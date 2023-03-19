Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Минай. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 19.03.2023
Чего ждать от матча Колос – Минай, украинская Премьер-лига, 19 марта 2023
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Минай" заканчивал прошлый год гораздо лучше, чем начинал. Только в прошлом туре команде Владимира Шарана удалось взять первое очко в игре с больной на ничьи "Александрией". В контексте борьбы за результат – это не лучший показатель. Чтобы удержаться в элите, закарпатцам нужно улучшать результаты. Удастся ли это сделать в противостоянии с командой, которая в перспективе вполне может побороться за место в еврокубках? Узнаем совсем скоро.
Vbet лига. 18-й тур
19 марта. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" 14:00 "Минай"
Арбитр: Виталий Романов
Трансляция – OTT-платформа Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости команд
"Колос"
В прошлом туре команда Ярослава Вишняка обыграла на выезде "Рух", что позволило ей существенно улучшить турнирное положение. Теперь "Колос" может мечтать о пятой строчке, а не думать, как оторваться от опасной зоны.
Правда, чтобы побеждать, коваливцам очевидно нужно повышать свою результативность, ведь в нынешнем сезоне они если и побеждают, то обычно с минимальным преимуществом (четыре победы 1:0, еще две - 2:0).
В общем, у Ярослава Вишняка довольно неплохой выбор игроков, поэтому угадать стартовый состав непросто. К примеру, в основу могут вернуться Мякушко, Милько, Золотов или Черноморец – эти игроки начинали предыдущий матч на скамейке для запасных.
Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Емец – Богданов, Ориховский – Мякушко, Болбат, Смирный – Безбородько
"Минай"
Перед игрой с "Александрией" у закарпатцев в команде бушевал вирус, из-за чего Владимир Шаран не мог рассчитывать на нескольких игроков. На этот раз из-за дисквалификации выпал Горин, действовавший как третий центральный защитник. Вопрос – вернется ли "Минай" к тактике с четырьмя защитниками в линию или же продолжит эксперимент с тройкой в центре. В конце концов должен вернуться Немчанинов, который может сыграть рядом с Кравчуком и Мельником, тогда как Булеза и Гончар будут закрывать фланги.
В центре поля должны снова сыграть Шишка и Витенчук, хотя не стоит исключать выход Петько. В игре с "Александрией" атакующую тройку сформировали Воробчак, Вишневский и Твердохлеб. Но и Гечев с Рогозинским могут выйти с первых минут.
Ориентировочный состав "Минуя": Бандура – Мельник, Кравчук, Немчанинов – Гончар, Виттенчук, Шишка, Булеза – Воробчак, Вишневский, Твердохлеб
Статистика противостояния
История насчитывает пять официальных матчей между "Колосом" и "Минаем". Четыре из них завершились вничью, в том числе поединок первого круга. Тогда на ранний гол Кулиева ответил Ориховский ударом с пенальти. Вишневский тоже бил с 11-метровой отметки, но не забил. Единственная победа в этом противостоянии принадлежит "Колосу", который в декабре 2021-го выиграл 2:1, при этом свои голы забил на 88-й и 90-й минутах. Статистика: +1 =4 –0, общий счет 6:5.
Последние пять матчей
"Колос"
- 12.03.2023. УПЛ. "Рух" – "Колос" 0:1
- 03.03.2023. УПЛ. "Кривбасс" – "Колос" 1:0
- 01.12.2022. УПЛ. "Заря" – "Колос" 2:2
- 27.11.2022. УПЛ. "Львов" – "Колос" 0:1
- 19.11.2022. УПЛ. "Колос" – "Ворскла" 1:2
"Минай"
- 11.03.2023. УПЛ. "Минай" – "Александрия" 1:1
- 06.03.2023. УПЛ. "Львов" – "Минай" 1:0
- 28.02.2023. УПЛ. "Минай" – "Шахтер" 1:4
- 27.11.2022. УПЛ. "Заря" – "Минай" 1:1
- 20.11.2022. УПЛ. "Минай" – "Металлист" 1:0
Турнирное положение
В случае победы "Колос" приблизится к "Александрии" на расстояние двух очков. "Минаю" три очка могут позволить вырваться из зоны вылета (если "Черноморец" не выигрывает у "Ингульца" и "Рух" проигрывает "Шахтеру").
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Днепр-1
|17
|12
|3
|2
|34-13
|+21
|39
|2
|Шахтер
|16
|12
|3
|1
|43-12
|+31
|39
|3
|Заря
|18
|11
|4
|3
|39-25
|+14
|37
|4
|Динамо
|18
|10
|3
|5
|25-16
|+9
|33
|5
|Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|+4
|28
|6
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15-19
|-4
|23
|7
|Кривбасс
|18
|6
|4
|8
|14-21
|-7
|22
|8
|Металлист 1925
|18
|4
|9
|5
|17-28
|-11
|21
|9
|Ворскла
|18
|5
|5
|8
|22-25
|-3
|20
|10
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|-3
|19
|11
|Верес
|18
|5
|3
|10
|20-26
|-6
|18
|12
|Рух
|16
|4
|5
|7
|19-24
|-5
|17
|13
|Металлист
|18
|4
|5
|9
|17-27
|-10
|17
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|-8
|15
|15
|Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|-9
|15
|16
|Львов
|17
|3
|4
|10
|13-26
|-13
|13
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Колос" – "Минай"
"Колос" по именам имеет лучший состав, но Владимир Шаран, как никто другой, умеет настраивать свои команды на бой. Что не вызывает сомнений, так это тот факт, что в этом матче будет забито мало голов – обе команды привыкли играть максимально закрыто, поэтому логичным выглядит ставка на тотал меньше. Конечно, "Колос" – фаворит, но "Минай" способен привезти из Ковалевки хоть бы ничью. Рискнем спрогнозировать в этом противостоянии мировую 1:1.
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз Эль Класико на 19.03.2023
- Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1
- Конте публично раскритиковал руководство Тоттенхэма
- Металлист - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.03.2023
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО