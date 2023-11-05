Полесье - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.11.2023

В этом туре уже сыграли между собой "Динамо" и "Шахтер". Но ведь они не лидеры турнирной таблицы. Фактические лидеры встретятся в понедельник, шестого ноября, в Житомире. Идущее вторым "Полесье" примет "Кривбасс", который находится на вершине. Вот она – настоящая битва лидеров. Этот матч должен оправдать самые высокие надежды.

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УПЛ. Тринадцатый тур. 06.11.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль; арбитр ВАР – Роман Блавацкий

"Полесье" 15:00 "Кривбасс"

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Новости "Полесья"

То, что "Полесье" находится так высоко в таблице – не случайность. Свои амбиции житомиряне подтверждают также в Кубке Украины, где достались уже полуфинале. Впервые в своей истории. В 1/4-й команда Юрия Калитвинцева прошла "Александрию".

Примечательно, что, как и на предыдущей стадии с "Днепром-1", "Полесье" пришлось играть дополнительное время, а выиграть удалось только в серии пенальти. С одной стороны, такой заряд эмоций не может не прибавлять азарта. С другой – физические силы тратятся. Команда впервые в своей истории играет на столь высоком уровне, поэтому ей важно не ошибиться в процессе распределения сил.

Также интересный вопрос – согласилось ли бы "Полесье" на ничью в матче с "Кривбассом", если бы заблаговременно была возможность принять такой результат? В этом сезоне житомиряне уже побеждали "Динамо" и "Зарю", так есть ли страх перед криворожцами?

Матч с "Кривбассом" никто из-за дисквалификации не пропускает. Из-за повреждений вне игры находится Будковский.

Ориентировочный состав "Полесье": Бойко – Тейлор, Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Кушниренко, Танковский, Мустафаев – Козак, Макуана – Ариельсон

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" из Кубка Украины вылетел раньше. Но в УПЛ у команды Юрия Вернидуба дела обстоят более чем успешно. В последнем туре криворожцы разгромили "Днепр-1", перед тем были победы над "Металлистом 1925" и крепким "Черноморцем". Одним словом, лидерство в таблице – вполне заслуженное.

Хорошо "Кривбасс" выглядит прежде всего как команда. Но есть и сильные индивидуальности. Тренер-аналитик "Полесья" выделил Кожушко и Бескоровайного, но есть еще Дибанго и Кузик. У соперника будет очень непростая задача – не дать разбежаться быстрым футболистам "Кривбасса".

Дисквалифицированных, как и у "Полесье", в криворожской команде нет.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Кузик – Татарков, Задерака, Кожушко – Дебелко

"Полесье" – "Кривбасс". Статистика личных встреч

Это очень молодое противостояние. Команды только однажды официально сыграли между собой на профессиональном уровне. В первом круге Первой лиги 2021/22 "Кривбасс" победил в Житомире 2:1. А вот во втором круге соперники не сыграли, ведь сезон был остановлен из-за вторжения россиян.

"Полесье" – "Кривбасс". Последние матчи команд

"Полесье" подходит к этой игре с привкусом кубкового успеха. В чемпионате в целом тоже все хорошо: житомиряне выиграли четыре из последних пяти матчей УПЛ, поделив очки разве что с "Колосом".

"Кривбасс" в начале октября проиграл "Руху" 1:2, но с тех пор не дает шансов соперникам. Три матча – три победы. Две из них – сухие. Обе сухие – над сильными соперниками, каковыми являются "Черноморец" и "Днепр-1". "Полесье" станет очередной проверкой амбиций для подопечных Вернидуба.

"Полесье" – "Кривбасс". Турнирное положение команд

Все просто как дверь – битва лидеров. Хотя "Кривбасс" и "Полесье" уступают "Шахтеру" по показателю потерянных очков, фактически эти команды сыграют между собой как первая и вторая силы лиги. Если "Полесье" победит, то оно сможет выйти на первое место. Ничья оставит там "Кривбасс".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 4 СК Днепр-1 12 7 3 2 15-10 +5 24 0 5 Рух 12 5 5 2 19-12 +7 20 0 6 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0 7 Колос 13 3 8 2 9-9 0 17 0 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 -2 15 0 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 -9 15 0 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 -9 12 0 13 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0 14 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 15 Верес 12 1 5 6 10-19 -9 8 0 16 ФК Минай 13 0 6 7 6-21 -15 6 0

"Полесье" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Полесье" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Соперники достойны друг друга. Рискнем предположить, что команды не будут раскрываться, не будут идти на риск, а играть с надеждой поймать соперника на ошибке. Такой футбол может и не принести много зрелищ. Вполне вероятно, что как минимум в одном из таймов будет ничья. На это и предлагаем сделать свою ставку.