Львов - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 ноября 2022

Львовское дерби - противоречивый вид матчей для УПЛ. С одной стороны - сакральная вывеска, с другой - скучное зрелище. И во времена противостояния "Карпат" и "Львова", и после замены первых на амбициозный "Рух", зрители редко наблюдали интересные матчи. Нервные, эмоциональные, боевые - возможно, но далеко не самые яркие с точки зрения футбола. Но давайте не хоронить команды до стартового свистка, ведь у "Львова" тяжелое положение в таблице, а значит нужно срочно спасать ситуацию. "Рух" же в последних матчах смог прибавить в плане качества игры, а потому надежды на качественное дерби остаются.

"Львов" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 12-й тур

10 ноября, Львов, стадион "Скиф"

Арбитр: Е.Арановский

Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Львов":

В коллектив Дулуба слабо верили на старте сезона, однако местами клуб радовал неплохой игрой. Был боевой поединок против "Зари" с упущенной победой в концовке, была победа над "Минаем" на выезде, были очень равные ничьи против двух представителей Харькова - "Металлиста" и "Металлиста 1925". Однако команда все равно выглядит ограниченной. Дулуб делает ставку на весьма прямолинейный футбол вторым номером, но сзади оборона часто подводит, а в атаке есть проблемы с созиданием. Вот и получается, что даже при наличии нескольких неплохих отрезков - место в зоне вылета кажется весьма оправданным.

Кадровая ситуация у "Львова" ныне далеко не самая лучшая. Отчетный тур из-за дисквалификации пропустит Вовкун, параллельно с этим есть вопросы касательно Бусько. Капитан команды отлично начал сезон, однако в восьмом туре заработал четвертую желтую, пропустил игру из-за дисквалификации, а после пропал. Потеря двух центральных защитников при схеме с тремя центрбеками - серьезный удар, и это мы не говорим об атаке, где в не лучшей форме находится Ныч. Прошедший матч он даже начал со скамейки запасных, что в целом случается редко.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Никитюк, Муравский, Васильев - Грисьо, Крушинский, Мильченко, Полегенько - Бойко - Ныч, Бугай

"Рух":

Коллектив Кучука начал сезон даже хуже соседей по городу, однако после смог прибавить. Команда достаточно нестабильна, что логично, учитывая юный костяк, однако в последних турах были видны зачатки зрелости. Сначала клуб по делу обыграл "Ворсклу" на их территории (формально, ибо игра прошла в Минае), а на прошедших выходных смог на характере одолеть "Кривбасс". "Рух" пропустил первым, однако забил дважды, а после удержал счет в меньшинстве.

В прошлом туре две желтые заработал важный хавбек Марко Сапуга, из-за чего в дерби мы его не увидим. Однако недавно в строй вернулся опытный Федорчук, который сумеет без потери качества восполнить потерю в центре поля. В целом, заявка "Руха" сейчас выглядит неплохо, причем настолько, что появилась даже конкуренция на некоторых позиция. Например, в четверг слева в атаке может выйти как легионер Альваренга, так и украинец Бойчук. Поставим на второго.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Дидык, Слюсар, Лях - Довгий, Федорчук - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук - Климчук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11 15 Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6

Статистика команд

"Львов":

"Рух":

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"Львов" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Рух" от UA-Football

Победа "Руха" 1:0. В последних матчах коллектив Кучука оставил куда более приятное впечатление, а потому в их победу верится куда сильнее. К тому, белорусский наставник гостей сможет рассчитывать на более длинную скамейку запасных, а значит сумеет освежить игру по ходу матча лучше оппонента. "Львов", традиционно, попытается сыграть в свою игру вторым номером, но потери в центре обороны и слабая игра в атаке вряд ли помогут им набрать балы в этот четверг.