару с Бабогло. В целом, у хозяев выбор на каждую позицию, как для нынешней УПЛ, более чем широк.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева – направо): Билык – Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Рыбалка, Демченко – Третьяков, Ковалец, Калитвинцев – Кобзар.

"Кривбасс": последние новости

Криворожцы тоже не играли на выходных. Их встреча против "Черноморца" должна была состояться то ли в Одессе, то ли на Киевщине, но неадекваты из страны, которая в ближайшем будущем прекратит свое существование, ракетным террором изменили планы футболистам.

Неординарным это противостояние будет для Дмитрия Семенова, Тимура Стецькова и Дениса Устименко, ведь они перебрались в "Кривбасс" как раз из "Александрии", а двое последних из этого трио сделали это прошлым летом. "Конечно, этот матч для меня еще более важен и принципиален, - сказал Стецьков. - Но сейчас я игрок "Кривбасса" и буду выкладываться на сто процентов за эту эмблему и красно-белые цвета".

Дибанго дисквалифицирован, относительно восстановления после травмы Вернидуба-младшего тоже есть вопросы. Возможно, получит место на поле с первых минут и Устименко.

Ориентировочный состав "Кривбасса" (слева - направо): Сарнавский - Стецьков, Зотько, Ловрич, Якимец - Хомченовский, Семенов - Волошин, Татарков, Задерака - Хобленко.

Статистика команд

"Александрия" в этом сезоне уже успела познать как вкус побед, так и горечь поражений. Последняя была очень болезненна, ведь произошла в игре против "Металлиста", когда "горожане" в большинстве пропускали и проигрывали. В целом, к подопечным Юрию Гуре, как претендентам на еврокубки, есть вопросы едва ли не по каждому матчу. Но местами очень серьезно везло, когда удавалось вырывать не самые очевидные победы против "Миная" и "Черноморца". Расписывать что-то из разряда "а вот если бы" смысла нет, поэтому просто отмечаем характер "горожан" на последних минутах и ​​добавим, что от коллектива с таким подбором исполнителей хочется видеть большего.

Если абзацем выше была критика в адрес "Александрии", то справедливости ради нечего доброго говорить и о "Кривбассе". В четырех первых турах это вообще была не команда, а набор кассиров из ближайшего супермаркета, которые мяч видели только по выходным. Но в последних двух официальных встречах кардиомонитор коллектива Юрия Вернидуба из прямой наконец-то стал подавать хоть какие-то признаки жизни. Здесь также не будем использовать сослагательный способ и вспоминать удаление Дибанго против "Миная", и что было бы, если бы соперники доигрывали в равных составах. Но шансы на победу, думаю, у криворожцев в той встрече были выше средних.

Турнирное положение команд

Пауза немного пошатнула позиции александрийцев, но возможность все исправить еще будет: например, отставание до своего обидчика, "Металлиста", три очка, а сыграно по сравнению с харьковчанами на две встречи меньше. Аналогичная история с "Вереском". Поэтому команда Юрия Гуры за счет перенесенных игр вполне может побороться за третье место, учитывая, что стабильных претендентов кроме как раз "Металлиста" на нее пока не хватает.

"Кривбасс" немного оттолкнулся от дна, но до всплытия еще очень далеко. Сейчас криворожцы предпоследние, однако, как это часто бывает, в трясине таблицы плотность очень высока: каждый балл позволит подняться на две, три или даже четыре ступени вверх.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 6 6 0 0 17-2 +15 18 2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16 3 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 4 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 5 Верес 7 3 2 2 8-8 0 11 6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 8 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9 9 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7 11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6 12 ФК Львов 6 1 2 3 5-9 -4 5 13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2

Личные встречи

Некоторые статистические порталы сообщают, что "Александрия" и "Кривбасс" раньше пересекались в УПЛ, но это не совсем так. Давайте не забывать, что нынешняя команда из Кривого Рога создана на базе "Горняка", с которым александрийцы пересекались в нулевых и десятых на уровне Второй и Первой лиг. Сюда же сугубо теоретически можно добавить и два поединка "горняков" против "УкрАгроКома" - профессионального клуба из Головковки, который в свое время стал частью нынешней "Александрии". Но в такие заросли забираться не будем. Что касается встреч "Александрии" и "Горняка", то здесь преимущество за "горожанами", которое в шести играх ни разу не уступали и трижды побеждали.

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"Александрия" - "Кривбасс": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Александрия" - "Кривбасс" от UA-Футбол

Юрий Вернидуб получает удобного соперника для игры вторым номером, где его команды обычно добиваются успеха. "Александрия" уже исторически не умеет играть с мячом, доказав это, например, во встрече с "Металлистом". Да и неясно, в каких кондициях сейчас находятся "горожане", учитывая, что в трех крайних играх они выглядели, скажем так, не слишком эффектно. Правда, последнее можно в целом сказать и о "Кривбассе" в этом сезоне, но от матча к матчу очень маленькими шагами они прибавляли. Поэтому, если Вернидуб-старший не решит предложить сопернику атакующий футбол, то у криворожан есть шансы зацепиться за результат.

Ставка: "Кривбасс" с форой +1 за 1.6

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша