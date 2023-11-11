Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023

Кто бы мог подумать перед текущим сезоном, что после 13-ти туров из этой пары именно криворожский "Кривбасс" будет лидером первенства, а киевское "Динамо" плестись в середине таблицы. С уверенностью можно сказать, что большинство прогнозов предсказывало именно противоположный результат. Тем не менее, следует отметить, что у столичной команды есть три матча в запасе.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Кривбасс" 13:00 "Динамо"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"

"Кривбасс: последние новости

Команда Юрия Вернидуба однозачно по своим меркам демонстрирует в этом сезоне "овер перформанс" по результатам в УПЛ. На данный момент криворожская команда только дважды уступила своим соперникам: в первом туре в гостях минимально проиграли "Александрии" (0:1), а в 9-м туре уже на своем поле уступили львовскому "Руху" (1:3). Во всех остальных поединках "Кривбасс" непременно брал очки. При этом было зафиксировано лишь три ничейных результата, во всех остальных играх - лишь победы.

В последнем туре "Кривбасс" встречался с еще одним неожиданным лидером текущей кампании - новичком элитного дивизиона житомирским "Полесьем". В той встрече подопечные Вернидуба и Калитвинцева не сумели выявить победителя и разошлись миром (1:1).

Что наиболее удивляет, так это то, что криворожский коллектив имеет лучшую результативность в этом чемпионате (26 голов). Футболисты "Кривбасса" в среднем каждый матч забивают по два мяча. Например, у донецкого "Шахтера" на 5 голов меньше, а у киевского "Динамо" - на 3.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Бескоровайный, Кузык, Илич, Дебелко, Дибанго, Кожушко, Задерака.

"Динамо": последние новости

Столичный клуб находится в откровенном кризисе. "Динамо" под руководством Мирчи Луческу довольно неплохо стартовало в этой кампании и проиграло лишь один матч по состоянию на первое октября. Однако после того как серьезную травму получил Андрей Ярмоленко, все в прямом смысле развалилось. До этого момента динамовцам хватало навыков в атаке, чтобы вытягивать нужный результат, но при этом игра в обороне была ужасной. Без своего безоговорочного лидера "бело-синие" в чемпионате за четыре матча набрали лишь одно (1!) очко.

В четырех последних турах подопечные румынского наставника на выезде проиграли "Полесью" (2:3) и расписали ничью с "Колосом" (1:1), а на своем поле уступили "Днепру-1" (0:1) и донецкому "Шахтеру" (0:1). Отрицательный результат с "горняками" стал последней каплей - 78-летний Луческу покинул "Динамо".

Мирчу на посту наставника заменила легенда вратарского цеха киевлян Александр Шовковский. Сможет ли исполняющий обязанности главного тренера СаШо вытащить родной клуб из кризиса? Пока это полная загадка. Однако определенный эмоциональный всплекс приход нового тренера должен принести, это точно.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Караваев, Бенито.

"Кривбасс - "Динамо". Личные встречи

В своей истории криворожская и киевская команды встречались между собой аж 49 раз. Здесь не о чем даже говорить, на стороне "бело-синих" тотальное преимущество! В рамках УПЛ 33 раза было сильнее "Динамо", 9 раз коллективы сыграли вничью и только 2 раза победу одержал "Кривбасс". В национальном Кубке была зафиксирована одна ничья и еще 4 раза положительный результат добывал столичный клуб.

В прошлом сезоне дважды победила команда Мирчи Луческу. Последний раз "Кривбасс" забирал очки у киевлян еще в другой жизни - в далеком марте 2013-года команды разошлись миром со счетом 1:1.

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"Кривбасс - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Кривбас" - "Динамо". Турнирное положение команд

Криворожская команда лидирует в турнирной таблице, имея равное количество очков с "Днепром-1" - по 27 баллов. Сейчас у подопечных Юрия Вернидуба 8 побед, 3 ничьи и 2 поражения. В свою очередь столичный коллектив расположился лишь на 8-й позиции. Тем не менее у киевлян есть еще 3 поединка в запасе. На данный момент в активе "Динамо" 5 побед, 1 ничейный результат и аж 4 поражения.

# Команда И В Н П О 1 Кривбасс 13 8 3 2 27 2 СК Днепр-1 13 8 3 2 27 3 Полесье 13 8 2 3 26 4 Шахтер 11 7 3 1 24 5 Рух 13 5 6 2 21 6 Колос 14 4 8 2 20 7 Черноморец 12 6 1 5 19 8 Динамо 10 5 1 4 16 9 Металлист 1925 12 4 3 5 15 10 Ворскла 13 4 3 6 15 11 ЛНЗ 13 3 4 6 13 12 Оболонь 13 3 4 6 13 13 Заря 11 2 4 5 10 14 ФК Александрия 13 2 4 7 10 15 Верес 12 1 5 6 8 16 ФК Минай 14 0 6 8 6

"Кривбасс - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Как и в 90% матчей с участием столичного клуба, букмекеры отдают предпочтение именно динамовцам. Так и произошло в этом случае. Несмотря на плохие результаты и статус гостевого поединка, именно у "Динамо" меньший коэффициент на победу. Хотя на данный момент, как бы это было не больно слышать фанатам киевской команды, коллективы равны по классу. На стороне "Кривбасса" хорошая игровая форма и статус лидера в чемпионате. Но есть ощущение, что "бело-синие" наконец-то смогут реабилитироваться. Когда как не после прихода нового наставника выдать волевую победу и вернуться в игру за титул?