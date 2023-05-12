Динамо – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.05.2023

"Черноморец" во времена независимости почти не знал слова "дерби". С "Реалом Фармой" команда регулярно играет только товарищеские матчи, а коллектив из соседнего "Николаева" - редкий гость на уровне элитного дивизиона. Клубом своей ненависти в Одессе сделали "Динамо", и это тянется уже не один десяток лет. В свое время радикальное решение арендовать у "Динамо" чуть ли не весь состав вместе с главным тренером в болельщицкой среде восприняли очень болезненно и как измену менеджеров своего клуба. Для таких игроков, как и для всего "Динамо" в целом, в Одессе даже придумали специальное прозвище: "роги". Некоторые даже считают, что двух побед над киевлянами за один сезон - более чем достаточно, чтобы считать чемпионат успешным.

В "Динамо" к играм с "моряками" обычно подходят более спокойно: одесский клуб редко был конкурентом за места в верхней части таблицы, а в последние годы его там нет вообще. Впрочем, у "бело-синих" хватает своих забот: борьба за еврокубки и перестройка под новый сезон, чтобы уже тогда попытаться хотя бы создать видимость конкуренции "Шахтеру" и "Днепру-1" в борьбе за Лигу чемпионов. Потому что в текущем чемпионате команда вряд ли зацепится даже за Лигу Европы.

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"Динамо" - "Черноморец"

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13 мая. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Виталий Романов

Ассистенты: Виталий Скобля и Евгений Данильченко

Трансляция на ТВ - "2+2"

Интернет-трансляция: MEGOGO, SWEET.TV, Киевстар ТВ, Youtube-канал Football Hub и другие

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Ситуация с тренерским мостиком киевского "Динамо" неоднозначна: многие считают, что чуть ли не Александр Шовковский благодаря своему таланту вытянул для киевлян три победы подряд, а Луческу через свой больничный сделал первый шаг к пенсии. Однако сам СаШо постоянно напоминает, что у команды есть главный тренер, и он с ним регулярно общается. Кто определяет стартовый состав – до сих пор неясно. Но в чем можно быть уверенным, что, как минимум, Шовковский влияет на атмосферу в раздевалке, что уже неплохо.

На этот раз киевлянам придется обходиться без Тымчика и Попова: оба защитника перебрали желтые карточки. Первого справа должен заменить Караваев, второго в центре – Дячук, который свой бан как раз отсидел. Других изменений ожидать не стоит: стартовый состав киевлян в последнее время постоянный.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева – направо): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Кабаев, Буяльский, Бенито – Ванат.

"Черноморец": последние новости

Признаться, довольно скептически относился к нынешнему "Черноморцу" в нынешнем сезоне: клуб приглашал легионеров-ноунеймов и молодежь, которая не нужна другим клубам. К тому же первое полугодие чемпионата клуб провел очень плохо, если не сказать провально. Однако весной это уже совсем другой "Черноморец", где видна рука Романа Григорчука, которого коллектив не просто слышит, но и понимает.

Изменений в старте по сравнению с предыдущим туром не избежать: Брагару, Васильев и Авагимян из-за дисквалификации вне игры. Не факт, что тренерский штаб просто заменит игроков по позициям: возможно также изменение схемы. Склоняюсь к мнению, что вместо этих игроков должны выйти Гучек, Политыло и Штогрин с переводами Ермакова налево в защите, а Алефиренко - в средней линии.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Паст - Ермаков, Гучек, Салюк, Путря - Демченко, Политыло - Алефиренко, Кузык, Бадибанга - Штогрин.

Турнирная таблица

"Динамо" формально все еще числится среди претендентов на титул, но даже за Лигу чемпионов побороться будет трудно: отставание от "Днепра-1" составляет восемь очков и до завершения чемпионата необходимо, чтобы днепряне, у которых шесть побед в восьми крайних встречах, растеряли это преимущество. Поэтому сейчас для киевлян остается только надеяться на провал "Зари" на исходе чемпионата с возможностью выйти хотя бы на третью позицию. Хэйтерам мечтать о падении "бело-синих" на пятую или ниже строчку не стоит: запас уж слишком велик, а конкуренты снизу очень нестабильны.

"Черноморец" все еще в борьбе за сохранение места в УПЛ: у команды Романа Григорчука два и четыре балла преимущества над соответственно зонами переходных матчей и вылета. Многие говорят, с чем трудно не согласиться, что на фоне своих прямых оппонентов "моряки" своей игрой уже заслужили место в элите на следующий сезон. Однако его еще предстоит доказать результатами. Иначе комфортная одиннадцатая строка только после одной победы каждого из идущих ниже может создать проблемы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 9 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 10 Ингулец 25 7 6 12 20-29 -9 27 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13

Последние матчи

Не будем говорить, что на результаты киевлян повлиял приход на тренерский мостик Александра Шовковского, ведь специалист сам постоянно говорит, что находится на контакте с Мирчей Луческу. Но тенденция для "бело-синих" положительная: в трех матчах под руководством легендарного голкипера "динамовцы" победили. Две последние победы оказались очень непростыми, когда приходилось иногда не только атаковать, но и терпеть в обороне. Также обращаем внимание, что только в поединке против "Кривбасса" в прошлом туре столичному коллективу удалось не пропустить впервые с 8 апреля.

У "Черноморца" нет каких-либо действующих серий: "моряки" пока чередуют победы с поражениями и только однажды с начала второй части сезона отыграли без пропущенных. Впрочем, стоит не забывать, что еще недавно коллектив Романа Григорчука ходил в зоне вылета, а сейчас активно набирает очки и уже сделал себе "подушку" в одну победу от зоны вылета: ее конкурентам еще нужно добыть.

Личные встречи

У Киева есть ощутимое преимущество в личных встречах: так было и во времена кровавой империи, и во времена независимости. Иногда одесситам удается создавать сенсацию. Например, в 2018-м - сезоне, когда "моряки" вылетели из УПЛ, - матч в Одессе завершился вничью 1:1. Однако такие истории больше исключения из правил, что только подтверждает правило. В первом круге текущего чемпионата "динамовцы" в Одессе уверенно победили 3:0: Цыганков оформил "гол+пас", Ванат реализовал пенальти, который сам заработал, еще один гол на свой счет записал Буяльский.

"Динамо" – "Черноморец": смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Трансляция матча В эфире Динамо - Чорноморець дивитися онлайн Смотреть трансляцию

"Динамо" – "Черноморец": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Динамо" – "Черноморец" от UA-Футбол

"Черноморец" этой весной уже создал проблемы "Шахтеру" и "Александрии", отобрав у них очки, с боем проиграл "Днепру-1", побеждал "Кривбасс" и "Колос", не потерявших надежды на еврокубки. Непросто с "моряками" будет и "Динамо". Да, у киевлян серия из трех подряд побед под руководством Александра Шовковского, но вряд ли вы будете спорить, что коллектив пока не выглядит уверенно.

Ставка: "Черноморец" с форой +1.5 за 1.6

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша