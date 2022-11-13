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Металлист 1925 - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.11.2022
Чего ждать от матча Металлист 1925 - Ингулец, Чемпионат Украины, 13 ноября 2022
фото - Олександр Приходько
На фоне собственных результатов, а также недавних успехов конкурентов, "Металлист 1925" рискует превратиться из перспективного середняка в одного из борцов за выживание. Завершение сотрудничества с Кривенцовым и назначение тандема Эдмар-Голодюк пока себя вообще не оправдывает. Если у молодых наставников есть планы по продолжению самостоятельной работы, то они должны побеждать "Ингулец". Вот только петровцы, выиграв в прошлом туре, имеют свой взгляд на ситуацию.
VBET Лига. 13-й тур
13 ноября. Киев. НСК Олимпийский. Начало – 15:00
Арбитр: Владимир Новохатний
"Металлист 1925" – "Ингулец"
Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports, YouTube
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Новости Металлиста 1925
Не сыграет – Михаил Шершень (дисквалификация)
"Металлист 1925" не побеждает с конца сентября, в шести последних матчах было три поражения и три ничьих. Мировой, в частности, завершилось харьковское дерби с "Металлистом". В какой-то степени этот результат можно даже считать успехом, ведь почти весь второй тайм М1925 играл в меньшинстве из-за удаления Шершня. В этот раз Михаила на правом фланге защиты может заменить Капинус.
Что касается других позиций, времени с предыдущего матча прошло достаточно, чтобы игроки успели восстановиться. Тем не менее вместо Зубкова на острие может сыграть Бычек, если конечно не восстановился Андрей Борячук. Его умение найти и реализовать момент не хватает команде в это непростое время. Место в центре поля может получить Бека Вачиберадзе, тогда в резерве останется Кравченко.
Ориентировочный состав: Мозиль – Капинус, Безуглый, Курило, Жичиков – Мартынюк, Д.Кравченко – Ременюк, Габелок, Русин – Бычек
Новости Ингульца
Петровская команда на неделе шокировала победой над "Зарей" – это первый успех команды Лавриненко в нынешнем сезоне. Существенно улучшить турнирное положение не удалось, но атмосфера в коллективе наверняка стала в разы лучше.
Понятно, что "Ингулец" выиграл в своем традиционном стиле – максимальное внимание обороне с надеждой на редкий шанс. И вряд ли Сергей Лавриненко будет менять стиль в игре с харьковчанами, хоть они и выглядят не так грозно, как луганчане. Не ожидаем и глобальных изменений в составе, хотя в основе могут появиться Ченбай, Кучеренко или Одарюк, выходившие на замену в прошлой игре.
Ориентировочный состав: Паламарчук – Сакив, Ковалев, Павлов, Нагиев – Клименко, Кучеренко – Смоляков, Запорожец, Одарюк – Марусич
Статистика противостояния
История встреч этих соперников насчитывает шесть матчей. Примечательно, что статистика равна – по две победы у каждого и две ничьих. Но "Ингулец" свои матчи выигрывал в Первой лиге и в Кубке, а "Металлист 1925" праздновал успех в рамках Премьер-лиги. К слову, последняя встреча команд состоялась в октябре прошлого года и завершилась со счетом 4:0 в пользу харьковчан.
Статистика матчей "Металлист 1925" – "Ингулец": +2 =2 -2, общий счет 7:5
Последние матчи
"Металлист 1925"
- 08.11.2022. УПЛ. "Металлист" – "Металлист 1925" 0:0
- 05.11.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Верес" 1:4
- 28.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Заря" 0:3
- 23.10.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист 1925" 1:1
- 19.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Минай" 0:1
"Ингулец"
- 08.11.2022. УПЛ. "Ингулец" – "Заря" 1:0
- 05.11.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Ингулец" 3:0
- 24.10.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Ингулец" 2:1
- 19.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Ингулец" 2:2
- 07.10. 2022. УПЛ. "Колос" – "Ингулец" 0:0
Турнирное положение
При определенных обстоятельствах (своего поражения, побед "Кривбасса" и "Львова") "Металлист 1925" может опуститься в зону переходных матчей. "Ингулец" в свою очередь может вырваться из опасной зоны, но для этого нужно выиграть самому и рассчитывать на поражения "Кривбасса", "Львова" и "Миная".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|+21
|31
|2
|Шахтер
|10
|8
|2
|0
|23-5
|+18
|26
|3
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|+7
|22
|4
|ФК Александрия
|10
|6
|2
|2
|18-12
|+6
|20
|5
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|18-12
|+6
|19
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|0
|17
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|-4
|15
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|-2
|14
|10
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13-18
|-5
|11
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|-7
|11
|12
|ФК Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|-8
|9
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|14
|ФК Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|15
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|-6
|7
|16
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|-11
|6
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Ингулец"
Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям, но его можно назвать условным. Да, психологическое состояние будет лучше у петровцев, но после дерби Олег Голодюк как раз отмечал, что его команда показала характер, чем он очень доволен. Впрочем, угадать с победителем в этой паре очень тяжело, но есть ощущение, что голов будет крайне мало. "Металлист 1925" и "Ингулец" относятся к тем командам, которые больше страдают в атаке, чем наслаждаются ею. Поэтому советуем в этом случае поразмыслить над "тоталом меньше".
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