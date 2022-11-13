Металлист 1925 - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.11.2022

На фоне собственных результатов, а также недавних успехов конкурентов, "Металлист 1925" рискует превратиться из перспективного середняка в одного из борцов за выживание. Завершение сотрудничества с Кривенцовым и назначение тандема Эдмар-Голодюк пока себя вообще не оправдывает. Если у молодых наставников есть планы по продолжению самостоятельной работы, то они должны побеждать "Ингулец". Вот только петровцы, выиграв в прошлом туре, имеют свой взгляд на ситуацию.

VBET Лига. 13-й тур

13 ноября. Киев. НСК Олимпийский. Начало – 15:00

Арбитр: Владимир Новохатний

"Металлист 1925" – "Ингулец"

Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports, YouTube

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Новости Металлиста 1925

Не сыграет – Михаил Шершень (дисквалификация)

"Металлист 1925" не побеждает с конца сентября, в шести последних матчах было три поражения и три ничьих. Мировой, в частности, завершилось харьковское дерби с "Металлистом". В какой-то степени этот результат можно даже считать успехом, ведь почти весь второй тайм М1925 играл в меньшинстве из-за удаления Шершня. В этот раз Михаила на правом фланге защиты может заменить Капинус.

Что касается других позиций, времени с предыдущего матча прошло достаточно, чтобы игроки успели восстановиться. Тем не менее вместо Зубкова на острие может сыграть Бычек, если конечно не восстановился Андрей Борячук. Его умение найти и реализовать момент не хватает команде в это непростое время. Место в центре поля может получить Бека Вачиберадзе, тогда в резерве останется Кравченко.

Ориентировочный состав: Мозиль – Капинус, Безуглый, Курило, Жичиков – Мартынюк, Д.Кравченко – Ременюк, Габелок, Русин – Бычек

Новости Ингульца

Петровская команда на неделе шокировала победой над "Зарей" – это первый успех команды Лавриненко в нынешнем сезоне. Существенно улучшить турнирное положение не удалось, но атмосфера в коллективе наверняка стала в разы лучше.

Понятно, что "Ингулец" выиграл в своем традиционном стиле – максимальное внимание обороне с надеждой на редкий шанс. И вряд ли Сергей Лавриненко будет менять стиль в игре с харьковчанами, хоть они и выглядят не так грозно, как луганчане. Не ожидаем и глобальных изменений в составе, хотя в основе могут появиться Ченбай, Кучеренко или Одарюк, выходившие на замену в прошлой игре.

Ориентировочный состав: Паламарчук – Сакив, Ковалев, Павлов, Нагиев – Клименко, Кучеренко – Смоляков, Запорожец, Одарюк – Марусич

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Статистика противостояния

История встреч этих соперников насчитывает шесть матчей. Примечательно, что статистика равна – по две победы у каждого и две ничьих. Но "Ингулец" свои матчи выигрывал в Первой лиге и в Кубке, а "Металлист 1925" праздновал успех в рамках Премьер-лиги. К слову, последняя встреча команд состоялась в октябре прошлого года и завершилась со счетом 4:0 в пользу харьковчан.

Статистика матчей "Металлист 1925" – "Ингулец": +2 =2 -2, общий счет 7:5

Последние матчи

"Металлист 1925"

08.11.2022. УПЛ. "Металлист" – "Металлист 1925" 0:0

05.11.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Верес" 1:4

28.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Заря" 0:3

23.10.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист 1925" 1:1

19.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Минай" 0:1

"Ингулец"

08.11.2022. УПЛ. "Ингулец" – "Заря" 1:0

05.11.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Ингулец" 3:0

24.10.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Ингулец" 2:1

19.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Ингулец" 2:2

07.10. 2022. УПЛ. "Колос" – "Ингулец" 0:0

Турнирное положение

При определенных обстоятельствах (своего поражения, побед "Кривбасса" и "Львова") "Металлист 1925" может опуститься в зону переходных матчей. "Ингулец" в свою очередь может вырваться из опасной зоны, но для этого нужно выиграть самому и рассчитывать на поражения "Кривбасса", "Львова" и "Миная".

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 4 ФК Александрия 10 6 2 2 18-12 +6 20 5 Динамо 10 6 1 3 18-12 +6 19 6 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17 7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14 10 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 12 ФК Львов 11 2 3 6 9-17 -8 9 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 14 ФК Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9 15 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 16 Черноморец 11 1 3 7 6-17 -11 6

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Ингулец"

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям, но его можно назвать условным. Да, психологическое состояние будет лучше у петровцев, но после дерби Олег Голодюк как раз отмечал, что его команда показала характер, чем он очень доволен. Впрочем, угадать с победителем в этой паре очень тяжело, но есть ощущение, что голов будет крайне мало. "Металлист 1925" и "Ингулец" относятся к тем командам, которые больше страдают в атаке, чем наслаждаются ею. Поэтому советуем в этом случае поразмыслить над "тоталом меньше".