Рух - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ 23.10.2022

Футбол – это не только о результате на табло. Например, "Рух" и "Металлист 1925" исповедуют две совершенно разные философии. Львовяне делают ставку на хайп своего президента, на мгновенные решения, а также на споры: с судьями, соперниками, Домом футбола – это уже вообще не важно. Все равно через месяц уже никто и не вспомнит, с кем на этот раз поссорился Григорий Козловский. У "Металлиста 1925" стратегия совсем другая: чаще смотреть в будущее, о владельцах почти ничего неизвестно, равно как и о контраверсионных вещах вокруг клуба. На фоне "Металлиста" Яролавского в Харькове его почти незаметно. Тем не менее, это не мешает М1925 жить, развиваться и иметь свою аудиторию.

"Рух" - "Металлист 1925"

Vbet-лига. 9-й тур

23 октября. Львов. "Арена Львов". Начало в 15:00

Главный арбитр – Ярослав Козык

Ассистенты: Евгений Данильченко и Владимир Жарий

Трансляция на ТВ - "УНИАН"

Интернет-трансляция: MEGOGO, SWEET.TV, FootballHub и другие

Текстовая трансляция - UA-Футбол

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Рух": последние новости

"Рух" за первую часть чемпионата играл исключительно с командами из верхней части таблицы или представителями Украины в еврокубках, которые пока идут ниже восьмого места. Поэтому теперь для львовян начинается самое интересное. В ближайший месяц у команды Леонида Кучука М1925, "Ингулец", "Кривбасс", "Львов", "Черноморец" - хоть бери и выигрывай пять матчей подряд, подтягиваясь к еврокубковой зоне.

После дисквалификации возвращаются Роман и один из самых перспективных центрбеков УПЛ, Слюсар. Скорее всего, именно их выход в основе станет единственной ротацией в составе "желто-черных" по сравнению с состоявшимся в среду матчем против "Ворсклы".

Ориентировочный состав "Руха" (слева – направо): Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий – Мысык, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук.

"Металлист 1925": последние новости

В двух последних турах команда Валерия Кривенцова встречалась с, казалось, главными претендентами на вылет: "Минаем" и "Львовом". И сезона не прошло, чтобы этим клубам не прочили вылет или банкротство. Но харьковчане в этих двух встречах набрали всего один балл, не показав содержательной игры. Такие результаты привели к неприятным мыслям относительно дальнейших турнирных перспектив "Металлиста 1925", наверное, не только меня, но и руководство клуба. Меньше чем за сутки до поединка харьковчане объявили об увольнении Кривенцова , а его преемник должны представить завтра. Обратите внимание, на предыгровой тренировке (видео ниже) в кадр ни разу не попал тренерский штаб. Делаем вывод: либо мастерски скрывали нового специалиста, либо кто-то будет выполнять роль играющего тренера.

Год назад Андрей Борячук и Юрий Мартынюк выходили на поле в составе "Руха" против М1925. В воскресенье они могут сыграть против своей бывшей команды. Мартынюк как раз отдохнул посреди недели из-за дисквалификации, а вот по Борячуку есть вопросы, ведь с "Минаем" его не было даже в заявке. Другие изменения спрогнозировать невозможно, помня, что новая метла всегда метет иначе.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева - направо): Мозиль - Жичиков, Курило, Безуглый, Капинус - Мартынюк - Русин, Кравченко, Габелок, Ременюк - Пономарь.

Статистика команд

"Рух" на уровне УПЛ звезд с неба никогда не хватает. Их главная звезда вне поля: Григорий Козловский способен привлечь к себе внимание, хоть это в очки никак не конвертируется. Но в последнее время игра коллектива стала приобретать все более осмысленные краски. "Ворсклу" в мид-уик обыграли, а вот с "Днепром-1" неделю назад победу не удержали. Однако нашли в лице днепрян "точку конфликта", из которой можно снова развести срачи в украинском футболе. Но это не надолго, ведь известно, что президент "желто-черных" иногда впадает в состояние "врага Павелко": то он его называет другом , то едва не открыто обвиняет в коруции. Это все забудется. Скриньте.

Харьковчанам пока не хватает стабильности. В активе есть неплохие игры против "Шахтера", "Колоса" или "Ворсклы", но в этом сезоне есть и очень вялая игра с "Черноморцем", второй тайм со "Львовом" или вся игра с "Минаем". Какое-то время просто чередовались победы с ничьими поражениями, но, например, в октябре М1925 еще не побеждал. А в гостях на уровне УПЛ крайняя победа произошла уже больше года назад: в Мариуполе.

Турнирное положение

За счет победы над "Ворсклой" в предыдущем туре львовяне смогли вылезти из зоны переходных матчей и забраться на одиннадцатую строчку таблицы. Но риск возвращения назад есть, если в случае поражения львовян свои матчи выиграют та же "Ворскла" и "Ингулец". "Металлист 1925" одной ступенью выше и делит восьмую-десятку строчки с "Динамо" и "Минаем". Также в случае собственной победы есть возможность обойти еще и "Колос" и подняться даже на седьмую позицию.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 7 6 1 0 19-4 +15 19 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 3 ФК Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 4 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14 5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13 6 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 7 Колос 7 3 2 2 5-6 -1 11 8 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 9 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 10 Металлист 1925 7 2 3 2 7-8 -1 9 11 Рух 8 2 1 5 9-14 -5 7 12 Ворскла 8 2 1 5 9-13 -4 7 13 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 14 Ингулец 7 0 4 3 6-9 -3 4 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2

Личные встречи

Первое знакомство соперников произошло еще в 2018 году на уровне Первой лиги. Во втором по рангу дивизионе у оппонентов паритет: две ничьи и по одной победе. Почти аналогичная история из УПЛ. В течение недоигранного предыдущего чемпионата "Рух" и "Металлист 1925" встретились дважды и поделили очки. Даже разница мячей по итогам всех встреч у них одинаковая: у подопечных Леонида Кучука всего на один забитый больше.

"Рух" - "Металлист 1925": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Рух" – "Металлист 1925" от UA-Футбол

В первой версии прогноза на этот матч фаворитом считался "Рух". Но смена тренера – это всегда икс-фактор, который невозможно просчитать заранее. Обычно ротация на тренерском мостике приводит то всплеску положительных эмоций, поэтому не удивлюсь, если гости покинут Львов со щитом. Что касается ставки, то сделаю свой выбор в пользу высокой результативности. Львовяне уже не те, что год назад: для них победы 1:0 редкость (исключением стали только игры с "Ворсклой" и "Шахтером"). "Металлисту 1925" и в этом компоненте не хватало стабильности в начале текущего сезона, но в целом линия атаки у харьковчан далеко не последняя на уровне Премьер-лиги.

Ставка: тотал больше 2.5 за 2.0

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.