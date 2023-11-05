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Полесье - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.11.2023
Полесье - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
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В этом туре уже сыграли между собой "Динамо" и "Шахтер". Но ведь они не лидеры турнирной таблицы. Фактические лидеры встретятся в понедельник, шестого ноября, в Житомире. Идущее вторым "Полесье" примет "Кривбасс", который находится на вершине. Вот она – настоящая битва лидеров. Этот матч должен оправдать самые высокие надежды.
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- "Полесье" 15:00 "Кривбасс"
- Новости "Полесья"
- Новости "Кривбасса"
- "Полесье" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
- "Полесье" – "Кривбасс". Последние матчи команд
- "Полесье" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
- "Полесье" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
- "Полесье" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Тринадцатый тур. 06.11.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль; арбитр ВАР – Роман Блавацкий
"Полесье" 15:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports
Новости "Полесья"
То, что "Полесье" находится так высоко в таблице – не случайность. Свои амбиции житомиряне подтверждают также в Кубке Украины, где достались уже полуфинале. Впервые в своей истории. В 1/4-й команда Юрия Калитвинцева прошла "Александрию".
Примечательно, что, как и на предыдущей стадии с "Днепром-1", "Полесье" пришлось играть дополнительное время, а выиграть удалось только в серии пенальти. С одной стороны, такой заряд эмоций не может не прибавлять азарта. С другой – физические силы тратятся. Команда впервые в своей истории играет на столь высоком уровне, поэтому ей важно не ошибиться в процессе распределения сил.
Также интересный вопрос – согласилось ли бы "Полесье" на ничью в матче с "Кривбассом", если бы заблаговременно была возможность принять такой результат? В этом сезоне житомиряне уже побеждали "Динамо" и "Зарю", так есть ли страх перед криворожцами?
Матч с "Кривбассом" никто из-за дисквалификации не пропускает. Из-за повреждений вне игры находится Будковский.
Ориентировочный состав "Полесье": Бойко – Тейлор, Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Кушниренко, Танковский, Мустафаев – Козак, Макуана – Ариельсон
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" из Кубка Украины вылетел раньше. Но в УПЛ у команды Юрия Вернидуба дела обстоят более чем успешно. В последнем туре криворожцы разгромили "Днепр-1", перед тем были победы над "Металлистом 1925" и крепким "Черноморцем". Одним словом, лидерство в таблице – вполне заслуженное.
Хорошо "Кривбасс" выглядит прежде всего как команда. Но есть и сильные индивидуальности. Тренер-аналитик "Полесья" выделил Кожушко и Бескоровайного, но есть еще Дибанго и Кузик. У соперника будет очень непростая задача – не дать разбежаться быстрым футболистам "Кривбасса".
Дисквалифицированных, как и у "Полесье", в криворожской команде нет.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Кузик – Татарков, Задерака, Кожушко – Дебелко
"Полесье" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
Это очень молодое противостояние. Команды только однажды официально сыграли между собой на профессиональном уровне. В первом круге Первой лиги 2021/22 "Кривбасс" победил в Житомире 2:1. А вот во втором круге соперники не сыграли, ведь сезон был остановлен из-за вторжения россиян.
"Полесье" – "Кривбасс". Последние матчи команд
"Полесье" подходит к этой игре с привкусом кубкового успеха. В чемпионате в целом тоже все хорошо: житомиряне выиграли четыре из последних пяти матчей УПЛ, поделив очки разве что с "Колосом".
"Кривбасс" в начале октября проиграл "Руху" 1:2, но с тех пор не дает шансов соперникам. Три матча – три победы. Две из них – сухие. Обе сухие – над сильными соперниками, каковыми являются "Черноморец" и "Днепр-1". "Полесье" станет очередной проверкой амбиций для подопечных Вернидуба.
"Полесье" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
Все просто как дверь – битва лидеров. Хотя "Кривбасс" и "Полесье" уступают "Шахтеру" по показателю потерянных очков, фактически эти команды сыграют между собой как первая и вторая силы лиги. Если "Полесье" победит, то оно сможет выйти на первое место. Ничья оставит там "Кривбасс".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|12
|8
|2
|2
|25-11
|+14
|26
|0
|2
|Полесье
|12
|8
|1
|3
|19-8
|+11
|25
|0
|3
|Шахтер
|11
|7
|3
|1
|21-10
|+11
|24
|0
|4
|СК Днепр-1
|12
|7
|3
|2
|15-10
|+5
|24
|0
|5
|Рух
|12
|5
|5
|2
|19-12
|+7
|20
|0
|6
|Черноморец
|12
|6
|1
|5
|19-13
|+6
|19
|0
|7
|Колос
|13
|3
|8
|2
|9-9
|0
|17
|0
|8
|Динамо
|10
|5
|1
|4
|23-16
|+7
|16
|0
|9
|Металлист 1925
|12
|4
|3
|5
|11-13
|-2
|15
|0
|10
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-23
|-9
|15
|0
|11
|ЛНЗ
|13
|3
|4
|6
|12-16
|-4
|13
|0
|12
|Оболонь
|12
|3
|3
|6
|8-17
|-9
|12
|0
|13
|Заря
|11
|2
|4
|5
|12-15
|-3
|10
|0
|14
|ФК Александрия
|12
|2
|4
|6
|7-17
|-10
|10
|0
|15
|Верес
|12
|1
|5
|6
|10-19
|-9
|8
|0
|16
|ФК Минай
|13
|0
|6
|7
|6-21
|-15
|6
|0
"Полесье" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Полесье" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Соперники достойны друг друга. Рискнем предположить, что команды не будут раскрываться, не будут идти на риск, а играть с надеждой поймать соперника на ошибке. Такой футбол может и не принести много зрелищ. Вполне вероятно, что как минимум в одном из таймов будет ничья. На это и предлагаем сделать свою ставку.