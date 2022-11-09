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Львов - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 ноября 2022
Что на этот раз подарит львовское дерби?
Фото: Александр Приходько
Львовское дерби - противоречивый вид матчей для УПЛ. С одной стороны - сакральная вывеска, с другой - скучное зрелище. И во времена противостояния "Карпат" и "Львова", и после замены первых на амбициозный "Рух", зрители редко наблюдали интересные матчи. Нервные, эмоциональные, боевые - возможно, но далеко не самые яркие с точки зрения футбола. Но давайте не хоронить команды до стартового свистка, ведь у "Львова" тяжелое положение в таблице, а значит нужно срочно спасать ситуацию. "Рух" же в последних матчах смог прибавить в плане качества игры, а потому надежды на качественное дерби остаются.
"Львов" 13:00 "Рух"
VBET-лига. 12-й тур
10 ноября, Львов, стадион "Скиф"
Арбитр: Е.Арановский
Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Львов":
В коллектив Дулуба слабо верили на старте сезона, однако местами клуб радовал неплохой игрой. Был боевой поединок против "Зари" с упущенной победой в концовке, была победа над "Минаем" на выезде, были очень равные ничьи против двух представителей Харькова - "Металлиста" и "Металлиста 1925". Однако команда все равно выглядит ограниченной. Дулуб делает ставку на весьма прямолинейный футбол вторым номером, но сзади оборона часто подводит, а в атаке есть проблемы с созиданием. Вот и получается, что даже при наличии нескольких неплохих отрезков - место в зоне вылета кажется весьма оправданным.
Кадровая ситуация у "Львова" ныне далеко не самая лучшая. Отчетный тур из-за дисквалификации пропустит Вовкун, параллельно с этим есть вопросы касательно Бусько. Капитан команды отлично начал сезон, однако в восьмом туре заработал четвертую желтую, пропустил игру из-за дисквалификации, а после пропал. Потеря двух центральных защитников при схеме с тремя центрбеками - серьезный удар, и это мы не говорим об атаке, где в не лучшей форме находится Ныч. Прошедший матч он даже начал со скамейки запасных, что в целом случается редко.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Никитюк, Муравский, Васильев - Грисьо, Крушинский, Мильченко, Полегенько - Бойко - Ныч, Бугай
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"Рух":
Коллектив Кучука начал сезон даже хуже соседей по городу, однако после смог прибавить. Команда достаточно нестабильна, что логично, учитывая юный костяк, однако в последних турах были видны зачатки зрелости. Сначала клуб по делу обыграл "Ворсклу" на их территории (формально, ибо игра прошла в Минае), а на прошедших выходных смог на характере одолеть "Кривбасс". "Рух" пропустил первым, однако забил дважды, а после удержал счет в меньшинстве.
В прошлом туре две желтые заработал важный хавбек Марко Сапуга, из-за чего в дерби мы его не увидим. Однако недавно в строй вернулся опытный Федорчук, который сумеет без потери качества восполнить потерю в центре поля. В целом, заявка "Руха" сейчас выглядит неплохо, причем настолько, что появилась даже конкуренция на некоторых позиция. Например, в четверг слева в атаке может выйти как легионер Альваренга, так и украинец Бойчук. Поставим на второго.
Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Дидык, Слюсар, Лях - Довгий, Федорчук - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук - Климчук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12-16
|-4
|11
|15
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
Статистика команд
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"Львов":
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"Рух":
Очные встречи
"Львов" - "Рух": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Рух" от UA-Football
Победа "Руха" 1:0. В последних матчах коллектив Кучука оставил куда более приятное впечатление, а потому в их победу верится куда сильнее. К тому, белорусский наставник гостей сможет рассчитывать на более длинную скамейку запасных, а значит сумеет освежить игру по ходу матча лучше оппонента. "Львов", традиционно, попытается сыграть в свою игру вторым номером, но потери в центре обороны и слабая игра в атаке вряд ли помогут им набрать балы в этот четверг.
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