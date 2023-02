АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 февраля 2023

Впервые в своей истории (не самой долгой истории, но все же) "Днепр-1" будет стартовать в весенней части сезона не матчем внутреннего первенства. Удививший всех осенью коллектив Александра Кучера не только будет бороться за золото УПЛ, но и примет участие в евровесне. Более того, поединки стадии 1/16 финала Лиги Конференций будут иметь дополнительную перчинку, ведь прошедшим летом именно "АЕК" из города Ларнака не пустил днепрян в Лигу Европы, дважды одолев их в квалификации. Что хуже, осенью коллектив Хосе Луиса Ольтра еще и опередил в квартете ЛЕ киевское "Динамо".

Как бы там ни было, впереди "Днепр-1" ждет принципиальный и важный матч. Конечно, многие посчитают, что днепрянам куда важнее удержать лидерство в УПЛ, нежели цепляться за поздние стадии еврокубков, однако та команда Кучера, которую мы увидели в первой части сезона, вполне способна не ударить в грязь лицом в Европе. Тем более, после зимнего усиления.

ЛК, Стыковые матчи. Первый поединок

16 февраля, Ларнака, "АЕК Арена"

Арбитр: Я.Кехлет

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

С последнего матча между киприотами и днепрянами утекло немало воды. Попав в группу Лиги Европы, коллектив Ольтра считался явным аутсайдером группы, но по итогу сумел опередить кризисное "Динамо", заняв третье место. Но не это главное. Для "АЕКа" куда важнее матчи внутреннего первенства, где представитель Ларнаки ныне уверенно лидирует, имея в запасе плюс два бала от "АПОЭЛя".

На Кипре нет никакой зимней паузы, а потому физически "АЕК" должен быть готов к будущей игре Лиги Конференций куда лучше. Ибо находится в тонусе. Устрашает и набранная форма команды: ноль поражений в пяти последних играх (ничья и четыре победы), а в чемпионате серия без поражений у команды Ольтра насчитывает вот уже 15 поединков. Очень даже солидно.

