Колос - Минай. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 19.03.2023

"Минай" заканчивал прошлый год гораздо лучше, чем начинал. Только в прошлом туре команде Владимира Шарана удалось взять первое очко в игре с больной на ничьи "Александрией". В контексте борьбы за результат – это не лучший показатель. Чтобы удержаться в элите, закарпатцам нужно улучшать результаты. Удастся ли это сделать в противостоянии с командой, которая в перспективе вполне может побороться за место в еврокубках? Узнаем совсем скоро.

Vbet лига. 18-й тур

19 марта. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 14:00 "Минай"

Арбитр: Виталий Романов

Трансляция – OTT-платформа Setanta Sports

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Новости команд

"Колос"

В прошлом туре команда Ярослава Вишняка обыграла на выезде "Рух", что позволило ей существенно улучшить турнирное положение. Теперь "Колос" может мечтать о пятой строчке, а не думать, как оторваться от опасной зоны.

Правда, чтобы побеждать, коваливцам очевидно нужно повышать свою результативность, ведь в нынешнем сезоне они если и побеждают, то обычно с минимальным преимуществом (четыре победы 1:0, еще две - 2:0).

В общем, у Ярослава Вишняка довольно неплохой выбор игроков, поэтому угадать стартовый состав непросто. К примеру, в основу могут вернуться Мякушко, Милько, Золотов или Черноморец – эти игроки начинали предыдущий матч на скамейке для запасных.

Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Емец – Богданов, Ориховский – Мякушко, Болбат, Смирный – Безбородько

"Минай"

Перед игрой с "Александрией" у закарпатцев в команде бушевал вирус, из-за чего Владимир Шаран не мог рассчитывать на нескольких игроков. На этот раз из-за дисквалификации выпал Горин, действовавший как третий центральный защитник. Вопрос – вернется ли "Минай" к тактике с четырьмя защитниками в линию или же продолжит эксперимент с тройкой в центре. В конце концов должен вернуться Немчанинов, который может сыграть рядом с Кравчуком и Мельником, тогда как Булеза и Гончар будут закрывать фланги.

В центре поля должны снова сыграть Шишка и Витенчук, хотя не стоит исключать выход Петько. В игре с "Александрией" атакующую тройку сформировали Воробчак, Вишневский и Твердохлеб. Но и Гечев с Рогозинским могут выйти с первых минут.

Ориентировочный состав "Минуя": Бандура – Мельник, Кравчук, Немчанинов – Гончар, Виттенчук, Шишка, Булеза – Воробчак, Вишневский, Твердохлеб

Статистика противостояния

История насчитывает пять официальных матчей между "Колосом" и "Минаем". Четыре из них завершились вничью, в том числе поединок первого круга. Тогда на ранний гол Кулиева ответил Ориховский ударом с пенальти. Вишневский тоже бил с 11-метровой отметки, но не забил. Единственная победа в этом противостоянии принадлежит "Колосу", который в декабре 2021-го выиграл 2:1, при этом свои голы забил на 88-й и 90-й минутах. Статистика: +1 =4 –0, общий счет 6:5.

Последние пять матчей

"Колос"

12.03.2023. УПЛ. "Рух" – "Колос" 0:1

03.03.2023. УПЛ. "Кривбасс" – "Колос" 1:0

01.12.2022. УПЛ. "Заря" – "Колос" 2:2

27.11.2022. УПЛ. "Львов" – "Колос" 0:1

19.11.2022. УПЛ. "Колос" – "Ворскла" 1:2

"Минай"

11.03.2023. УПЛ. "Минай" – "Александрия" 1:1

06.03.2023. УПЛ. "Львов" – "Минай" 1:0

28.02.2023. УПЛ. "Минай" – "Шахтер" 1:4

27.11.2022. УПЛ. "Заря" – "Минай" 1:1

20.11.2022. УПЛ. "Минай" – "Металлист" 1:0

Турнирное положение

В случае победы "Колос" приблизится к "Александрии" на расстояние двух очков. "Минаю" три очка могут позволить вырваться из зоны вылета (если "Черноморец" не выигрывает у "Ингульца" и "Рух" проигрывает "Шахтеру").

# Команда И В Н П М РМ О 1 Днепр-1 17 12 3 2 34-13 +21 39 2 Шахтер 16 12 3 1 43-12 +31 39 3 Заря 18 11 4 3 39-25 +14 37 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 5 Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28 6 Колос 17 6 5 6 15-19 -4 23 7 Кривбасс 18 6 4 8 14-21 -7 22 8 Металлист 1925 18 4 9 5 17-28 -11 21 9 Ворскла 18 5 5 8 22-25 -3 20 10 Ингулец 16 5 4 7 16-19 -3 19 11 Верес 18 5 3 10 20-26 -6 18 12 Рух 16 4 5 7 19-24 -5 17 13 Металлист 18 4 5 9 17-27 -10 17 14 Черноморец 17 3 6 8 14-22 -8 15 15 Минай 17 3 6 8 12-21 -9 15 16 Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Колос" – "Минай"

"Колос" по именам имеет лучший состав, но Владимир Шаран, как никто другой, умеет настраивать свои команды на бой. Что не вызывает сомнений, так это тот факт, что в этом матче будет забито мало голов – обе команды привыкли играть максимально закрыто, поэтому логичным выглядит ставка на тотал меньше. Конечно, "Колос" – фаворит, но "Минай" способен привезти из Ковалевки хоть бы ничью. Рискнем спрогнозировать в этом противостоянии мировую 1:1.