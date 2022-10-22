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Рух - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ 23.10.2022
Металлист 1925 выйдет на эту игру под руководством нового тренера
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Футбол – это не только о результате на табло. Например, "Рух" и "Металлист 1925" исповедуют две совершенно разные философии. Львовяне делают ставку на хайп своего президента, на мгновенные решения, а также на споры: с судьями, соперниками, Домом футбола – это уже вообще не важно. Все равно через месяц уже никто и не вспомнит, с кем на этот раз поссорился Григорий Козловский. У "Металлиста 1925" стратегия совсем другая: чаще смотреть в будущее, о владельцах почти ничего неизвестно, равно как и о контраверсионных вещах вокруг клуба. На фоне "Металлиста" Яролавского в Харькове его почти незаметно. Тем не менее, это не мешает М1925 жить, развиваться и иметь свою аудиторию.
"Рух" - "Металлист 1925"
Vbet-лига. 9-й тур
23 октября. Львов. "Арена Львов". Начало в 15:00
Главный арбитр – Ярослав Козык
Ассистенты: Евгений Данильченко и Владимир Жарий
Трансляция на ТВ - "УНИАН"
Интернет-трансляция: MEGOGO, SWEET.TV, FootballHub и другие
Текстовая трансляция -
"Рух": последние новости
"Рух" за первую часть чемпионата играл исключительно с командами из верхней части таблицы или представителями Украины в еврокубках, которые пока идут ниже восьмого места. Поэтому теперь для львовян начинается самое интересное. В ближайший месяц у команды Леонида Кучука М1925, "Ингулец", "Кривбасс", "Львов", "Черноморец" - хоть бери и выигрывай пять матчей подряд, подтягиваясь к еврокубковой зоне.
После дисквалификации возвращаются Роман и один из самых перспективных центрбеков УПЛ, Слюсар. Скорее всего, именно их выход в основе станет единственной ротацией в составе "желто-черных" по сравнению с состоявшимся в среду матчем против "Ворсклы".
Ориентировочный состав "Руха" (слева – направо): Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий – Мысык, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук.
"Металлист 1925": последние новости
В двух последних турах команда Валерия Кривенцова встречалась с, казалось, главными претендентами на вылет: "Минаем" и "Львовом". И сезона не прошло, чтобы этим клубам не прочили вылет или банкротство. Но харьковчане в этих двух встречах набрали всего один балл, не показав содержательной игры. Такие результаты привели к неприятным мыслям относительно дальнейших турнирных перспектив "Металлиста 1925", наверное, не только меня, но и руководство клуба. Меньше чем за сутки до поединка харьковчане
Год назад Андрей Борячук и Юрий Мартынюк выходили на поле в составе "Руха" против М1925. В воскресенье они могут сыграть против своей бывшей команды. Мартынюк как раз отдохнул посреди недели из-за дисквалификации, а вот по Борячуку есть вопросы, ведь с "Минаем" его не было даже в заявке. Другие изменения спрогнозировать невозможно, помня, что новая метла всегда метет иначе.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева - направо): Мозиль - Жичиков, Курило, Безуглый, Капинус - Мартынюк - Русин, Кравченко, Габелок, Ременюк - Пономарь.
Статистика команд
"Рух" на уровне УПЛ звезд с неба никогда не хватает. Их главная звезда вне поля: Григорий Козловский способен привлечь к себе внимание, хоть это в очки никак не конвертируется. Но в последнее время игра коллектива стала приобретать все более осмысленные краски. "Ворсклу" в мид-уик обыграли, а вот с "Днепром-1" неделю назад победу не удержали. Однако нашли в лице днепрян "точку конфликта", из которой можно снова развести срачи в украинском футболе. Но это не надолго, ведь известно, что президент "желто-черных" иногда впадает в состояние "врага Павелко": то он его
Харьковчанам пока не хватает стабильности. В активе есть неплохие игры против "Шахтера", "Колоса" или "Ворсклы", но в этом сезоне есть и очень вялая игра с "Черноморцем", второй тайм со "Львовом" или вся игра с "Минаем". Какое-то время просто чередовались победы с ничьими поражениями, но, например, в октябре М1925 еще не побеждал. А в гостях на уровне УПЛ крайняя победа произошла уже больше года назад: в Мариуполе.
Турнирное положение
За счет победы над "Ворсклой" в предыдущем туре львовяне смогли вылезти из зоны переходных матчей и забраться на одиннадцатую строчку таблицы. Но риск возвращения назад есть, если в случае поражения львовян свои матчи выиграют та же "Ворскла" и "Ингулец". "Металлист 1925" одной ступенью выше и делит восьмую-десятку строчки с "Динамо" и "Минаем". Также в случае собственной победы есть возможность обойти еще и "Колос" и подняться даже на седьмую позицию.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19-4
|+15
|19
|2
|Шахтер
|7
|6
|1
|0
|16-3
|+13
|19
|3
|ФК Александрия
|7
|5
|1
|1
|11-6
|+5
|16
|4
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11-9
|+2
|14
|5
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16-13
|+3
|13
|6
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|7
|Колос
|7
|3
|2
|2
|5-6
|-1
|11
|8
|Динамо
|6
|3
|0
|3
|8-9
|-1
|9
|9
|ФК Минай
|8
|2
|3
|3
|6-7
|-1
|9
|10
|Металлист 1925
|7
|2
|3
|2
|7-8
|-1
|9
|11
|Рух
|8
|2
|1
|5
|9-14
|-5
|7
|12
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9-13
|-4
|7
|13
|ФК Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|-8
|5
|14
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6-9
|-3
|4
|15
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2-7
|-5
|3
|16
|Черноморец
|7
|0
|2
|5
|4-12
|-8
|2
Личные встречи
Первое знакомство соперников произошло еще в 2018 году на уровне Первой лиги. Во втором по рангу дивизионе у оппонентов паритет: две ничьи и по одной победе. Почти аналогичная история из УПЛ. В течение недоигранного предыдущего чемпионата "Рух" и "Металлист 1925" встретились дважды и поделили очки. Даже разница мячей по итогам всех встреч у них одинаковая: у подопечных Леонида Кучука всего на один забитый больше.
"Рух" - "Металлист 1925": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Рух" – "Металлист 1925" от UA-Футбол
В первой версии прогноза на этот матч фаворитом считался "Рух". Но смена тренера – это всегда икс-фактор, который невозможно просчитать заранее. Обычно ротация на тренерском мостике приводит то всплеску положительных эмоций, поэтому не удивлюсь, если гости покинут Львов со щитом. Что касается ставки, то сделаю свой выбор в пользу высокой результативности. Львовяне уже не те, что год назад: для них победы 1:0 редкость (исключением стали только игры с "Ворсклой" и "Шахтером"). "Металлисту 1925" и в этом компоненте не хватало стабильности в начале текущего сезона, но в целом линия атаки у харьковчан далеко не последняя на уровне Премьер-лиги.
Ставка: тотал больше 2.5 за 2.0
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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