АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 февраля 2023

Впервые в своей истории (не самой долгой истории, но все же) "Днепр-1" будет стартовать в весенней части сезона не матчем внутреннего первенства. Удививший всех осенью коллектив Александра Кучера не только будет бороться за золото УПЛ, но и примет участие в евровесне. Более того, поединки стадии 1/16 финала Лиги Конференций будут иметь дополнительную перчинку, ведь прошедшим летом именно "АЕК" из города Ларнака не пустил днепрян в Лигу Европы, дважды одолев их в квалификации. Что хуже, осенью коллектив Хосе Луиса Ольтра еще и опередил в квартете ЛЕ киевское "Динамо".

Как бы там ни было, впереди "Днепр-1" ждет принципиальный и важный матч. Конечно, многие посчитают, что днепрянам куда важнее удержать лидерство в УПЛ, нежели цепляться за поздние стадии еврокубков, однако та команда Кучера, которую мы увидели в первой части сезона, вполне способна не ударить в грязь лицом в Европе. Тем более, после зимнего усиления.

"АЕК" Ларнака 22:00 "Днепр-1"

ЛК, Стыковые матчи. Первый поединок

16 февраля, Ларнака, "АЕК Арена"

Арбитр: Я.Кехлет

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"АЕК" Ларнака:

С последнего матча между киприотами и днепрянами утекло немало воды. Попав в группу Лиги Европы, коллектив Ольтра считался явным аутсайдером группы, но по итогу сумел опередить кризисное "Динамо", заняв третье место. Но не это главное. Для "АЕКа" куда важнее матчи внутреннего первенства, где представитель Ларнаки ныне уверенно лидирует, имея в запасе плюс два бала от "АПОЭЛя".

На Кипре нет никакой зимней паузы, а потому физически "АЕК" должен быть готов к будущей игре Лиги Конференций куда лучше. Ибо находится в тонусе. Устрашает и набранная форма команды: ноль поражений в пяти последних играх (ничья и четыре победы), а в чемпионате серия без поражений у команды Ольтра насчитывает вот уже 15 поединков. Очень даже солидно.

Last training session ahead of our match vs SC Dnipro -1 ! #UECL #AEKLarnaca pic.twitter.com/cE6FjhGQaA — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) February 15, 2023

Зимой кипрский клуб усилил состав опытным Артемом Громовым, который последние полгода отыграл как раз за "Днепр-1". Маловероятно, что он выйдет в четверг в старте, однако для расширение атакующей обоймы 33-летний форвард точно годится. Хватает у "АЕКа" и кадровых проблем. Три последние игры первенства пропустил Омри Альтман (не путать с хорошо знакомым нам тренером), а потому и в четверг он вряд ли сможет сыграть. Альтман - лучшим бомбардир команды в сезоне и даже имеет опыт забитых голов в ворота коллектива Кучера. Его потеря - это усиление для днепрян.

Ориентировочный состав: Пирич - Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу - Понс, Густаву - Фараж, Тричковски, Дьюрчо - Лопеш

"Днепр-1":

Осенью только ленивый зритель или откровенный хейтер/душнила не хвалил коллектив Кучера. Было за что. Команда провалилась в квалификации Лиги Европы, однако после, несмотря на обилие травм, тяжелый календарь и отсутствие опыта игры на два фронта, забрала лидерство в УПЛ, обыграла обеих грандов, а также обеспечила еврокубковую весну. Да, ближе к концу полугодия силы у днепрян начали заканчиваться, клуб проиграл последний поединок "Кривбассу", однако по делу забрал титул "лучшей украинской команды" в первой части сезона. Теперь главное быстрее забыть о прошлых регалиях и настроиться повторить успех весной.

Для достижения этой цели клуб (в особенности, судя по всему, Евгений Красников) провели интересную работу на трансферном рынке. Днепряне, в отличие от большинства украинских коллективов, продолжают "шиковать", подписывая контракты с легионерами. Причем далеко не с самыми плохими. Игрок сборной Коста-Рики Матаррита, бразильцы Хайнер и Пеглоу, и даже украинец Евгений Пасич, готовы, как минимум обеспечить Кучеру более длинную скамейку запасных, с чем осенью часто были проблемы. Но главное достижение клуба - это удержание лидеров. Довбик и Пихаленок остались на вторую половину кампании, что является главным подтверждением амбиций команды.

That swerve ????☄️



⚽️ Yanis Hamache with a beautiful strike ????#UECL | @clubdnipro1 pic.twitter.com/aiXJyogsm1 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 10, 2023

Вероятно, большинство зимних новичков "Днепра-1" мы увидим на поле уже в ближайший четверг. По крайней мере, Матаррита и Хайнер активно наигрывались на сборах на краях обороны, а тот же Пеглоу часто выходил на позиции левого вингера в атаке. Остальные герои первой части сезона останутся на месте: Сваток и Сарапий в обороне, Бабенко и Пихаленок в центре поля, а Довбик выступит главным завершителем. Артему нужно максимально хорошо показать себя, дабы летом перейти в приличный европейский клуб.

Ориентировочный состав: Валеф - Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаррита - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу - Довбик

Путь в еврокубках

Как мы говорили выше, осенью будущие соперники играли в разных турнирах. "АЕК" провел шесть игр в группе ЛЕ, где опередил "Динамо", однако оказался позади "Фенербахче" и "Ренна". Днепряне же более уверенно смотрелись в рамках ЛК, опередив "Вадуц" и "Аполлон", при этом не сумев отнять лидерство у "АЗ".

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Статистика команд

"АЕК" Ларнака:

"Днепр-1":

Очные встречи

"АЕК" Ларнака - "Днепр-1": трансляция матча

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"АЕК" Ларнака - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "АЕК" Ларнака - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "АЕКа" 2:1. Несмотря на то, что днепряне зимой неплохо усилились (теперь Кучер сможет проводить ротацию), мы все же считаем киприотов фаворитами будущей игры. Как минимум первой. "АЕК" ныне на ходу. Команда, в отличие от днепрян, постоянно проводит официальные матчи и добывает в них положительный результат, лидируя в чемпионате. И это огромный плюс.

"Днепр-1" на одном дыхании провел первую часть сезона, однако мы до сих не знаем, чего ждать от Кучера во второй части сезона. У молодого наставника пока не так много опыта, а потому и уверенно говорить о качественной зимней подготовке днепрян мы не можем. При удачном стечении обстоятельств украинская команда может добыть положительный результат на выезде, но все же их соперник пока объективно выглядит фаворитом. Небольшим, но фаворитом.